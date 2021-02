香港國安法移民潮:戰後港人歷次「走出去」的因由

國共內戰之後——北面的人下來了,這裏的人坐船走了

英國成為了這些村民出外謀生的目的地,主要是因為英國本土訂立《1948年英國國籍法》,讓包括香港在內的殖民地居民成為「聯合王國及殖民地公民」(Citizen of the United Kingdom and Colonies; CUKC),當中包含英國居留權與工作權,以吸引殖民地居民赴英填補戰後勞工短缺。這些新界人基本上與來自加勒比海的「疾風一代」(Windrush Generation)同時抵英。