美食、健康與環保：有關大豆 幾個影響深遠的重要問題

圖像加註文字， 大豆是全球四大消費食品之一。

如果有人告訴你，你每年平均吃掉61公斤大豆，也就是說每星期超過1公斤，你或許根本不相信。

你可能會說，我並不經常吃大豆或豆製品，不太可能吧。但看完這篇文章或許會改變你的想法。

大豆是全球最重要的農作物之一，由於它富含營養蛋白質，因此被人稱之為神奇的豆子。

然而，大豆也是目前破壞環境的罪魁禍首之一，而且，許多人都沒有認識到這一點，也不清楚我們每天到底吃掉多少大豆製品。

大豆歷史

BBC記者艾利斯（ Hattie Ellis）說，大豆的種植大約始於五千年前的中國。自那之後，大豆被製作成多種食物，包括我們最常見的醬油、豆腐、豆油、豆漿飲料和各種豆製品、日本豆麵醬（miso）等等。

大豆中含有人體所必需的所有基本氨基酸，你幾乎不必再需要從其它食品中來補充蛋白質，因此，它也是最受素食和純素食者喜愛和歡迎的食品。

不僅如此，隨著過去50年大豆在食品加工行業中的廣泛運用，它也成為全世界增長最快的一種商品。

隱形大豆

圖像來源，Getty Images

大豆製品隨處可見：商店貨架、餐館和外賣。它既可以用做調料成份，也用於食品加工以及食品本身。

即使你覺得自己並不經常吃豆類食品，但其實，不知不覺中你已經攝入許多隱性大豆製品：比如，從麵包、烘培食品、奶昔、巧克力以及蛋黃醬等等產品當中。

但這些還不算主要的，據估計75%的大豆是通過肉類（雞肉、豬肉和火腿）、人工飼養的魚類、蛋以及奶製品等進入我們的食物鏈的。

這是因為人們往往用大豆作為動物的主要蛋白飼料。

世界自然基金會（WWF）估計，綜合所有食品來源推算，我們每人平均每年吃進去的大豆產品是61公斤，相當於每周一公斤以上。

問題所在

沒有意識到自己吃了這麼多大豆，又會有什麼問題呢？

問題在於，隨著大豆農作物種植的擴大，大面積生物多樣化森林已經被毀而且仍然繼續遭到毀壞，特別是巴西的亞馬遜熱帶雨林以及阿根廷和巴拉圭的大查科平原（也稱大廈谷，the Gran Chaco），由於大豆種植而受到威脅。

過去20年，大豆產量增加兩倍以上。南美成為全球大豆供應增長最快的地區，佔據全球大豆產量的一半。

除了巴西亞馬遜熱帶雨林之外，巴西的塞拉多（the Cerrado）草原以及大查科平原最令人擔憂。

其中，塞拉多是最具生物多樣化的保護區，全世界動物品種的百分之五都生活在這裏。專家稱，這些地區有數千年歷史的複雜生態系統，它們是無法替代的。

世界自然基金會說，不可持續的大豆生產將繼續對生物多樣性、動物棲息地、用水和氣候變化產生「嚴重的負面影響」。它特別指出，大豆種植的增長速度尤其令人擔憂。

隨著全球肉類需求的增長，過去10年大豆的產量增長接近40%。

根據聯合國經合組織-糧農組織對2020-2029年農業展望預測，到2028年，僅用於動物飼料的大豆種植就需要增加700萬公頃土地，幾乎是瑞士的兩倍。

不僅如此，專家說用於動物飼料的大豆還可能使用了「高危害的農藥」。

轉基因大豆

南美洲生產的大豆主要為轉基因大豆，包括英國在內的消費者素來對轉基因食品非常謹慎，如果食品中含有轉基因成份必須要在商品標識中聲明。

雖然直接用於人類食品和飲料的大豆大多來自南美以外，例如，中國、印度和歐洲，但這不等於說這些大豆就對生態健康無害。

可持續食品基金會的理查德·楊表示，這主要跟大豆的種植方法有關，因為所有大豆都是以單一栽培方式種植，即在同一片土地上年復一年的種植同一農作物，沒有輪耕。

這本身就是問題，它不僅讓大片土地缺乏生物多樣性，同時也對土壤造成破壞。

圖像來源，Victor Chan/BBCChinese 圖像加註文字， 台灣小吃臭豆腐

學會看商標

儘管你無法從產品包裝中分辨大豆的來源，但你可以通過可持續性認證標誌來鑒別大豆是否更環保，例如帶有RTRS（大豆圓桌會議）和ProTerra組織標誌的大豆來源更環保。RTRS是可持續大豆的全球認證標凖。

有時很難識別一些食品中是否含有大豆成份， 例如，用於巧克力和加工食品乳化劑中的卵磷脂就是由大豆製成。

按規定，商店中所出售的植物油必須說明其成份構成。然而，你卻無法得知餐飲業中所使用的植物油是什麼。

法律規定，從轉基因大豆中提取的豆油必須在標識中註明，而這些轉基因大豆主要來自巴西和阿根廷。但如果快餐店、咖啡店、食堂或者餐館中使用了轉基因豆油，你就很難知曉了。

而最主要的問題還是動物飼料，因為目前還沒有要求標籤中包含有關細節。但在有機食品中，你可以看到相關信息。

堅持可持續原則

好消息是零售商、快餐食品供應商以及生產商已經意識到採購可持續大豆的緊迫性。

根據世界自然基金會2019年10月所做的調查顯示，零售商在這方面有所進步。包括英國主要零售商在內的一些食品公司致力於使用百分之百的可持續大豆，以保護大豆產地的森林和寶貴植被。

你也可以上網查看食品公司網頁的有關最新信息。英國專家麥卡洛克表示，人們對可持續性及食品來源越來越關注，這一點非常重要。

她解釋說，如果消費者經常提問和查看公司網站，也會督促商家意識到人們對這一問題的關注。

由於農民樂於種植大豆這種高利潤的農作物，又因為全球對大豆需求持續增長，且供應鏈很難追蹤，因此，仍然存在巨大挑戰。

除非各國政府通力合作以確保全球食品系統中的公平競爭，才能找到問題的解決方案。

改變飲食習慣

有些人認為人們應該改變依賴大豆的飲食習慣，尋找其它動物蛋白飼料。

同時，消費者也可以多吃一些其他動物產品，比如以食草為主的羊肉和牛肉，採取「少而精」的肉類消費方式。

哪些飲食改變可以帶來最重要的影響呢？

就食物類型而言，雞肉和雞蛋的大豆足跡最大（以每100克衡量），其次是人工養殖的鮭魚和豬肉。

同其他國家相比，英國的牛肉和奶牛至少在某些時刻是自由放養和吃草的，但它們可能也吃大豆飼料。而養牛場中的牛肉和奶牛由於被圈養的時間更多，大豆足跡也會更多。