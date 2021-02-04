歐洲中世紀教會如何塑造了當今的「西方思想」

喬·亨里奇

（Joe Henrich）

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 個人主義和從眾心理的程度在不同社會各有不同，而這種差異早在幾百年前已開始產生。

人類心理學的大多數研究都集中在當今西方社會，其實西方人思維方式的形成可以追溯到中世紀家庭結構的變遷。

在這個心理學實驗室，你是一小組參與實驗者之一，你和其他參與者的任務是將你身邊的一條直線與另外三條長度不等的直線相比較，找出三直線中與你身邊直線等長的直線。然後參與者須依次大聲說出你認為你已找到的正確直線。有時候其他參與者的選擇和你一樣。但有時他們彼此似乎一致，卻與你找出的直線不相同。

最後才輪到你大聲說出你的判斷。此時，你是跟隨實驗伙伴們的選擇而人云亦云，還是始終堅持自己的最初判斷?

這在很大程度上取決於你來自何處。

這項從20世紀中葉開始就吸引了心理學家和大學生紛紛投入的實驗顯示，有很大一部分實驗參加者會按照同伴們不準確的判斷作出選擇。即使正確答案是顯而易見，他們也會隨大流選擇錯誤的答案。而如果是獨自一人或是一組人中第一個先回答，則給出正確答案的機率超過98%。

上述發現引發兩個問題。首先，儘管心理學教科書提到參與實驗者時，使用的是泛指一詞「人們」，但實際上幾乎所有這類研究都是在特定的人群，即美國學生中進行的。然而，自十九世紀法國思想家亞歷克西斯·德·托克維爾（Alexis De Tocqueville）以來，歷代的社會評論家們都指出，美國人特別崇尚個人主義和獨立自主。那麼，是否像教科書所暗示的，美國人的心理代表了智人這個物種的普遍心理狀態？第二，為什麼這個結果對研究人員和參與的學生都感覺震驚？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在一些文化中，特立獨行被視為有創見，而在另一些文化中則被視為離經叛道的壞行為。

為了解答第一個問題，研究人員在20世紀90年代分析了17個國家的上述實驗（AschConformity Task即著名的阿希從眾實驗）的研究結果，發現在這17國實驗參與者的從眾程度比分中，美國的實驗參與者的從眾比分位於最低端。法國和北美的學生跟隨同伙的判斷作出判斷的從眾比為20%，而加納和斐濟的學生為50%。來自其他文化，包括日本、香港和黎巴嫩的學生，其從眾比例則介於上述兩組學生之間。

美國德克薩斯大學奧斯汀分校的認知科學家克里斯汀·勒加雷（Cristine Legare）領導的研究進一步研究了這些模式，其研究可能有助於解釋為什麼人類的從眾心理程度讓心理學者也感到震驚。勒加雷的團隊讓美國和南太平洋島國瓦努阿圖的兩組成年人觀看兩段兒童製作項鏈的視頻。在這兩個視頻中，都有一位孩子首先觀看製作示範，然後被要求自己製作。不過，在其中一個視頻中，這個孩子用珠子串了一條項鏈，珠子顏色和排列順序都與示範者完全相同。而在第二個視頻中，孩子製作的項鏈彩色珠子排列順序則不一樣。

被問及哪個孩子「更聰明」時，瓦努阿圖88%的成年人指的是亦步亦趨的「從眾」孩子，而美國作出同樣回答的只有19%。美國的成年人被問及為什麼他們認為不按照示範者順序串珠子的孩子「更聰明」時，回答說這個孩子「有創見」。

如果問，兩個孩子哪一位表現得較好，78%的瓦努阿圖成年人認為是從眾孩子，而美國受訪者中只有不到一半（44%）的人有同樣的感覺。相反，大多數美國人（56%）認為按照示範串珠子的孩子和不按照示範的孩子表現得都一樣好。

這彰顯了一個事實，在很多地方稱某人為「循規蹈矩者」是一種讚賞，但在美國不是。

然而，從眾心理並不是文化差異的特殊情況，只代表人類心理冰山露出水面的一角。我們認識人類心理現象的數據主要（事實上大約達95%）來自西方的、受過教育的、工業化的、富裕的和民主的人類群體，即稱為WEIRD（Western, Educated, Industrialised, Rich and Democratic）5個英文形容詞的首字母縮寫，而英文weird一詞也有怪異之意) 的社會，而WEIRD社會人口在很多方面有其獨特性。

與今天世界上的許多人，以及曾經生活在這個世界上的大多數人不同，WEIRD社會的人其思想高度強調個人主義，有自尊自愛傾向和負罪感，並善於理性分析。他們對自我，即自己的個性、成就和抱負的看重強於對人際關係和社會角色的重視。WEIRD社會的人在思考時，傾向於抽象歸類事物來認識世界。他們會將複雜的現象分門別類為不同的元素和屬性，或設想成基本粒子、病原體或人類個性的諸多類型，以此來簡化複雜的世界現象。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 歐洲人的婚姻和家庭結構模式導致歐洲人的思維方式不同於世界其他地區的人類。

儘管WEIRD社會的人看起來比較自尊自愛，但他們也傾向於堅持公正的原則，能信任和公平對待異鄉人，並能夠與其合作。在情感上，WEIRD人群相對來說少羞恥感，因此不那麼在乎他人的眼光，但又會經常因無法達到自己強加的人生標凖而感到內疚自責。

