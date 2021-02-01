越共總書記阮富仲罕見再次連任 會否成為越南版大權在握的「核心」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 這是阮富仲（中間白髮）第三次當選越南最高領導人職務。

越共中央總書記阮富仲周日（1月31日）罕見地再次打破年齡限制，當選總書記一職。他成為自80年代以來，越南最有權勢、在位時間最長的領導人。

這是阮富仲第三次當選越南最高領導人職務。在河內舉行的五年一度的越共十三大上，76歲的他沒有像外界此前預計的因健康和年齡問題交棒，再次連任排行第一的中央政治局委員。

被視為越南政壇保守派的阮富仲自2011年主政以來，以節儉儒雅的形象聞名。他隨後發起了規模浩大的反腐運動，但批評者認為這是他扼殺黨內異議的手段。2018年，越南國家主席去世後，阮富仲兼任了國家主席一職。

再次連任

在十三大上，與阮富仲一起當選18名政治局委員的還包括現任總理阮春福、越共中央組織部部長範明正、河內市委書記王廷慧等人。他們可能在晚些時候成為越南未來五年的「四駕馬車」，即總書記、國家主席、總理和國會主席。

阮富仲長年在越共的宣傳文教系統工作，曾經是一名黨刊總編輯，並在1990年代成為河內市委書記、國會主席，躋身越共最高領導層至今已逾20年。

他的這次連任將使其成為自越南開國領導人胡志明，以及進行鐵腕統治的繼任者黎筍以來，在位時間最長的越共中央總書記。黎筍曾在1969年至1986年期間擔任越共最高領導人，前後長達17年。

阮富仲被外界視為保守派，不如2016年離任的前總理阮晉勇支持市場化。在外交政策上，他亦相對親華，而非後者所屬的親美派。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 越共十三大在河內召開。

2016年後，阮富仲發起了聲勢浩大的反腐運動，數以萬計的官員和國企高管受到紀律處分、解職或入獄，包括前中央政治局委員、胡志明市黨委書記丁羅升等高級官員。

他表示，反腐運動旨在避免黨內「和平演變」的風險。一些觀察人士認為，該運動鞏固了越南共產黨的權力和聲望，但也有批評者認為，該運動也被阮富仲用於肅清政敵、打擊異議人士。

阮富仲的大權在握還體現在2018年，當黨內地位排名第二的越南國家主席陳大光在任內病逝後，阮富仲接任了他的位置。這使得越南領導層相對分散的「四駕馬車」權力架構變得更加集權於一人。

但在2019年，阮富仲健康狀況不佳的傳聞充斥越南社交媒體，有消息說他罹患中風，越南外交部發言人承認他病倒入院。他在公眾視野中消失一個多月後再次現身，但近幾個月出席公開場合活動時氣色不佳。

此次黨代會上，阮富仲由200名新的越共中央委員會委員投票表決選出，但和中國等很多其他社會主義國家一樣，越共領導人選的確定往往實質上依靠黨內高層幕後進行的協商和博弈。

越南版「核心」？

外界很難不將越南與中國進行比較。2012年，習近平開始主政中國。2018年，中國全國人大通過憲法修正案，取消了他的國家主席任期限制，這被認為是為他在2022年後繼續掌權鋪路。

2017年，習近平提出的「新時代中國特色社會主義思想」被寫入黨章，而在此之前，他已被全黨稱為「核心」，標誌著他與崇尚集體領導的胡錦濤時代已大有不同。《紐約時報》將其稱為鄧小平之後最有權勢的統治者。

和中國有著諸多相似之處的阮富仲是否會打破越南現行的「四駕馬車」集體領導體制，成為越南的「核心」，成為很多學者的關注焦點。一些人認為，越共對阮富仲的措辭已經發生改變。

2019年，越共黨報《人民報》出版了一本關於阮富仲的書，名為《越共中央總書記、國家主席阮富仲與越南人民和國際友人的感情》。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 阮富仲躋身越共最高領導層至今已逾20年。

這本金色封面、長達600頁的書中寫道，阮富仲是一位「有智慧、定力和純粹的領導人」，他努力使越南「如胡伯伯所敬願，與五大洲大國肩併肩」。「胡伯伯」是越南民眾對越共創始人胡志明的敬稱。

