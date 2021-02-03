加拿大外交人員被指定制「武漢蝙蝠」T恤 使館稱對「誤解」表示遺憾

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 「武當幫」是一個1992年在美國紐約成立的嘻哈樂團。

在中國就一名加拿大外交人員定制被指「辱華」的T恤提出嚴正交涉後，加拿大表示對其中的「誤解」感到遺憾。

這件引發爭議的T恤將「武漢」的拼音印在了美國嘻哈音樂組合「武當幫」（Wu-Tang Clan）的標誌上。在中國社交媒體上，很多網友稱這個標誌看起來像一隻蝙蝠。

2019年末，中國武漢首次報告了人類感染新冠病毒的病例。專家認為，這種病毒可能由蝙蝠攜帶，並通過另一種動物作為中間宿主傳染給人類。

中國外交部發言人汪文斌周一（2月1日）表示，中國「已向加駐華使館提出嚴正交涉」，要求加拿大立刻徹查此事。

這款T恤是去年推出的，帶有變型的W字樣。中國媒體報道稱，一名從事文化衫訂製的中國商家舉報了這筆交易，因為其發現有人於去年7月訂製帶有「武漢蝙蝠」圖案的T恤，而收件人是北京的加拿大使館。

「武當幫」是一個1992年在美國紐約成立的嘻哈樂團，在北美頗具影響力。對於嘻哈樂迷來說，這個符號並不陌生，但在中國，該團體並沒有太多知名度。

「那個時候新冠肺炎疫情鬧得很兇，外國人說新冠病毒是中國人吃蝙蝠感染的，所以一看到蝙蝠圖案就不想接這個單……但老外堅持要下單，」自稱是舉報者朋友的人在社交媒體發帖說。

圖像來源，Screenshot

「外國人、加拿大大使館、武漢拼音、蝙蝠圖案，這些關鍵字眼串在一起，（店家）越想越不對勁，越想越覺得這些文化衫是加拿大用來黑咱們國家的，如果真是這樣，那豈不是成了幫兇了，」這名網友寫道。

此事在爆出後引發很多中國網友的批評，有網友反問道：「這是加拿大的外交特色？」

「這是為2020年初負責從武漢撤離加拿大人的使館員工團隊創建的，」加拿大駐華使館對路透社說。「使館一名員工設計了T恤標誌，這是一個風格化的W，並不代表蝙蝠。」

蝙蝠與疫情源頭

武漢爆發新冠疫情初期，曾有廣泛傳播的謠言指武漢人因喜歡吃蝙蝠，令這種病毒感染人類。其中一段廣為流傳的影片顯示，一名中國女子拿著一隻已經煮過的蝙蝠，形容蝙蝠吃起來「很像雞肉」。

但這個片段其實不是在武漢拍攝，而是一名旅遊節目主持人2016年在西太平洋島國帕勞拍攝的旅遊節目。實際上，蝙蝠湯在中國並不流行。

不過，中國當局對於病毒起源於武漢的說法也一直很敏感。官方媒體一直在推廣病毒可能是通過進口冷鏈食品抵達武漢的說法，或聲稱新冠病毒在全球「多點多地」起源。

圖像加註文字， 專家認為，新冠病毒可能由蝙蝠攜帶，並通過另一種動物作為中間宿主傳染給人類。

中國外交部還暗示，2019年7月美國馬里蘭州德特裏克堡（Fort Detrick）的美國陸軍實驗室突然關閉與疫情有關。

然而，科學界認為，與新冠病毒基因組序列最為接近的病毒家族仍為中國南方的蝙蝠冠狀病毒。中國境外的早期病例也均與武漢有所關聯。

據美聯社報道，中國政府還嚴格控制對於溯源的研究，數據和論文的發佈必須經過當局的批准。

世界衛生組織（WHO）的一個團隊目前正在武漢調查大流行的源頭。

中國與加拿大爭端

在2018年底加拿大應美國要求，拘捕了中國電信巨頭華為的首席財務官孟晚舟後，中國和加拿大的關係已相當緊張。

幾天后，兩名在中國的加拿大人邁克爾·斯帕弗（Michael Spavor）和康明凱（Michael Kovrig）被中國當局以國家安全為由拘捕。兩人後來被指控從事間諜活動。

批評人士指責中國將這兩名加拿大人視為政治談判籌碼，用於所謂"人質外交"。