中印邊境爭議：兩國軍隊在錫金北部發生了什麼

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 錫金是發生過中印爭端的眾多地區之一（資料照片）。

據印度媒體報道，中國和印度軍隊在有爭議的邊界地區再次「發生衝突」，雙方均有人受傷。事件發生於上周三（1月20日）的錫金北部。印度軍隊稱，發生了已經「解決」的「小」事件。

但中國官媒引述消息人士稱，印度媒體報道稱中國和印度軍隊三天前發生衝突，雙方人員受傷，該「消息不實」。

中印兩國去年局勢高度緊張，雙方都對一些邊界地區聲稱擁有主權。去年6月，至少有20名印度士兵在拉達克地區的一場小規模衝突中喪生。

發生了什麼？

媒體報道稱，事件發生在錫金北部的納庫拉（Naku La）。錫金是不丹和尼泊爾之間的一個邦，位於拉達克以東約2500公里。

官員稱，一支中國巡邏隊試圖進入印度領土並被迫返回。一些報道稱，衝突中使用了棍棒和石頭，但沒有交火。

印度軍方的一份聲明淡化了事件，稱「2021年1月20日，錫金北部納庫拉地區發生了一場小規模對峙，當地指揮官根據既定協議解決了問題。」

一名消息人士告訴《印度時報》，雙方在「打鬥」後都派出了增援部隊，但沒有發生交火，局勢得到了控制。

BBC駐德里記者維卡斯·潘迪（Vikas Pandey）指出，有關小規模衝突的最新報道顯示，緊張局勢仍在加劇。但印度軍方的聲明顯示，兩國仍熱衷於保持對話途徑暢通，不希望小衝突破壞對話進程。

潘迪稱，中印已經進行了幾次軍事談判，以緩解緊張局勢，但還沒有任何實質性成果。

中方如何回應？

路透社報道，中國外交部發言人趙立堅表示，中國邊防部隊致力於維護中印邊境地區的和平與安寧。他在例行記者會上稱：「我們敦促印方與我們相向而行，避免採取可能使邊境局勢升級或複雜化的行動。」「我們希望雙方採取適當行動處理分歧，以實際行動維護邊境地區的和平穩定。」他說。

中國官媒《環球時報》引述消息人士稱，印度媒體報道稱中國和印度軍隊三天前發生衝突，雙方人員受傷，此「消息不實」。報道稱，在中國人民解放軍前線巡邏日誌中沒有這一事件的記錄。

《環球時報》總編輯胡錫進在微博上也稱印度媒體編造「假新聞」，指最近幾天雙方軍隊高層的關注焦點是第九輪軍長級會談，並非發生了新的邊境衝突。胡錫進說，「雙方肯定沒有發生印媒所說的那種規模的衝突，兩國前沿部隊時有小摩擦，但如果有出現傷亡的摩擦，不可能在中方的巡邏日誌上都沒有反映。」

中國國防部周一（25日）晚發佈新聞稿稱，中印周日舉行了第九輪軍長級會談，雙方同意盡早推動一線部隊脫離接觸，同意遵照兩國領導人重要共識，繼續保持對話談判勢頭。

新聞稿稱，「雙方同意繼續採取有效措施，確保一線部隊保持克制，穩控西段邊境實控線地區的局勢，共同維護和平與安寧。」

為什麼會發生邊界爭端？

中印兩國3440公里的邊界線有很多部分界定不清。河流、湖泊和積雪意味著邊界線可能會改變，讓士兵們在許多地點面對面，有時候會發生對峙。

去年5月，兩國在海拔超過5000米的納庫拉發生了一場小衝突。一個月後，拉達克的加勒萬河谷爆發了一場致命衝突，除了印度士兵死亡，有報道稱中國也有人員傷亡，但官方沒有給出明確消息。

中國是印度最大的貿易伙伴之一。在邊界衝突期間，兩國關係惡化，雙方都加強了邊境地區的基礎設施建設。

印度還以網絡安全為由，禁止了200多個中國應用程序。

中印兩國在1962年曾發生戰爭，當時印度慘敗。雙方在1996年簽署了一項協議，禁止在有爭議的邊境實際控制線使用槍支和爆炸物。

錫金有何戰略意義？

數十年來，錫金一直是中印之間的關鍵地區。1962年中印發生戰爭時，錫金就曾出現衝突。5年後，邊境的衝突導致雙方數百名士兵喪生。

錫金王國曾是世襲君主國家，1975年經過全民公投後成為印度的第22個邦。錫金位於洞朗高原附近。

印度擔心，通往洞朗高原的中國公路將威脅印度戰略上脆弱的「雞脖子」，即20公里寬的西裏古裏走廊，西裏古裏走廊連接包括阿薩姆邦在內的東北7個邦和印度其他地區。