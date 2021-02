歐洲中世紀教會如何塑造了當今的「西方思想」

*喬·亨里奇是哈佛大學人類進化生物學系教授,著有《探討全球WEIRD性格最強的群體:西方文化心理特立獨行和繁榮之謎》一書(The WEIRDest People in the World: How the West became psychologically peculiar and particularly prosperous.)