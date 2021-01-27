拜登與普京首次通話 對俄干預美國選舉發出警告

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白宮消息稱，美國總統拜登上任後與俄羅斯領導人普京進行首次通話，通話中，拜登對俄干預選舉發出警告。

兩人談話內容包括俄羅斯境內正在進行的反對派抗議活動，以及延長美俄削減核武條約等。

俄羅斯方面稱，普京祝賀拜登贏得總統大選。

雙方都表示同意今後繼續保持接觸。

前總統特朗普有時會背離自己政府對俄羅斯的強硬姿態，並被指責對普京過於恭敬。

但前總統奧巴馬也曾被批評在俄羅斯吞併克里米亞、入侵烏克蘭東部以及對敘利亞進行軍事干預時，未能對俄進行制衡。

白宮和克里姆林宮如何評價？

「拜登總統明確表示，對於俄羅斯傷害我們或盟友的行動，美國將堅決採取行動，捍衛國家利益，」美國聲明說。

白宮方面表示，本周二下午的通話中，兩國總統還討論了被歸咎於俄羅斯的SolarWinds大規模網絡襲擊、有關俄羅斯對阿富汗境內的美國士兵進行懸賞的報道，以及俄羅斯反對派納瓦爾尼中毒事件。

克里姆林宮方面則沒有提到白宮所說的任何爭議點。值得一提的是，拜登曾將普京稱為「克格勃暴徒」。

俄羅斯官員說，他們的總統「注意到，俄羅斯和美國之間的關係正常化將符合兩國的利益，考慮到兩國對維護世界安全和穩定的特殊責任，這也符合整個國際社會的利益。」

克里姆林宮聲明補充說，「總的來說，俄美兩國領導人之間的對話坦誠而有序。」

兩位領導人似乎同意延長「新開端」（New Start）協議。「新開端」是奧巴馬時代的一項協議，該協議限制美俄核武庫中彈頭、導彈和發射器的數量。

該協議將於下個月到期，而特朗普曾拒絶簽字。

分析：拜登不願正面衝突

芭芭拉·布萊特－厄舍爾（Barbara Plett-Usher）

BBC駐美國國務院記者

拜登曾表示，他對普京的態度會比特朗普更強硬，而後者拒絶與克里姆林宮作對，並經常對俄羅斯是否真的干預了2016年大選表示懷疑。

在這個問題上，拜登與特朗普截然不同，據報道，他告訴普京，自己知道俄羅斯曾試圖干預2016年和2020年的大選。他還警告這位俄羅斯總統，美國已凖備好抵禦網絡間諜活動，以及任何其他攻擊。

儘管特朗普擺出和解的姿態，但克里姆林宮並沒有從他的總統任期中獲益。由於烏克蘭、攻擊異見人士等問題，特朗普制裁了大量俄羅斯人。拜登和他的外交政策團隊將對人權，以及普京對歐洲的圖謀，採取強有力的立場。

但他們並不是在尋求正面衝突。

相反，他們希望盡可能地處理好雙邊關係，並在可能領域進行合作。本著這一精神，兩國總統確實同意在新的「新開端」（New Start）軍控條約下個月到期前，完成該條約的續期。

拜登今天還做了什麼？

除了與普京通話，拜登同一天還提名安東尼·布林肯（Antony Blinken）為國務卿，參議院以78-22通過了這一任命。

之後拜登出現在白宮，簽署了四項行政命令，都是旨在解決他所稱的美國系統性種族主義。

「現在是採取行動的時候了，而採取行動是這個國家的核心價值觀要求我們做的事情。我相信絶大多數民主黨人、共和黨人和獨立人士都認同這些價值觀，也希望我們採取行動。」拜登說。

拜登還指示司法部不要與私人監獄運營商續簽合同，不過有聲音指出，該行政命令不包括私人經營的移民拘留中心。

拜登還指示住房和城市發展部採取措施，從住房政策中消除種族主義。

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據《華盛頓郵報》報道，該部門將恢復2013年的一項規則，旨在阻止房地產行業要求租戶進行犯罪背景調查，或使用人工智能預測信用度。

新行政命令還再次承諾美國政府將尊重部落主權。這並不被視為對現有聯邦政策的重大改變，但一些美國原住民官員表示，在特朗普政府下，他們對公共土地決策的反對意見被忽視了。

拜登還簽署了一項指令，拒絶那些與新冠病毒有關的對亞裔美國人和太平洋島民社區的歧視。

與此同時，副總統哈里斯在華盛頓特區的一家聯邦衛生機構接受了她的第二劑新冠疫苗接種，「我想呼籲大家在輪到你的時候接種疫苗」。