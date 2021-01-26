俄羅斯反對派揭發神秘別墅 普京說：不是我的

圖像來源，YouTube/Alexei Navalny 圖像加註文字， 片段聲稱別墅裏邊有一個賭場、滑冰場和葡萄園，由一些與普京關係密切的富商興建。

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）早前發佈一段名為「普京的皇宮」的片段，在社交網站上吸引超過8600萬次點擊率，普京回應事件時說片段內的別墅「不是他的」。

這個片段長約兩小時，介紹一座位於黑海的豪華別墅，片段聲稱裏邊有一個賭場、滑冰場和葡萄園，由一些與普京關係密切的富商興建。

普京透過視頻連線與一些俄羅斯學生見面時說，片段內列出的東西都不屬於他個人或他的親屬。他又說自己沒有時間看完整部影片，但形容它只是由一些不同片段拼合而成，覺得影片「沉悶」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 普京透過視頻連線與一些俄羅斯學生見面時說，片段內列出的東西都不是屬於他個人或他的親屬。

片段還說了什麼？

納瓦爾尼去年被投毒，之後到德國治療。他早前從德國回到俄羅斯後，被當局以違反保釋條件為由拘捕，扣留至今。他的團隊就在這個時候發佈影片。

納瓦爾尼多年來都在社交網站批評普京的統治，聲稱普京以「封建」方式扶持親信，他管治下的制度也充斥著「盜賊」。

影片內容指這座別墅價值約13.7億美元，是由「史上最大額的貪腐金錢」建成。片段又說俄羅斯情報部門聯邦安全局（FSB）在別墅附近擁有約70平方公里土地。

納瓦爾尼在2017年也曾經指控俄羅斯前總理梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev），利用一些秘密的金錢收購不同房產。梅德韋傑夫否認，形容指控是「胡言亂語」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 普京：從KGB特工到俄羅斯總統 普京的政治軌跡

BBC記者蒂姆·休厄爾（Tim Whewell）2012年也曾經引述普京一名前度生意伙伴說，這座別墅是按普京的指示建造，讓他作私人用途。普京當時透過發言人否認報道。

2016年「巴拿馬文件」（Panama Papers）事件洩露了包括普京在內的世界各地商人和政客一些離岸財產的情況。一些普京的親信也在文件中被發現有巨大的離岸財富，包括音樂會大提琴家謝爾蓋•羅爾杜金（Sergei Roldugin ）。