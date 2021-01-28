新疆「種族滅絶」指稱：海外反北京冬奧游說的焦點

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國對中國新疆政策的批評，從以往的「踐踏人權」，上升到最新的「滅絶種族」指稱。

中國媒體報道說，周一（1月25日）中國領導人習近平同國際奧委會主席巴赫通話討論了2022年北京冬奧會以及反對將體育賽事政治化等問題。

與此同時，海外批評者正在以中國在新疆推行「種族滅絶」為由呼籲抵制北京冬奧會。

特朗普政府的國務卿蓬佩奧在去職前夕指責中國對新疆維吾爾和其他少數民族犯下「種族滅絶」罪行，他說，「中國一黨國家試圖系統地摧毀維吾爾人」。美國媒體報道稱，這是自2016年來美國國務院首次使用「種族滅絶」指稱，當時美國國務卿對所謂的「伊斯蘭國」在伊拉克和敘利亞的暴行使用了這個詞。

蓬佩奧的聲明被中國外交部發言人斥為「造謠撒謊」，是「配合美國反華勢力污蔑抹黑新疆地區反恐和去極端化的努力」。但是，新疆維吾爾人問題正在成為海外批評人士抵制2022年北京冬季奧運游說活動的焦點。

2008年北京舉辦夏季奧運會也曾引發爭議，當時的主要焦點是西藏抗議及相關的人權批評。北京奧運前，拉薩發生反北京的抗議騷亂，隨後在歐洲和美洲一些城市的奧運火炬傳遞活動受到海外藏人的抗議和干擾。

2008年3月拉薩發生抗議後，中國指責西方媒體歪曲報道，同時也邀請境外媒體進入西藏進行採訪報道。這次中國外交部發言人在反駁關於新疆「種族滅絶」指稱的同時也邀請境外人士去新疆「親眼看看」。不過發言人並沒有提供其他細節。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 調查揭中國棉花行業背後的維吾爾人強迫勞動

新疆「種族滅絶」

周三（1 月27 日）是聯合國為緬懷納粹大屠殺遇難者設立的國際紀念日。此前一天，英國著名保守派評論員梅蘭妮•菲利普斯（Melanie Phillips）在《泰晤士報》撰文呼籲英國的猶太社團領袖利用這個紀念日關注中國打壓新疆維吾爾人的問題，並呼籲國際抵制北京冬奧會。

菲利普斯把新疆的所謂種族滅絶同猶太人在納粹德國期間遭受的大規模暴行相聯繫。她說，當初納粹試圖把猶太人從地球表面抹去，現在中國人鎮壓新疆維吾爾人也犯下了反人類罪。

菲利普斯還說，在過去三年來，中國已經用教育營囚禁了大約100萬維吾爾人、哈薩克人和其他穆斯林少數民族。這些人在裏面經歷了洗腦和用刑折磨，被迫放棄他們的宗教信仰，被迫歌頌共產黨。

菲利普斯說，同「流氓國家」正常交往等於幫助這些政權繼續存在，對其受害者形成道義上的打擊。

周三（1月27日）美國CNN的報道也說，計劃明年2月包括美國在內的90個國家在一個進行「種族滅絶」的國家的首都參加冬奧會無疑會在人權問題上發出一個錯誤的信號。報道還引述人權觀察組織中國部研究員王松蓮的話說，「現在同中國政府的主要聯繫，只要向他們提供合法性，都受到很大壓力。」

抵制北京冬奧

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 1988年蘇聯軍隊開始撤出阿富汗

英美媒體報道涉及抵制北京冬季奧運會時，都提到蘇聯入侵阿富汗後，美國聯合其他國家抵制1980年莫斯科奧運會。當時65個國家參加了對蘇聯舉辦奧運會的抵制。

在莫斯科奧運會遭遇美國發起的抵制後，1984年美國的洛杉磯奧運會也受到蘇聯和盟友等18個國家的抵制。

現在澳大利亞、英國、加拿大和美國均有政界人士發聲，質疑派代表團參加北京冬奧會的計劃。《泰晤士報》文章呼籲，要像抵制莫斯科奧運一樣抵制2022年北京冬奧會。

CNN報道則說，去年12名美國國會參議員提交了一個要求國際奧委會取消中國舉辦2022年冬奧會資格，重新申請奧運舉辦權的兩黨決議案。

國際奧委會應CNN要求評論說，他們已經得到中國的保證，奧運憲章在2022年北京奧運中會得到遵守。奧委會還表示，授予某國奧運會舉辦權並不意味著奧委會贊同該國的政治結構、社會環境或人權標凖。

到目前為止，還沒有任何國家的政府和體育當局公開表示要退出2022年北京冬季奧運會。不過，活動人士要求抵制北京冬奧會的游說正在展開，在美國，英國，加拿大，挪威，芬蘭，法國，荷蘭，日本和澳大利亞，維吾爾活動人士都開始呼籲抵制北京冬奧會。

「主宰世界野心」

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 中國說，在中國，維族人與其他民族一樣，在法律下享受同等待遇。

英國《衛報》1月18日報道說，維吾爾活動人士要求抵制北京冬季奧運會的贊助商，他們正在動員這些公司對中國政府施壓。

在10個不同國家的維吾爾活動人士把北京冬季奧運稱為「屠殺運動會」，要求包括愛彼迎（Airbnb）在內的一些公司利用他們的平台告訴世界，新疆的維吾爾人正在受到迫害，要求他們撤銷對北京冬奧的贊助。

英國評論員菲利普斯認為，中國領導人習近平不僅要消滅國內對中共的挑戰，而且還有「主宰世界的野心」。因此，她建議要組織國際力量對付北京，例如邀請印度，韓國，澳大利亞參加今年召開的7國集團峰會，形成針對中國後院的民主聯盟。

在她看來，一個問題在於，英國和西方允許中國進入他們的互聯網、電力和分配等基礎設施網絡，諸如華為技術進入英國的通訊網略和中國海外投資併購。