這些心理差異從何而來?為什麼歐洲人，以及他們在北美等地的文化後裔，會位於全球心理分佈的另一端？

越來越多的研究將這些心理差異追溯到家庭結構，即人類學家所稱的親族組織。這類研究表明，我們的思想在我們的成長過程中會去量度記錄並適應我們生活的社會。直到最近，世界大多數社會都以緊密的親族制度為基礎，其核心是多代同堂大家庭、宗族、堂表親婚姻、一夫多妻制和其他諸多親族家法等，所有這一切規範著並凝聚著人們的社會生活。如今，這種以親族為基礎的社會制度在世界許多地區仍然存在，特別是在農村地區。

與世界主流不同的是，至少從中世紀末期之後，許多歐洲國家主要實行的是一夫一妻核心家庭制度，這種社會構成模式歷史學家稱之為「歐洲婚姻模式」。

科學分析驗證了這一觀點，發現生活在以親族為基礎的人比較從眾隨大流，較少個人主義，群體認同思維較重，內疚自責感較低，也不太信任異鄉陌生人。無論我們是比較國家之間、國家內部的不同地區之間，還是比較居住在同一個地方來自不同國度的第二代移民，都會發現這樣的模式。我們人類出生來到這個世界上，第一個接觸到，通常也是最重要的社會制度就是家庭網絡結構，而家庭制度用於解釋全球心理多樣性原因，可起到核心作用。

但是，為什麼不同社會的家庭組織方式會有如此的不同？而歐洲的家庭制度為什麼在中世紀末期就已經獨樹一幟？

雖然影響全球各地親族婚姻制度多樣性的因素甚多，但若追溯歐洲婚姻模式之源，會發現主要來自一種宗教突變因素。基督教其中一個宗派，即影響歐洲數百上千年的羅馬天主教，從歐洲古典時代晚期開始，逐漸頒布一系列關於婚姻和家庭的禁令和規定。例如，羅馬天主教會禁止堂親表親婚姻、包辦婚姻和一夫多妻等。與其他基督教教派不同的是，羅馬天主教會將"亂倫"關係定義不斷擴大，到11世紀時候已擴展到第六代堂表兄妹。

羅馬天主教會推行的嚴格一夫一妻婚姻制度儘管常常遭到頑強的抵抗，但最終逐漸瓦解了原歐洲以親族為基礎的複雜部族制度，最終形成一種為歐洲文化理想和共同模式的獨立核心家庭制。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 全世界不同文化有不同的群體認同程度，但為何90%的有關心理學研究只著眼於西方的人口？

為了驗證中世紀教會塑造了現代西方心理這一觀點，我們可以通過追蹤公元500年至1500年天主教在歐洲的傳播分佈，來探索這一歷史過程所形成的不平衡性。分析發現，在歐洲，天主教會最早傳播，受教會影響比其他區域早了幾百年的地區，今天這些地區的歐洲人不太從眾隨大流，他們比較特立獨行，對待異鄉客和外人表現較信任和公平。

從全球範圍來看，在歷史上受到羅馬天主教影響較久的國家，其國民不僅親族制度較弱，而且現在其人民心理上也比較接近「WEIRD」群體。

我們大多數人可能更願意認為自己是生而獨立的理性思考者。但其實，我們思考、感知和推理的方式，包括我們的從眾心理傾向和性喜理性分析的偏好，無一不受到歷史事件、文化傳統和幾百年甚至上千年的婚姻禁忌的影響。

了解歷史如何塑造我們今天的思想，是探索和擁抱今天人類社會多樣性的方法之一。

*喬·亨里奇是哈佛大學人類進化生物學系教授，著有《探討全球WEIRD性格最強的群體：西方文化心理特立獨行和繁榮之謎》一書（The WEIRDest People in the World: How the West became psychologically peculiar and particularly prosperous.）

WEIRD的西方

這篇文章是我們《WEIRD的西方》系列的一部分。早在2010年，加拿大英屬哥倫比亞大學的一個研究小組就指出，心理學研究存在一個重大缺陷，即大部分研究樣本完全來自西方、受過教育的、工業化的、富裕的、民主的社會，即WEIRD社會。研究人員常常誤認為他們的研究發現是放諸四海而皆凖。但英屬哥倫比亞大學研究團隊在分析這些研究發現，從思考風格到視覺感知，WEIRD社會的成員實際上是"最不具代表全人類普遍心理的群體"。

然而，無論是主流媒體還是學術界，仍然普遍將WEIRD思想模式視為"通例"，或者至少作為審視其他文化、其他人類群體的"標凖"。在本系列中，我們將深入了解WEIRD思想模式在日常生活中的狀態。了解在WEIRD社會中，哪些習慣和思維方式是常見不怪的，但生活在世界其他地方的人可能會覺得怪異（weird，與WEIRD諧音）? 這對我們有何啟示？是否能告訴我們何為文化差異，以及我們為何成為今日的我們？從什麼時候洗澡到如何購物，這個系列會重新審視那些經常被認為是理所當然的日常行為，並探索為什麼所謂的"標凖"罕有是最好的標凖，也並非是唯一的標凖。