習近平達沃斯論壇「喊話美國」 中國警告「新冷戰」的六個看點

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 受新冠疫情的影響，今年的達沃斯世界經濟論壇「達沃斯議程」對話會以視頻連線方式舉行。

美國新一屆政府走馬上任之際，中國最高領導人習近平呼籲「擺脫意識形態偏見」，避免「新冷戰」、「小圈子」。

習近平在2021年世界經濟論壇「達沃斯議程」對話會上的講話，雖然沒有點名美國，但分析普遍認為，字裏行間透露的是對美國新一屆政府的喊話。

這並不是習近平第一次參加世界經濟論壇達沃斯峰會。2017年，在美國、德國、法國首腦缺席的情況下，習近平首次在達沃斯發表主旨演講。

對習近平2021年的一番講話，美國方面有什麼回應？歐洲大國是否認同？國際輿論如何評論？中國對達沃斯的重視有什麼意義？BBC中文梳理以下六個看點。

1.習近平本次講話有哪些關鍵詞？

全球經濟：全世界正在遭受第二次世界大戰結束以來最嚴重的經濟衰退，「各大經濟板塊歷史上首次同時遭受重創，全球產業鏈供應鏈運行受阻，貿易和投資活動持續低迷。」

國際政治：摒棄意識形態偏見，「傲慢、偏見、仇視」，「想把人類文明分為三六九等」，「把自己的歷史文化和社會制度強加給他人」。

公平權利：發達國家與貧困國家之間不公平，「廣大發展中國家普遍期望獲得更多發展資源和空間，要求在全球經濟治理中享有更多代表性和發言權」。

世界挑戰：新冠疫情和氣候變暖問題，需要全世界所有國家的合作。

講話中，習近平雖然一次也沒有提及美國，但警告在國際上搞「小圈子」、「新冷戰」，排斥、威脅、恐嚇他人，動不動就搞脫鉤、斷供、制裁，人為造成相互隔離甚至隔絶，只能把世界推向分裂甚至對抗。

特朗普時期，美國曾多次批評聯合國、世界衛生組織並退出事關全球氣候變暖問題的《巴黎協定》；美國和中國還發生曠日持久的貿易戰。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 新冠疫情：疫苗體現出的國家貧富差距

在應對新冠疫情、全球氣候變暖、國際秩序等方面，習近平說，中國將「提供力所能及的幫助」、「支持全球化、 踐行多邊主義」以及力爭於2030年前二氧化碳排放達到峰值。

2. 美國有什麼反應？

習近平此番講話後不久，白宮發言人珍妮佛·帕薩其（Jen Psaki）就被問到了美國新一屆政府是否會在對華貿易、科技等政策上有所改變。

而她的回答是：不會。「我認為我們對中國的態度仍將是過去幾個月，甚至更長時間以來的態度。 我們正在面對中國的嚴峻競爭。 與中國的戰略競爭對21世紀有決定性的影響。

中國的所做所為傷害了美國工人，削弱了我們的技術優勢，並威脅到我們的盟友和我們在國際組織中的影響力。 」

她說，過去幾年，中國對內越來越專制，對外越來越強硬。 而北京正在大規模地挑戰我們的安全、繁榮和價值觀。這需要美國有新的應對辦法。

3. 默克爾怎麼看中國和國際陣營？

本次德國總理默克爾也通過視頻在達沃斯論壇上發表講話。她提及從武漢爆發的疫情，是一個很好的全球化例證。但是國際社會「關上門來隔離解決疫情的做法卻失敗了」，因此必須用多邊主義的國際合作才能控制疫情。

與此同時，她談到信息透明的重要性，說在涉及病毒起源，世界衛生組織信息和政策等方面，缺乏應有的透明。她說，這並不是要向後看，而是在向前看的同時，從過去得出一個結論。

與習近平一樣的是，默克爾也對世界衛生組織、世貿組織以及應對全球氣候變暖問題表示支持。

默克爾在回答達沃斯論壇創始人施瓦布的問題時，談到她與習近平在國家干預問題上的分歧。她說需要解答的問題是：「國家干預從哪裏開始，在哪裏結束？」

在談到國際陣營時，默克爾說，「我希望能避免這樣的國際陣營，如果說這邊是美國，那邊是中國，而我們必須選擇這邊或者那邊站隊抱團，這對很多社會來說是不公平的。我認為不應該這樣。」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 德國總理默克爾參加達沃斯對話，回答了達沃斯論壇創始人施瓦布提出的國際陣營問題。

