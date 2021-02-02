緬甸政變：軍方奪權為何是此時？接下來會怎樣？

弗洛拉·德魯裏（Flora Drury）

BBC記者

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 緬甸軍方宣佈拘留該國領袖昂山素季，將權力轉移至軍方，並實施為期一年的緊急狀態。

軍方政變令緬甸全國上下被恐懼籠罩。緬甸軍方答應交出權力10年後，再次從民選政府手上奪取權力。昂山素季和其他政治領袖的被捕，令當地人回想起那些他們以為已經成為過去的日子-緬甸2011年民主化前經歷了約50年的軍政府時代。

軍政府掌政時，昂山素季領導的全國民主聯盟（National League for Democracy）被視為非法組織。緬甸民主化後在2015年舉行被視為25年來最自由和公平的選舉，全國民主聯盟順利贏得執政地位，隨後，它在2020年的選舉再次獲勝，全國民主聯盟原定周一（2月1日）展開它第二個任期。

但這些民主化發展的背後，軍方仍然掌握很大權力，這是因為2008年由軍政府頒布的緬甸憲法規定，軍方人員可以自動取得議會四分之一的議席，也讓它掌控絶大多數重要的政府部門。

這令外界疑惑軍方為什麼選擇在這個時候奪取權力，更重要的是，接下來會發生什麼事？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 軍人在緬甸最大城市仰光市政廳駐守。

「特朗普風格的舞弊指控」

BBC東南亞事務記者黑德（Jonathan Head）認為，軍方選擇在周一奪權不難解釋：全國民主聯盟原定周一開展第二個議會任期，其中一個議程就是確定去年11月大選的結果。

全國民主聯盟在11月選舉中取得超過80%的選票，證明這個政黨雖然曾在2017年被國際上指責縱容軍方鎮壓羅興亞武裝分子，但它在緬甸國內仍然十分受歡迎。

由軍方支持的反對派聯邦鞏固與發展黨（Union Solidarity and Development Party）隨即指控選舉有舞弊，這也是軍方奪取權力的依據。新委任的代總統，前軍方副總司令敏瑞（Myint Swe）周一奪權後，隨即發表聲明重申軍方的指控：「在2020年11月8日舉行的多黨派選舉中，選舉委員會無法解決選民清單中的嚴重問題。」

但軍方沒有提出相關證據支持這些指控。

人權觀察組織（Human Rights Watch）亞洲部副總監菲爾·羅伯森（Phil Robertson）接受BBC訪問時形容，一直都有這種對選舉舞弊的職責，這些指控沒有證據支持， 從某種程度上，與美國前總統特朗普的風格很像。他認為選舉結果明確顯示昂山素季取得勝利。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 一些居住在日本的緬甸人到緬甸駐當地大使館外，抗議緬甸軍方奪權。

令「國家之父」蒙羞

反對派聯邦鞏固與發展黨在去年的大選只取得小數選票，但受惠於2008年由軍政府通過的緬甸憲法，它仍然可以在政府有很大的影響力。

這部憲法不單讓軍方自動取得四分之一的議會席位，還讓它掌管三個重要的政府部門，包括內政、國防和邊境事務。

BBC東南亞事務記者報道，雖然昂山素季領導的全國民主聯盟在議會佔超過一半議席，但修改憲法需要75%的議會議員同意。在軍方自動控制25%議席的情況下，要成功幾乎不可能。

一名緬甸前記者Aye Min Thant認為軍方發動政變還有另一個動機：它在選舉落敗後感到十分沒面子。他在仰光接受BBC訪問時說，國際媒體習慣了稱呼昂山素季為緬甸的「國母」，軍方就自視為「國父」，在統治國家時感到自己有點「責任和理所當然的權力」，但隨著緬甸近年不斷向外開放，它感覺到自己的影響力慢慢減弱。

緬甸當局去年的大選中以保安情況為由，拒絶在羅興亞人聚居的地區設置票站，加上新冠肺炎疫情，大槪讓軍方覺得自己有理由奪權，但Aye Min Thant認為軍方的行動仍然令外界感到意外。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 昂山素季：「人權鬥士」如何出現在種族滅絶案法庭

未來會如何

事實上，分析人士們目前都不確定軍方到底為什麼要採取這樣得不償失的舉動。

新加坡國立大學亞洲研究所學者麥卡錫指出，「值得提醒的是，目前的民主體制從實際效果上已經非常有利於軍方。即使在緬甸民主化後，軍方仍然可以完全自行決定國防部署，在國內外也有大規模的財政投資。而即使武力鎮壓羅興亞人後被指犯下 '戰爭罪行'，也會得到民選政府的保護。」

「它奪權後， 如目前宣佈，掌權一年，實際上將孤立除中國之外的所有國際伙伴，損害軍方自身的商業利益，也會惹怒早前投票讓全國民主聯盟和昂山素季連任的數百萬的支持者。」

麥卡錫估計軍方可能想改善聯邦鞏固與發展黨未來的選情，但警告這樣做很危險。

人權觀察組織亞洲部副總監菲爾·羅伯森認為軍方的這一舉動會令緬甸將次面臨變成一個被國際社會孤立的 「被排斥國家」。也會激怒緬甸國民。 緬甸人民不會接受軍政府接管。 「他們不會想回到軍方主政的時代，他們視昂山素季是防止回到這個時代的防線。」