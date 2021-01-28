TikTok在俄羅斯：當局批社交媒體未及時刪抗議帖，威脅將罰款

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俄羅斯當局表示，社交媒體平台將因沒有刪除鼓勵年輕人參加反對派抗議的帖子而面臨罰款。

俄羅斯媒體監督機構表示，臉書（Facebook）、推特（Twitter）和抖音海外版（TikTok）等社交媒體「未能遵守」政府刪除帖子的要求。

它表示，罰款可能高達400萬盧布（5.3萬美元，34.3萬人民幣）。

上周六（1月23日），從莫斯科和聖彼得堡到西伯利亞和遠東地區，俄羅斯100多個城鎮都爆發大規模集會，聲援被監禁的反對派領袖阿列克謝·納瓦爾尼（Alexei Navalny）。

成千上萬的示威者在嚴寒中，不顧大量警力部署和官方的警告走上街頭，社交媒體被認為在動員年輕人抗議方面發揮了重要作用。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在俄羅斯的很多城市都有民眾不顧警告走上街頭。

周三，俄羅斯國家信息監控局（Roskomnadzor）表示，Tiktok等社交媒體公司將被處以罰款，"因為它們未能遵守禁止向未成年人發出參加未經授權集會的呼籲的要求"。

俄羅斯禁止號召18歲以下人士參加抗議活動，也禁止未經當局事先批准的大規模示威活動。

俄羅斯國家信息監控局在一份聲明中說："儘管檢察長辦公室提出了要求，國家信息監控局也發出了通知，但這些互聯網平台並沒有及時刪除總共170起非法呼籲。"

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 警察搜查與納瓦爾尼有關的住處

周三（1月27日）早些時候，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）抨擊了社交媒體公司日益增長的影響力，稱它們「在與國家競爭」。

「這些不僅僅是經濟巨頭，」他在線上舉行的達沃斯世界經濟論壇上發表講話時說道。他補充稱，「一個成功的全球企業」與「試圖依靠自己的判斷，粗暴地控制社會」之間的界限很模糊。

「我們剛在美國看到了這一切，」普京說道，但沒有詳細說明。

普京的言論對外國社交媒體公司施加了壓力，這些公司可以在不受政府干預的情況下運營，這與俄羅斯的許多媒體不同。在俄羅斯，最大的電視網或為國有，或是由與克里姆林宮關係密切的公司所有。

為何抗議？

儘管官方並未批准抗議活動，但上周末示威活動規模空前。觀察人士說，首都莫斯科的示威是近10年來規模最大的一次。路透社估計莫斯科的抗議人數有4萬人，但俄內政部稱這一數字是4000人。

在莫斯科市中心的普希金廣場，一些抗議者高呼「釋放納瓦爾尼」和「普京走開」等口號，一名婦女對BBC說，她決定參加示威是因為「俄羅斯已經變成了一個監獄」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 納瓦爾尼在返回俄羅斯後，即因違反假釋條件被判入獄30天。

在西伯利亞城市雅庫茨克（Yakutsk），儘管氣溫下降到零下50攝氏度，但仍有部分人加入了一場小型抗議活動。

據追蹤抗議活動的非政府組織OVD Info稱，約有3100人在抗議活動中被拘留，其中僅莫斯科就有1200多人。克里姆林宮沒有發表評論。

周三（1月27日），俄羅斯當局搜查了與納瓦爾尼有關的幾處房產。警方還在莫斯科突擊搜查了他的家人和團隊。

納瓦爾尼的反腐基金會（FBK）負責人伊萬·日達諾夫（Ivan Zhdanov）也表示，該組織的辦公室遭到搜查。

人們看到一群戴著黑色頭套的警察用錘子和撬棍破門而入。「他們不讓我的律師進來。他們破門而入，」納瓦爾尼的妻子尤利婭（Yulia）告訴記者。

俄羅斯內政部還對抗議者涉嫌違反新冠疫情限制令的行為展開刑事調查。一名發言人表示，他們「造成了新冠病毒傳播的威脅」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 哈巴羅夫斯克集會上的示威者舉著一塊牌子，寫有「力量在於真理」。

BBC的莎拉·林斯福德（Sarah Rainsford）說，這次突擊行動和調查是克里姆林宮對周六抗議活動的回應，目的是嚇走上街的人。

但納瓦爾尼的盟友呼籲周日再次舉行示威活動。44歲的納瓦爾尼不久前在返回俄羅斯後，因違反假釋條件被判入獄30天，他譴責這一罪名是羅織的。

納瓦爾尼是普京最知名的批評者之一。他去年在俄羅斯被一種神經毒劑毒害，在德國治療好幾個月後才康復。西方官員和納瓦爾尼指中毒事件為俄羅斯政府的暗殺企圖，但克里姆林宮予以否認。

在納瓦爾尼被捕後，波蘭總統杜達（Andrzej Duda）敦促歐盟加強對俄羅斯的制裁。

歐盟外長周一（1月25日）討論了抗議活動，但沒有就進一步制裁俄羅斯達成一致。