「我們有更多相互認同的價值觀，有更多共同的立場，但是我們當然也有不同的意見和不同的利益考量。」

4. 國際輿論如何評論？

習近平的這番講話被《華爾街日報》評論為：「聽起來就像一個名副其實的自由派國際主義者。 他用了很多讓人欣喜崇拜的熱門詞：綠色發展、全球治理、建立共識。」

該報說，習近平周一的這番「甜言蜜語」與上周末中國軍機「入侵」台灣形成鮮明對比，一方面對國際社會自由派領袖們說好聽的，另一方面卻在威脅台灣，「旨在讓世界失去平衡」。

英國《每日電訊報》報道習近平這次講話時稱，「如果是由新西蘭總理傑辛達·阿德恩或某個西方典範人物說出，那完全沒有問題。但這番難以置信的言辭出自戰狼強人之口，就變得滑稽可笑了」。

報道提及中國破壞香港的自由，撕毀在聯合國登記在案的《中英聯合聲明》、大規模關押維吾爾人，以及習近平用所有軍事以外的手段逼迫澳大利亞就範和中國為了華為與西方的對立將加拿大公民扣為人質。

在許多觀察者看來，雖然習近平隻字未提美國，但卻對公開批評或制裁中國在香港、新疆、台灣和南海行動的美國及其民主盟國提出了含蓄的警告。

5. 習近平2017年達沃斯論壇主旨講話

雖然中國媒體對習近平本次的講話高度讚揚，然而與四年前習近平首次在達沃斯世界經濟論壇發表演講時所引起的反響來比，顯然四年前更為正面。

2017年1月17日，習近平出席達沃斯世界經濟論壇，事先引發國際社會的期待，事後更獲得不少掌聲。

在他出席之前，英國《金融時報》就曾預計：「這一年度會議是全球精英們最追捧的聚會，習的參加將凸顯中國在世界舞台的領導地位，特別是美國當選總統特朗普面對中國作為主要地緣政治對手時似乎更趨向使美國進入孤立時代。」

當年的達沃斯論壇上，習近平呼籲世界警惕貿易保護主義和民粹主義思潮。

在許多當年的評論人士看來，這個中共的最高領導人出席西方資本精英聚會除了顯示出中國崛起的經濟地位，更顯示他有意成為引領世界的政治家。

6. 中國的達沃斯情緣

1971年1月24日 ，瑞士學者克勞斯·施瓦布（Klaus Schwab）教授發起創辦的「歐洲管理研討會」在度假勝地達沃斯召開，2月7日閉幕，次日註冊了「歐洲管理論壇」，屬於非營利、非政府組織。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 1992年1月30日，中國國務院總理李鵬出席達沃斯論壇年會開幕式，試圖打破1989年「六四」之後在國際間的孤立，爭取外國投資。

創辦論壇的初衷是為搭建一個交流平台，供歐洲的商界精英和政府高官、學術領袖和媒體及非政府組織決策人接觸、交往，就共同關注的重大議題交流看法。

1978年，中國開始改革開放，施瓦布就曾經向鄧小平發出邀請。1979年中國首次派出一個經濟學家小組去參會。

1979年首次參加達沃斯論壇後，中國社科院和達沃斯論壇建立了伙伴關係。

從1981年起，論壇每年都在中國組織各大企業首席執行官參加會議。1987年，論壇正式更名為「世界經濟論壇」。

達沃斯很快成為中國學習和引進歐洲商業和投資理念的平台，也被認為是德國企業最快進入中國市場的原因之一。

2006年，首屆「夏季達沃斯」論壇在大連召開。

中國領導人長期以來一直將達沃斯作為展示經濟改革的論壇和與外界溝通的渠道。1992年前總理李鵬曾出席達沃斯論壇，試圖打破1989年「六四」後的國際孤立局面，吸引外國投資者。

2018年12月，中國國家主席習近平在北京人民大會堂向克勞斯·施瓦布頒發了中國改革友誼獎章。