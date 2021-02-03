緬甸政變：昂山素季和總統溫敏被起訴 中俄拖延聯合國譴責

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 昂山素季目前依然被軍方扣留。

緬甸發生軍事政變後，該國民選領導人昂山素季（翁山蘇姬，Aung San Suu Kyi）和總統溫敏（Win Myint）便遭軍方扣留。緬甸警方周三（2月3日）對其提出數項控罪。

昂山素季面臨的指控包括違反進出口法，以及擁有非法通訊設備。警方文件顯示，她將被繼續羈押至2月15日。

目前昂山素季的下落尚不明確，但有報道指，她被關押在首都內比都的住所。

文件顯示，被罷免的總統溫敏也面臨指控。他被指違反了新冠疫情期間禁止集會的限制令，被關押兩周。

自從緬甸軍方在2月1日凌晨發動政變以來，擔任國務資政的昂山素季和總統一直沒有音訊。

領導這次政變的緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）已成立一個由11人組成的軍政府，該政府將在長達一年的緊急狀態下執政。

軍方通過指控昂山素季的政黨在大選中「舞弊」來為自己的行為辯護。去年11月的大選中，昂山素季領導的全國民主聯盟（NLD）贏得了決定性的勝利。

指控的細節是什麼?

這些指控附在警方提交給法庭的一份被稱為"首次初步報告"的文件中。

文件指控昂山素季非法進口和使用通訊設備——對講機。這些對講機在她位於內比都的家中被發現。

圖像來源，Myanmar police 圖像加註文字， 一份警方文件顯示昂山素季遭到起訴。

文件稱，她被關押候審的目的是「詢問證人、取證，並在審問被告後尋求法律顧問」。

根據《國家災害管理法》，溫敏被控違反了新冠疫情的限制令，在競選期間與支持者在220輛汽車組成的車隊中會面。

分析：BBC東南亞事務記者黑德（Jonathan Head）

考慮到軍方奪權的嚴重性，以及如今緬甸岌岌可危的民族團結和隨之而來的國際譴責風暴，這些指控似乎可笑地微不足道。

但這些措施或足以確保軍方禁止昂山素季擔任政治職務的目標，因為國會議員不能有刑事定罪。

32年來，將軍們一直試圖消除昂山素季長期受歡迎的威脅，但都以失敗告終。她以絶對優勢贏得了允許她參加的每一次選舉。

昂山素季唯一沒有贏得的選舉是由軍政府10年前舉行的一次選舉。當時她也被一項奇怪的刑事判決禁止參加競選。當時，一名美國男子游泳潛入她位於仰光湖畔住所，該男子在離開時被軍政府發現。對此，軍政府指控昂山素季違反軟禁令。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 緬甸軍方宣佈拘留該國領袖昂山素季，將權力轉移至軍方，並實施為期一年的緊急狀態。

政變遭到了哪些反對？

緬甸活動人士呼籲公民進行抗命。

許多醫院的醫護人員或罷工，或佩戴著反抗標誌繼續工作，以表達對緬甸短暫的民主制度遭到破壞的憤怒。

抗議的醫護人員表示，他們尋求立即釋放昂山素季。

他們戴著紅色或黑色的絲帶，擺齣電影《饑餓遊戲》（Hunger Games）中常見的三指禮。這種象徵反叛的手勢曾在去年泰國示威中出現。

圖像來源，MPA 圖像加註文字， 曼德勒的醫生們用「三指禮」表達不滿。

在網上，很多人把自己的社交媒體頭像換成了紅色。紅色是昂山素季所在的民盟的標誌色。

「公民抗命是緬甸年輕人現在發起的全國運動的策略之一，」仰光青年網絡（Yangon Youth Network）創始人辛扎·順蕾（Thinzar Shunlei）對BBC說。

「他們呼籲特別是公務員等人群採取行動，停止為政府、為軍政府工作。」

一個臉書（Facebook）小組已經成立來協調這場反抗運動。

不過，迄今沒有太多大規模抗議的跡象。周二晚上，在緬甸最大城市仰光，司機們在路上鳴笛表達不滿，居民們則敲打鍋等炊具。

政變後的緬甸形勢基本平靜，軍隊在道路上巡邏，夜間實行宵禁。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 昂山素季領導的民盟在去年的大選中取得壓倒性勝利。

與此同時也有支持軍方的示威活動進行。據美聯社報道，其中一場有3000人參加。

數百名議員此前也被軍方扣留，但他們在周二（2月2日）被告知可以離開首都的政府府邸。

民盟議員辛瑪昂（Zin Mar Aung）就是其中之一，她在軍事獨裁時期因政治罪名被判入獄11年。

她對BBC緬甸語說，她被要求在24小時內離開府邸。

「目前的形勢非常嚴峻和有挑戰性，」她說。「在軍事政變的情況下，如果我們公開談論我們的下一步行動，那將非常危險……我唯一能說的是，國會議員會和我們的人民站在一起並投票。」

其他國家反應如何?

由主要經濟大國組成的七國集團（G7）表示，該組織對政變「深表關切」，並呼籲盡快恢復民主。

「我們呼籲軍方立即結束緊急狀態，恢復民主選舉產生的政府的權力，釋放所有被不公正拘留的人，並尊重人權，」一份在倫敦發佈的聲明稱。

圖像來源，Reuters

七國集團包括加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國和美國。

不過，由於中國和俄羅斯的不同看法，聯合國安理會在周二召開緊急會議之後未能就譴責緬甸軍事政變發佈聲明。

據美聯社、法新社等媒體報道，中國和俄國駐聯合國大使說，他們需要首先獲得北京、莫斯科的首肯才能同意發表聲明。

中俄是聯合國安理會常任理事國，擁有否決權。

緬甸政變發生後，中國一直警告說，制裁或國際壓力只會讓緬甸的情況變得更糟。

長期以來，北京一直扮演著保護緬甸免受國際審查的角色。中國認為緬甸在經濟上很重要，是緬甸最親密的盟友之一。

中國與俄羅斯也一再保護緬甸免受聯合國對該國軍方鎮壓羅興亞穆斯林的批評。