新加坡留學生在倫敦遭種族攻擊 施暴少年罪成

圖像來源，Jonathan Mok 圖像加註文字， 莫顯強相信被告對新加坡人和東南亞人構成威脅。被告也沒有悔意。

英國一名16歲少年因去年在街頭對一名新加坡留學生進行「種族攻擊」而被定罪。該少年被指，在攻擊受害者時還說「我們不希望你把冠狀病毒帶到我們的國家！」

2020年2月，新加坡留學生莫顯強（Jonathan Mok）在倫敦牛津街遭到一群男孩的「無端攻擊」。在海布裏（Highbury Corner）青少年法院受審後，其中一名少年因種族原因造成受害者的實際身體傷害而被定罪。

主審法官判該少年為期18個月的青少年強制感化令。 該少年被勒令佩戴電子管束，對其在晚上20:00至清晨07:00之間執行宵禁命令，為期10周，並且必須向莫顯強支付600英鎊的賠償。

主審法官默文·曼德爾（Mervyn Mandell ）警告說，如果他是成年人，那他「將在獄中關上很長一段時間」。 他又說：「這是無緣無故的襲擊，而且僅僅只是因為莫先生的外表。」

莫顯強指，當時在街上聽見少年的友人提到新冠病毒，他轉身看了他們一眼。但該少年的友人隨即說：「你最好不要瞪著我」，隨之向他揮了一拳。涉事少年事後也參與攻擊，對他拳打腳踢，還說「我的國家才不要你的冠病病毒」等話。

種族攻擊

23歲的莫顯強在遭到攻擊後，鼻子及顴骨都有嚴重骨折，需要動手術，並進行矯正及傷口縫合。襲擊發生後，他受創的眼睛浮腫，有關照片在社交媒體上廣泛流傳。

在倫敦大學學院（UCL）就讀法律的莫顯強給法庭的證詞提到，當時他聽到攻擊者的友人髮表有關冠狀病毒的言論之後，他轉過頭去，之後遭到攻擊。

目擊者形容當時「街頭騷動」情況，並稱莫先生和他的朋友「被一群白人男子」攻擊。

他們聽到有人大喊「你生病了不要靠近我」。 莫先生隨後被打了一拳。十幾歲的少年加入了攻擊，並繼續拳打腳踢莫顯強。 檢察官西蒙·莫恩（Simon Maughan）說，這名少年「很快就加入了集體攻擊事件」。

圖像來源，Chungwan Chang 圖像加註文字， 倫敦肺炎疫情爆發期間 許多種族歧視事件發生

嚴重後遺症

代表受害人莫顯強宣讀的一份聲明說，這起犯罪事件對他及其家人造成了「嚴重的傷害」。

聲明又補充說：「由於手術和後續的治療活動，我必須把法律課程暫停一個月。」 「我出現了焦慮不安症狀，睡眠困難。我相信被告對新加坡人和東南亞人構成威脅。被告也沒有悔意。」

涉案少年的辯護律師傑拉德·皮特（Gerard Pitt）則稱，去年3月，少年在警方播出有關案件的監控錄像，呼籲公眾提供破案線索之後自首。

圖像加註文字， 莫顯強一份聲明說，這起犯罪事件對他及其家人造成了"嚴重的傷害。"

涉及此次襲擊的其它人沒有受到指控。

皮特說：「少年一直堅稱自己當時沒提到任何與新冠病毒有關的字眼，這點在審判中得到了證明。」

法院也獲悉，莫顯強不能百分之百確定被告就是提到冠狀病毒的少年。

法院又被告知，這名男孩此前沒有任何犯罪紀錄，但曾受過兩次針對青少年「攻擊行為」的警告。