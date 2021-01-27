BBC News
, 中文
跳過此內容
简
分類
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
印度農民開拖拉機抗議農業改革
你的器材不支持播放多媒體材料
印度農民開拖拉機抗議農業改革
1 小时前
成千上萬名印度農民在該國「共和日」當天舉行示威，並與警察發生衝突。印度政府堅稱會解放該國農業產業，當農民們擔心他們會因此失去收入。
更多相關內容
中印邊境衝突：印度手中到底有什麼「西藏牌」
2020年9月25日
蘋果代工廠發生打砸搶事件 台商在印度的機會與挑戰
2020年12月16日
新冠疫情下大量印度女性殺入股市
2020年11月28日
熱播
3:33
視頻,
武漢封城一週年：歌頌與否認並存
, 節目全長 3,33
2021年1月26日
3:05
視頻,
新冠疫情：疫苗體現出的國家貧富差距
, 節目全長 3,05
4 小时前
3:14
視頻,
誰是喬·拜登？美國第46任總統的故事
, 節目全長 3,14
2021年1月21日
9:00
視頻,
中美貿易戰：白宮易主後，貿易戰是否會終結？
, 節目全長 9,00
2021年1月18日
5:42
視頻,
特朗普任期功過回顧：一個撼動美國政壇與國際形勢的美國總統
, 節目全長 5,42
2021年1月18日
1:12
視頻,
印度農民開拖拉機抗議農業改革
, 節目全長 1,12
1 小时前
3:01
視頻,
新冠疫情：台灣抗疫經驗 醫生認為團結最重要
, 節目全長 3,01
2021年1月16日
3:53
視頻,
重返湖北村鎮：曾經的疫區是否走出陰霾
, 節目全長 3,53
2021年1月18日
17:00
視頻,
BBC紀錄片：一年後，新冠疫情如何改變了武漢
, 節目全長 17,00
2020年12月10日
2:51
視頻,
馬斯克成為全球首富之路
, 節目全長 2,51
2021年1月9日