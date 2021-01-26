新冠疫情與疫苗：全球十大富豪財富增長總值「足夠讓所有人打疫苗」

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 亞馬遜創辦人貝索斯的財富自新冠疫情爆發後大幅增長

根據慈善組織樂施會（Oxfam）的資料，新冠病毒疫情期間，全世界最富有的10名億萬富豪的總財富增加了5400億美元（4000億英鎊）。

樂施會表示，這個數字足夠讓全球人口免於因新冠病毒而陷入貧窮，並且足夠支付所有人施打疫苗。

樂施會呼籲各國政府考慮對超級富豪增加收稅。

「百年不遇」

目前正是世界經濟論壇（World Economic Forum）舉行期間，世界各國政商領袖都通過網絡參與達沃斯對話（Davos Dialogue）。

樂施會的資料顯示，2020年12月，全球富豪的財產總值達11.95萬億美元，相當於G20國家振興經濟的總支出。

2020年3月以來財富增加5400億美元的全世界最富有的10個人當中，包括了亞馬遜的創辦人貝索斯（Jeff Bezos又譯貝佐斯）、特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）、臉書創辦人扎克伯格（Mark Zuckerberg）等科技業知名人物。

樂施會表示，新冠病毒疫情為全世界帶來「百年不遇的最糟糕經濟衰退」，但與此同時全球富豪的財產總值卻因為股市反彈和「操縱經濟」而逆勢成長，導致更嚴重的財富不平等。

新冠疫情爆發以來，全球因為封鎖防疫措施而導致對數字經濟的需求大增，大型科技公司業績大幅成長，股價也應聲上揚。

擁有大型科技公司股票的科技創業家，例如貝索斯等人的巨額財富，也因為科技業股價上漲而財富增加。

但是這裏所說的財富並不是指他們的收入，而是他們擁有的資產總值估計值，包括他們的現金，資產淨值以及所持股票的價值總和。

貧窮人口

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新冠疫情爆發以來貧窮人口比以前增加

樂施會的報告說，貝索斯的財富在疫情爆發以來大幅增加，足夠他支付87.6萬名亞馬遜員工每人10.5萬美元的獎金，而且支付這些獎金之後，貝索斯仍然和疫情爆發之前一樣的富有。

相比之下，全世界最貧窮的人口可能要花上超過10年的時間才能恢復疫情前的經濟水平。

樂施會估計，疫情爆發後全世界有2至5億人口生活在貧窮狀態下。

樂施會表示，這是個考慮徵收富豪稅，用激進辦法建立更公平社會的好機會。

富裕人口

自新冠病毒疫情爆發以來，已經有許多名人和商界領袖響應慈善捐款。

瑞士銀行（UBS）去年10月的報告說，2020年3月至6月間，有209個財產超過10億美元的頂尖富豪公開資助總額達72億美元。

「他們做出迅速反應，就像是救助天災一樣捐款，受贈捐款單位可以自行決定如何運用捐款。」

上個月，貝索斯的前妻、麥肯齊·斯科特（MacKenzie Scott）表示她在過去4個月裏向糧食銀行及緊急救助基金捐款40億美元。

她在一篇博客文章中說，希望能幫助因為新冠疫情而生活困苦的人。

去年6月時，貝索斯據稱已經捐款達1.25億美元資助抗擊新冠病毒疫情的努力。

推特共同創辦人傑克·多西（Jack Dorsey）去年4月宣佈將轉移10億美元財產，用於救助應對新冠病毒疫情，這大約佔其39億美元財富的四分之一。

《哈利·波特》作者羅林（JK Rowling）已經捐款100萬英鎊幫助流浪街頭的人和家庭暴力受害者。

與此同時，微軟創辦人比爾·蓋茨（又譯比爾·蓋茲）的慈善組織「比爾及梅琳達·蓋茨基金會」（Bill and Melinda Gates Foundation）已經捐款達17.5億美元協助全球應對新冠疫情，包括研發新冠疫苗。