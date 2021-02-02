澳大利亞華裔富商周澤榮媒體誹謗案勝訴的四個看點

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 周澤榮出生在中國，青年時代去香港，後移居澳大利亞。1980年代回到中國投資，曾名列富豪榜。

澳大利亞華裔億萬富翁周澤榮（ Chau Chak Wing）對兩家澳大利亞媒體提出的誹謗案勝訴。

此案在近年來中澳兩國政治關係緊張惡化的背景下發生，也使其更加引人關注。

有關這一案件中的人與事，BBC中文整理以下四個看點：

1. 案件始末

2017年，澳大利亞廣播公司ABC根據與費爾法克斯媒體公司（Fairfax）一項聯合調查，在《四角方圓》（Four Corners）的一集節目《權力與影響》（Power and Influence）報道中，對周澤榮做出數項指稱。費爾法克斯媒體公司其後被九台娛樂集團（Nine Entertainment Co.）收購。

節目播出後不久，周澤榮對兩家媒體公司以及報道記者尼克·麥肯茲（Nick McKenzie）發起誹謗訴訟。

周澤榮提出的訴訟認為，該節目對他的指稱損害了他的名譽，構成誹謗，其中包括他從事「間諜活動」、「背叛國家」、他是中國共產黨黨員，用巨額捐款獲得影響力、向聯合國大會主席行賄20萬澳元、以及協助華裔商人嚴雪瑞（Sheri Yan）代表中國共產黨滲透澳大利亞政府等。

法官在判決中認定兩家媒體對周澤榮的誹謗罪名成立，判處向周澤榮作出59萬澳元（約45萬美元）的賠償。

另外，法官還判處澳大利亞廣播公司ABC必須承擔此案的訴訟費，並要求澳廣從網上刪除該節目的部分內容。

2. 誰是周澤榮

周澤榮，1954年出生。1970年代移居香港，1980年代僑居澳大利亞。1988年，周澤榮回到廣東投資房地產，旗下的「匯景新城」 、「廣州外商活動中心」和「廣州國際貿易中心」成為廣州市的標誌性建築。

他創建的僑鑫集團有限公司以房地產為主業，兼顧酒店餐飲、文化傳媒、旅遊休閒等業務。2013年胡潤百富榜將周澤榮排名在第92位，因而廣受關注。

在中國官方媒體的報道中，周澤榮「熱心社會公益、關注弱勢群體」。媒體拍攝的他與中國前任領導人胡錦濤、溫家寶以及澳大利亞前總理陸克文的合影，反映他在中國與澳大利亞的活躍程度。

不過，這並不是周澤榮第一次狀告澳大利亞媒體並勝訴。

2015年，《悉尼先驅晨報》（ The Sydney Morning Herald）曾發表關於周澤榮的文章，稱其涉嫌捲入賄賂聯合國大會主席的醜聞，因此周澤榮將該報告上法庭。

2019年2月，周澤榮勝訴，獲得28萬澳元賠償。他將所得賠償款全部捐出。

3. 各方反應

法官在判決時表示，周澤榮對發展積極的澳中關係作出了貢獻，有關報道直接損害了周澤榮的聲譽。

判決之後，周澤榮的律師表示非常高興，稱周在受到該節目和記者毫無根據的中傷之後，「恢復了自己的名譽」。

敗訴的澳大利亞廣播公司在聲明中對這一結果表示「深感失望」，稱這將「對澳大利亞的媒體自由產生進一步的寒蟬效應」。

4. 中澳關係

在《四角方圓》節目有關周澤榮的報道播出後，澳大利亞廣播公司記者曾經就報道中的內容向中國外交部發言人華春瑩提問。

華春瑩回答說：「有關說法毫無根據，極其不負責任，根本不值一駁」，並曾批評有關媒體的報道「惡意炒作」，希望不應給中國澳大利亞關係發展製造障礙。

不過，觀察人士還是注意到，澳大利亞與中國關係在2017年之後日趨緊張，雙方在貿易、關稅、南海、孔子學院、中國留學生、華為5G、新冠疫情、以及驅逐、扣押媒體記者等等問題上矛盾一個接一個。

隨著美國新一屆政府開始籌劃對華政策，澳大利亞政府也呼籲北京「重新啟動兩國關係」，總理莫里森在最新的公開講話中稱希望控制與中國存在的政治和經濟分歧並加強對話。