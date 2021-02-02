緬甸軍事政變後：斷網 屯糧 逮捕 「一夜之間 生活全亂了」

愛麗絲·卡迪 （Alice Cuddy）

BBC 記者

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 緬甸民眾開始囤積必需品，並在自動櫃員機前面大排長龍。

本周一（2月1日），緬甸當地傳出了軍方發動政變的消息。

前路透社記者Aye Min Thant在當地時間清晨7點前在推特發文說：「我想我可以發帖說，政變發生了」；「雖然但到目前為止，一切仍然很安靜，但人們保持清醒並覺得害怕。自凌晨6點以來，我一直接到來自親友的電話。但網絡斷斷續續，而我的行動電話卡（SIM），已經不能用了。」 她補充。

這起政變是在軍方掌控的電視台宣佈的。該聲明宣稱，軍隊將接管國家並同時宣佈了一年緊急狀態。

該國的非軍方領導人昂山素季（Aung San Suu Kyi 翁山蘇姬）以及她的「全國民主同盟」（NLD）政黨的其他政要也被拘留。在此之前，昂山素季的政黨在2020年11月的一次選舉中，獲得壓倒性勝利，當時軍隊稱這是靠舞弊得來的勝利。

目前被軟禁的昂山素季敦促她的支持者群起「抗議政變」。

直到2011年，由昂山素季領導的民主改革運動結束軍事統治之前，緬甸一直由軍隊掌權。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 緬甸軍方宣佈拘留該國領袖昂山素季，將權力轉移至軍方，並實施為期一年的緊急狀態。

緬甸主要城市仰光的一位居民告訴BBC，當收到朋友的來信告訴她昂山素季被拘留時，她正凖備在清晨出門散步。這位25歲的居民因為擔心遭到報復而不願透露姓名。她說聽到這消息後，立即上社交媒體查看情況。

「一覺醒來，又要面對你的世界已經天翻地覆；這並非新的感受，但這卻是一種我們認為早已遠離我們，一種從未想到過會被迫再次經歷的感受」— 她如此反思在軍事統治下度過的童年。

這名女士又補充說：「真正令我震驚的是，看到我們所有地方首長都被拘留。因為這意味著真的他們帶走了所有人，而不僅是昂山素季。」

她的丈夫在臉書上實時直播了地區議員Pa Pa Han被逮捕的實況。據報導，包括知名電影製片人Min Htin Ko Ko Gyi 在內的政治活動家也遭到拘留。

緬甸政治犯協助協會（AAPP）告訴BBC說，他們記錄了至少42名官員和16名來自民間的社會運動工作被捕的情況。它說，核實被逮捕者身份的過程仍在進行中，並指出一些被拘留者已於當天稍晚時被釋放。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 一些居住在日本的緬甸人到緬甸駐當地大使館外，抗議緬甸軍方奪權。

軍車出沒城市

當日，一位不願透露姓名的在地示威者告訴BBC電視部說：「我們一覺醒來就聽聞軍事政變的消息，我們一些朋友被拘留了。」

她說：「互聯網都中斷了……我無法出去使用我的手機，根本沒有數據用。這就是現在正在發生的事情。城市各地都有軍車在路上」她說。

當地記者戴蒙（Cape Diamond）發推文說，在首都內比都（Nay Pyi Daw），當地時間半夜04:00至上午11:15沒有信號。 他後來在推特上寫道：「沒有電話，沒有無線網絡。」

國際和國內電視頻道，包括國家廣播公司都停播了。

全國民主聯盟的鮮紅旗幟從仰光的房屋和公司中被移除。記者兼研究員安妮·扎曼（Annie Zaman）在推特上說：「我的鄰居剛剛拿下了全國民主聯盟的旗幟……對暴力的恐懼千真萬確。」她隨後分享了一段影片，顯示了在當地市場上，有關全國民主聯盟的圖像被移除的情況。