「自胡志明時代以來，我從未見過其他領導人使用這樣的語言，」風險諮詢公司「Control Risks」新加坡分析師阮琳（音譯，Linh Nguyen）對路透社說。「這是一種正在建設中的個人崇拜。」

在十三大開幕前，一首名為《伯伯請不要走》的歌曲也在社交媒體上廣為流傳。內容多是阮富仲在開會、訪問以及與民眾交流時的畫面。

但也有分析人士認為，阮富仲連任是無奈之舉。他們認為，新冠疫情帶來的危機以及尚未找到服眾的接班人等因素讓阮富仲留任，以確保他執政成果的延續。

澳大利亞新南威爾士大學（University of New South Wales）政治學榮休教授卡萊爾·塞耶（Carlyle Thayer）對美聯社說，阮富仲曾傾向於讓另一位政治局委員陳國旺接替他的職位，但當他的人選無法獲得中央委員會委員足夠多的支持時，他選擇留下來。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 越南是現在亞洲增長最快的經濟體之一。

「越共的關鍵挑戰是實現領導層的平穩過渡，並引進一批新的有能力的領導人，他們將在未來5到10年領導國家，」新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）越南研究項目研究員黎洪和（音譯，Le Hong Hiep）說。

他表示，如果為了確保連續性而改變了阮富仲和阮春福的年齡限制，「若黨此後未能恢復這些規定和規範，這將導致未來幾年越共繼任政治的不可預測性和不穩定性增加。」

越南發展

阮富仲連任後，中共總書記習近平周日（1月31日）致電阮富仲，祝賀他當選越南共產黨中央總書記。習近平稱讚阮富仲帶領越南人民在社會主義建設和革新事業中取得一系列成就，並希望兩國「深化各領域交流合作，推進社會主義事業」。

越南自1980年代以來，學習中國領導人鄧小平實行「革新開放」政策，這個東南亞國家很快從一個深陷戰爭泥潭的農業國成為亞洲增長最快的經濟體之一。

儘管作為社會主義國家一份子的越南目前仍只有越南共產黨這個唯一合法政黨，但過去多年來，越南在政治改革方面進行了多種嘗試，給予相當於中國人民代表大會的國會更大的自主權和監督權。

例如，越南國會就曾發生否決政府項目、國會代表起訴總理政策失誤等事件。此外，越南國會允許公開質詢官員、直接推薦選舉人、選舉差額擴大等現象也一度另觀察人士眼前一亮。

2016年，時任美國總統奧巴馬（Barack Obama）對越南進行了歷史性訪問，期間宣佈解除對越南的武器禁運，大幅加強美越各方面合作關係。

次年，越南擔任了亞太經合組織（APEC）非正式會議的主席國。2019年，河內再次成為時任美國總統特朗普（Donald Trump）與朝鮮領導人金正恩進行第二次會面的東道主，其在國際舞台上的影響力迅速增強。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 越南近年來在經濟上的成績也相當亮眼。

越南近年來在經濟上的成績也相當亮眼，2019年越南GDP增速超過7.0％，2020年受新冠疫情影響，GDP增長2.91%，創下30年來最低值，但在全球經濟衰退的背景下仍表現良好。

儘管有進步，但越南當局近幾年來也因為對異議人士和新聞自由愈來愈強的打壓受到批評。

2018年，國會通過爭議的《網絡安全法》，在網上發佈反政府以及「歪曲歷史、否定革命成就、破壞民族團結」的內容都會被政府拉入黑名單，當局還可以要求社交媒體在24小時內刪除所有當局認為違規的言論。

就在此次越共十三大召開前兩周，美國之音（VOA）撰稿人範志勇（Pham Chi Dung）因「製造、儲存、散播目的為反對國家的資料、材料及物品」被重判15年，還有另外兩人被判11年。

非政府組織「無國界記者」（RSF）把阮富仲列入「新聞自由掠奪者」名單，人權組織敦促越南停止鎮壓批評人士的活動，尤其是對網絡博主的嚴厲懲罰。