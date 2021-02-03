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緬甸政變：軍方奪權氣氛緊張，昂山素季珍貴片段回放
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緬甸政變：軍方奪權氣氛緊張，昂山素季珍貴片段回放
16 分钟前
緬甸軍隊迅速及無情地推翻了在民主制度下當選的領導人，該國領袖昂山素季再次被捕。
「我們的國家只是一隻在學習飛行的小鳥，現在軍隊破壞了我們的羽翼。」一名緬甸人這樣形容這次的政變。
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