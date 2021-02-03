貝佐斯辭任亞馬遜總裁 又一個退而不休巨頭創始人

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美國電子商務巨頭亞馬遜（Amazon）宣佈，現任亞馬遜總裁、公司創始人傑夫·貝佐斯（Jeff Bezos）將於2021年第三季度辭去亞馬遜總裁一職。

貝佐斯在給亞馬遜員工的信中表示：「作為亞馬遜的總裁要承擔很重的責任，極為耗時耗力。當你擔有這樣的責任時，很難集中精力做其他事情。」

貝佐斯宣佈辭任亞馬遜總裁之時，正值公司業績再創巔峰之際。受新冠疫情影響，網上購物成為消費常態的推動下，亞馬遜2020年第四季度的淨銷售額達到1256億美元，相比去年同期的874億美元增長44%。

這也是有史以來第一次亞馬遜的季度淨銷售額超過1000億美元大關。

貝佐斯此時宣佈辭任公司總裁，留下三個值得關注的問題。

誰是新總裁？

將接替貝佐斯出任亞馬遜總裁一職的是目前領導亞馬遜雲計算業務的安迪·賈西（Andy Jessy）。

安迪·賈西現年53歲，1968年出生在美國紐約州，畢業於哈佛大學。賈西在亞馬遜已經工作了24年，也是亞馬遜年薪最高的核心管理成員之一。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 安迪·賈西（Andy Jessy）自1997年開始在亞馬遜效力，一直是貝佐斯的左膀右臂。

1997年，賈西加入了當時仍只是個網上書店的亞馬遜，最初幫助貝佐斯將圖書業務擴大到音樂CD，為公司提供技術方面的支持。

2003年，賈西參加了在貝佐斯家客廳裏舉行的一次公司集思廣益會。兩人隨後拿出了搭建亞馬遜雲計算平台的想法。這就是如今廣為人知的亞馬遜網絡服務（AWS）。

2006年，亞馬遜網絡服務正式推出，賈西既是這一業務的設計師，更是熱心推崇者，成功將最初受到科技界廣泛質疑的理念轉變為價值巨大的商業領域。

有研究統計顯示，亞馬遜網絡服務目前佔全世界雲服務總體的約三分之一，也是亞馬遜集團最盈利的業務，客戶包括政府部門和商業公司，如麥當勞（McDonald's）、網飛（Netflix）等。

亞馬遜難題？

貝佐斯宣佈交棒給賈西之時，雖是亞馬遜公司業務如日中天的時候，卻也面臨許多棘手問題。其中最大的挑戰來自政府監管和法律約束。

亞馬遜已經受到美國多家州和聯邦政府機構的反壟斷調查；而且立法機構正在針對科技巨頭壟斷地位制定法案，一旦制定出監管新時代科技公司的法律，亞馬遜、谷歌等科技公司最終可能面臨分拆重組的命運。

貝佐斯本人在2020年7月曾參加美國眾議院聽證會，面對民主和共和兩黨議員對其商業行為提出的質疑。

另外，亞馬遜最為賺錢的網絡服務，也面臨其他科技公司日益激烈的競爭。

而因為快遞業務造成的環境問題，亞馬遜長期以來也受到環境保護組織和人士的批評。

退而不休？

貝佐斯雖然退任亞馬遜總裁，但仍然將擔任執行主席。

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他在給員工的信中透露：「作為執行主席，我將繼續參與亞馬遜的重要決定，但也有時間和精力關注基金、貝佐斯地球基金、藍色起源、《華盛頓郵報》以及我的其他愛好。」

「我現在是精力最旺盛的時候。這完全不是退休。我對這些機構可以產生的作用充滿了激情。」

現年57歲的貝佐斯1994年從一家網上書店開始做起，一直是亞馬遜公司成長壯大的主心骨和領軍人物。

亞馬遜在全球擁有100多萬名員工，並在從包裹遞送、流媒體視頻到雲服務和廣告等各個方面都有自己業務。

根據福布斯的億萬富豪榜，貝佐斯已經積累了1962億美元的財富，多次成為世界富豪榜第一名。儘管特拉斯汽車公司的埃隆·馬斯克幾次將他擠下榜首的位置，但他也幾次重新登上榜首。

像許多巨頭公司的創始人一樣，貝佐斯也走到了退而不休的階段。

在他之前，微軟創始人比爾·蓋茨2000年辭任總裁後也曾繼續擔任董事長，直到2014年。

谷歌公司的創始人之一拉利·佩奇（Larry Page）也在年富力強的人生階段退出管理層，繼續在決策層出力。