緬甸民眾開始囤積必需品，並在自動櫃員機前面大排長龍。 銀行由於網路連接不暢而暫停服務，但表示將從周二恢復。

BBC駐緬甸記者Nyein Chan Aye說，仰光的氣氛是「恐懼、憤怒和沮喪。」他又說，在急忙購買大米等主食後，許多人呆在室內等著看接下來會發生什麼。

緬甸的互聯網中斷

BBC事實核查

隨著軍隊發動政變，互聯網中斷影響了緬甸大部地區。

網絡限制從當地時間星期一（2月1日）的凌晨03:00開始。到周一上午8點時，網絡連接速度下降到正常時的一半水平。

網絡監控服務公司Netblocks的數據顯示，中斷影響到了網絡運營商，包括國有的緬甸郵政和電信（MPT）和跨國電信公司挪威電訊（Telenor）。 Netblocks表示，它們發現「一種集中的網絡中斷機制……隨著運營商的配合及時間網絡開始停止服務」。

到了周一中午，互聯網連接似乎恢復到平時的75％水平。

緬甸過去也曾限制互聯網使用，特別是軍方與若開邦和欽邦等地區發生戰爭時。2013年通過的《緬甸電信法》第77條允許政府在國家緊急情況下切斷電信服務。 但是，人權組織呼籲修訂法律以保護言論自由。

恐懼的氣氛

緬甸許多人民經濟上十分困苦，政變的到來使許多人更擔心維繫基本的生活。

仰光的一位商人Ma Nan告訴BBC說：「我擔心（商品價格）會上漲。我擔心是因為我的女兒尚未完成學業，她的求學才來到一半。而且現在還是新冠大流行的時候。」

延農市的一名家庭主婦Than Than Nyunt也憂心商品價格上漲：「人民會反抗」，她並補充說：「我希望昂山素季和她的同事早日獲釋。」

威權歷史

如果這場政變意味著將回到1990年代和2000年代的軍事統治下生活，那人民的恐懼是十分真實的。

1988年，緬甸軍方發動了一場流血政變，數千名學生因反對蘇維埃式一黨統治的起義而喪生。

圖像來源，Science Photo Library 圖像加註文字， 1988年，緬甸軍方發動了一場流血政變，數千名學生因反對蘇維埃式一黨統治的起義而喪生。

彼時，昂山素季在政壇中崛起。在緬甸軍方拒絶接受1990年的選舉勝利後，她與軍事統治者及他們侵犯人權的行為，進行了長達20年的鬥爭。

之前緬甸人的生活充斥著貪腐、價格波動、壓抑的日常生活， 某些地區的人民活在營養不良的情況，還有來自其他地方的種族衝突等。而現在，許多人擔心接下來還會發生什麼。

在仰光，一位25歲的年輕人告訴BBC說：「我們目前正在試圖告訴自己，我們將會繼續走下去，因為我們過去已經擺脫了更糟的情況。 」

「但是我真的認為，其實我們不需要這樣做的，原本就不必要再告訴自己要堅強下去。」

「街頭慶祝」

然而，同時也有一些軍事支持者慶祝了這場政變，在城市街頭遊行，播放著愛國歌曲。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 也有一些軍事支持者慶祝了這場政變，在城市街頭遊行，播放著愛國歌曲。

美國僑民霍奇基斯（Griffin Hotchkiss）在緬甸生活了大約六年，他說目睹「一群親軍方的民眾，播放著震天響的音樂慶祝著，而在我街上的民眾（我知道是民盟的支持者） 明顯看起來十分憤怒」。同時也有一些軍事支持者慶祝了這場政變，在城市街頭遊行，播放著愛國歌曲。

令有些人感到意外的是，此次政變帶來的影響尚未如想像般嚴重。

剛去了仰光一次回來後霍奇基斯說，：「除了市政廳上的一些軍車外，其他一切看起來都沒什麼改變」。

政變當天晚些時候，霍奇基斯說他注意到，儘管「人少了許多」，但許多商店似乎仍開張營業。

吉列讚（Michael Ghilezan）和他的緬甸妻子一起住在仰光，他說「當時他預期將看到有民眾在在抗議示威，還有在軍車開始駐扎在城市周邊。但目前看來，這些事情都尚未發生」。