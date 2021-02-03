俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼被判刑三年半監禁 法庭外數百人被捕

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俄羅斯莫斯科法院周二（2月2日）裁定，俄羅斯反對派領袖亞歷克西·納瓦爾尼（Alexei Navalny）因為「違反緩刑條件」，被判處三年半徒刑。他之前被軟禁的時間會計入刑期，實際服刑時間較少。

自上個月從德國返回俄羅斯以來，納瓦爾尼一直被拘留。去年8月，他在俄羅斯因為遭受致命的神經毒劑襲擊而被送往德國接受治療。

他是俄羅斯領導人普京（Vladimir Putin，又譯「普丁」）在該國最有影響力的批評者。

在過去兩個周末，俄羅斯全國多地有民眾上街抗議俄當局及聲援納瓦爾尼，警方大規模鎮壓並引發暴力衝突。社交媒體帖文顯示，警察毆打並逮捕了部分聲援納瓦爾尼的示威者。

俄羅斯全國各地已有數千人集會。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 數百人在莫斯科被捕

納瓦爾尼之前被俄羅斯法院以「挪用公款」罪名判處緩刑，此次回國後，納瓦爾尼被改判入獄服刑。之前軟禁的一年，將從三年刑期中扣除。

BBC駐莫斯科記者莎拉·雷恩斯福德（Sarah Rainsford）說，納瓦爾尼對於被判刑表示無所謂。在法庭上，他抨擊普京是下毒者，對其發動毒劑襲擊。

聽聞判決，納瓦爾尼的支持者立即群起抗議，儘管有大量警察在場，但仍有數百人在在莫斯科市中心和聖彼得堡示威。觀察人員分析，僅在莫斯科就有850多人因此被拘留。

納瓦爾尼的律師說他們將會上訴。