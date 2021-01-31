英國實施香港居民BNO簽證計劃 中聯辦批「背信棄義」

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英國針對香港人的BNO簽證通道於1月31日開啟。預計約有30萬人將會通過這一政策離開香港。

繼中國外交部以及香港政府表態反對之後，中國駐香港特別行政區聯絡辦公室（中聯辦）周日（31日）繼續批評英國政府，「公然違背國際承諾」，「徹底改變了原來中英諒解的BNO性質」，表示「強烈譴責和堅決反對」。

BNO簽證全稱為英國國民（海外）簽證，擁有BNO護照的香港人及他們的近親受養人可以通過手機應用程式申請這一簽證。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，這一舉措「履行了」英國與這片前英國殖民地之間「深厚的歷史聯繫和友誼」。

據英國內政部透露，自2020年7月以來，已經有大約7千香港居民獲批准在英國定居。

英國政府是基於對移民問題的酌情處理權，在BNO簽證計劃開始之前特批了這7千人來英國定居。

中國外交部發言人趙立堅29日宣佈，自1月31日起，「中方不再承認所謂的BNO護照作為旅行證件和身份證明。」

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同日當地時間晚，香港特區政府也發表聲明，宣佈自31日起不再承認BNO護照作為有效的旅行證件和身份證明；BNO護照將不能用於在香港出入境，亦不會在香港獲承認為任何形式的身份證明。

英國首相：「歷史聯繫和友誼」

英國的BNO簽證政策是在中國在香港施行《國安法》之後推出的。

根據這項政策，成功申請並得到簽證的人士將可以在英國生活五年後申請永久居民身份，獲得定居身份12個月後可以申請英國國籍。

有290萬香港公民有資格申請BNO簽證，而他們的受養人規模預計達230萬人。但英國政府預計，約有30萬人將會使用這一政策。

約翰遜表示：「我們為香港的BNO身份持有人在英國生活、工作和安居提供了新途徑，對此我感到非常自豪。」

「透過此舉，我們履行了英國與香港人之間的深厚歷史聯繫和友誼，並捍衛了英國和香港同樣珍視的自由和自治。」

北京、港府：「政治炒作」

中國駐英國使館發言人29日表示，「如英方不顧中方強烈反對和一再交涉，為有關人員在英居留和入籍提供路徑，將嚴重違背自身承諾，嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本凖則。中方已多次表明嚴正立場，並將做出有力回應」。

在29日下午舉行的中國外交部例行記者會上， 發言人趙立堅表示: 「自1月31日起，中方不再承認所謂的BNO護照作為旅行證件和身份證明，並保留採取進一步措施的權利。」

「英方罔顧香港已經回歸中國24年的事實，不顧中方嚴正立場，公然違背承諾，執意炮製出台所謂量身定制的具有英國國民海外BNO身份的香港居民，赴英居留和入籍政策，並一再擴大適用範圍。英方試圖把大批港人變成二等英國公民，已經徹底改變了原來中英諒解的BNO性質。」 趙立堅說。

當晚，港府在聲明中也宣佈「不再承認」的決定。

聲明中，港府發言人還說，英國方面採取的BNO舉措「顯然是政治炒作」，此外還能為英國「帶來巨大的經濟利益」。發言人說，儘管英國確實迫切需要「人才和資金」，但也不能把BNO護照作為「政治遮羞布」。

圖像加註文字， 許多香港人持有BNO護照與香港特區護照。

BNO簽證

申請五年BNO的簽證費用將為每人250鎊（約美元343元、港幣2639元），申請30個月期限簽證的費用為180鎊（約美元247元、港幣1900元），且還需支付每年最高達624鎊（約美元850元、港幣6587元）的醫療健康費。

符合資格的申請人可以在網上提出申請，之後他們需要預約前往簽證申請中心。

從2月23日起，BNO資格持有人如有符合資格附生物特徵的特定護照，將可以通過手機應用程式在家完成申請。

英國內政大臣帕特爾（Priti Patel，彭黛玲）說，由於申請人可能擔憂被當局識別及打擊，這種做法是為給予申請人更大的安全保障。

「保衛個人的自由、自由權利及安全對於經歷這個流程的那些人士來說至關重要，」她表示。

BNO身份是在英國於1997年將香港主權移交至中國前創立的。

在香港主權移交前，英國與中國就實行「一國兩制」達成共識，這意味著，自由集會、言論自由及媒體自由應得到保護。這項協議於1984年簽署，按計劃將持續至2047年。

但英國表示，由於在去年6月通過的《國安法》給予了中國針對香港人民莫大的，新的控制，中英之間的協議《聯合聲明》面臨威脅。

中國此前表示，《國安法》對於預防2019年出現的示威是必要的。然而這項法律在香港及海外均引起警惕，反對人士稱其侵蝕了香港作為中國半自治地區的自由。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 英國上議院辯論是否給予BNO護照持有者居英權

分析：問題尚存

詹姆斯·蘭德爾（James Landale）

BBC外交事務記者

英國政府承諾，將成為這個世界作出積極貢獻，而這個幫助英國國民逃離香港的新簽證體系或許是這一承諾目前最明確的體現。

譴責鎮壓是一回事，為此做出一些行動是另一回事。

現在，英國正在對其有義務保護的人履行其二十多年前作出的承諾。但還存在一些問題。

這些移民將得到什麼樣的支持？

長期來看他們很有可能將會豐富英國的經濟文化發展，但短期來看，他們將需要幫助。

他們會住在哪裏？他們將在哪裏找工作？如果最初的五年內來到英國的人超過預計的30萬？英國人對開放國家邊境會如何反應？