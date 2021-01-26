布林肯：美國新任國務卿和他的首要挑戰

圖像來源，Reuters

美國國會參議院確認資深外交官布林肯（Antony Blinken）將出任國務卿一職。

參議院周二（26日）以78票贊成比22票反對的投票結果，確認總統拜登提名的國務卿人選。

現年59歲的布林肯上任的主要目標是修復美國在世界上的領袖地位，以及修補與盟國的合作關係，扭轉特朗普時代「美國優先」的外交策略。

參議院高比數通過對布林肯的任命，顯示民主共和兩黨都對這名外交經驗豐富、深諳地緣政治的外交官有一定信心。

不過，在此前的國會聽證會中，多名共和黨參議員批評奧巴馬時期對伊朗及中國的政策，質疑布林肯是否會延續民主黨政府的方針。布林肯曾在奧巴馬政府擔任要員。

關於對華政策，布林肯在聽證會中表態支持特朗普政府的強硬立場，但他並不認同前政府反多邊主義的「美國優先」策略。布林肯主張，美國要與盟友以及國際組織合作，捍衛人權與民主自由的價值觀。在與中國的科技經濟競爭中，美國首當其衝的方針是增強自身的競爭力。

布林肯其人，以及他擔任國務卿的首要挑戰

BBC中文駐北美記者 馮兆音 發自華盛頓

布林肯是拜登名副其實的心腹，兩人共事已有近20年，最早可追溯到拜登在參議院外交關係委員會任職之時。

布林肯出生在外交世家，父親和叔叔都曾擔任美國駐歐洲的大使，布林肯本人則在法國長大，能說流利的法語。年少時的海外經歷無疑為布林肯日後成為一名多邊主義者埋下伏筆。他隨後在哈佛大學與哥倫比亞大學法學院就讀，成就完美的精英履歷。

在奧巴馬政府時期，他先後擔任副總統拜登和奧巴馬的國安幕僚以及國務院副國務卿。2011年刺殺本拉登時，布林肯陪同奧巴馬與希拉里等人在白宮戰情室觀看最新消息，他被視為美國中東政策的背後關鍵人物。

當時，美國媒體已十分關注這位發色如「胡椒加鹽」的中生代政策制定者，不僅僅因為他有讓許多中年男士艷羨的一頭秀髮，更重要的是他已躍升為國務院的二號人物。

圖像來源，White House 圖像加註文字， 布林肯（左中）是奧巴馬時期國務院的二號人物。

這名華盛頓政治圈內人還是個業餘歌手與吉他手，多年前在Spotify上載了三首自創樂曲，風格混合了爵士與搖滾。音樂是布林肯自法國生活時期一直延續的興趣，據媒體報道，在疫情期間，他還忙裏偷閒繼續寫歌。

從奧巴馬的白宮卸任後，布林肯共同創立了政治戰略諮詢公司WestExec。根據公司官網，其主要業務之一是為客戶管理「中國相關的風險」，例如為一家大型美國製造業公司提供諮詢，使其在進入中國市場之餘，繼續與美國政府保持信任關係。

但這不意味著他對中國採取綏靖政策。近日，布林肯出席參議院國務卿提名聽證會時稱，特朗普政府「對中國採取更強硬的方針是正確的。」不過布林肯顯然並不認同特朗普政府的外交手法，尤其是國家主義的「美國優先」策略。

布林肯上任國務卿後的優先議題，除了力求讓美國重新與世界接軌，還包括亟需修復過去四年來人心惶惶的國務院。

特朗普任內，國務院內職業外交官的角色被顯著削弱，流失了大量外交人才。首任國務卿蒂勒森與總統貌合神離，一年後黯然下台；與特朗普更合得來的蓬佩奧，則被批評者指責對國務院進行 「馬基雅維利式」的強權操縱。在特朗普政府藐視職業外交官知識技能的風氣下，兩名國務卿都被批評未能強勢捍衛國務院的地位。

如今布林肯接手美國最高外交官的職務，昭示著美國傳統外交、多邊主義、理性決策的回歸。同時，批評人士關注他掌管的國務院是否「新瓶裝舊酒」，重回奧巴馬政府的外交老路。

布林肯提名通過意味著拜登政府中最關鍵的國家安全顧問都已走馬上任，他將與白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）密切合作，兩人都是民主黨內打滾多年的資深外交政策幕僚。

此前，參議院已通過了拜登政府的多項重要人事任命，包括國家情報總監海恩斯（Avril Haines），國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與財長耶倫（Janet Yellen）。