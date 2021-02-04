緬甸政變：在軍政府統治下長大是怎樣的感覺

  • 陳煒斯（Yvette Tan）
  • BBC記者
This photo taken on October 19, 2019 shows Buddhist nuns praying in the Mingalar Thaikti nunnery in Yangon.

圖像來源，Getty Images

緬甸軍方發動政變並扣留昂山素季（又譯：翁山蘇姬，Aung San Suu Kyi）已經過去三天。

這並不是緬甸第一次發生軍事政變。事實上對很多人來說，這讓人回想起20世紀80年代末的往事。

「這感覺似曾相識，就好像我們回到了原點，」一名25歲的年輕人對BBC說。

在軍政府統治下長大是什麼感覺？

「我在恐懼中長大」

韋韋努（Wai Wai Nu）五歲時，她便親眼見到自己的父親被強迫帶走了。

她的父親是與昂山素季有關聯的政治活動人士，被捆綁在一輛卡車上帶走了。

他可能在一個月後獲釋，但即使是現在，她還記得那天的感受。

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2018年，緬甸軍方儀仗隊在仰光舉行烈士節紀念儀式。

「我從小就有這種恐懼，」她說。「我小時候總是很害怕。外面總是有士兵，我還能回想起我父親被帶走的情景。我記得我們會戴上耳機，輕輕地聽收音機。」

韋韋努是羅興亞人，這是緬甸受迫害最嚴重的少數民族之一。她說，她的父親總是被追捕。

她10歲時，一家人決定搬到當時的首都仰光。

「我確實在仰光看到了更多的自由，」她說。「在若開邦，大多數人口是羅興亞人，但在仰光有更多元的文化，有不同的語言。但仰光的很多人不知道少數民族正在發生什麼。」

那時候，她的生活似乎回歸正常。

「我們會去上學，然後回家。我記得在學校，我們必須歡迎不同的將軍，並向他們致敬。教育制度簡單來說就是『軍事宣傳』。」

但好景不長，當她18歲時，父親再次成為目標，全家都被關進了監獄，他們在那裏呆了7年。

她有什麼罪？因為她是政治活動家的女兒。

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在緬甸軍隊鎮壓羅興亞人後，成千上萬的羅興亞人逃到孟加拉國，住在難民營裏。

在獲釋後，她繼續上大學，如今是一名人權活動人士，主要為婦女和羅興亞人爭取平等權利。

「長大時，若開邦很窮，但也不差，人們仍然能夠做自己的生意，」她說。「和今天不一樣。」

電話監聽

菲奧（化名）在成長過程中有著截然不同的經歷。

這位在仰光出生和長大的25歲女子來自一個較為富裕的家庭，她說，她基本上未受到外界的影響。

但即使在孩提時代，有些事情還是很特別。

「當你打電話時，你可以聽到背景聲——有人在看電視，或只是有人在說話。那是軍方在聽你們說話，」她說。

「這並不可怕，因為你出生在那裏，你不知道還有什麼選擇，但我們的父母會告訴我們不要打電話。」

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2月1日，緬甸人在清晨就聽到了軍方正在奪取政權的消息。

菲奧出生於1995年，距離軍事獨裁者丹瑞掌權僅三年。她把自己出生的那一年描述為「88年革命後軍事統治的最高峰」。

她說，在學校裏，學校對學生的教學內容非常有選擇性。

「他們不教敏感的東西。例如，如果在美國，他們可能會讓你評論某一政治形勢，我們會讓你做佛教故事的閲讀理解，」她說。「或者你會被告知緬甸國王曾是非常偉大的，直到他們都被英國人帶走了。」

英國從1824年到1948年控制了緬甸。

然而，在12歲之前，她基本上沒有受到國家政治事件的影響。

「我還記得番紅花革命發生時是我12歲生日，」她說。「就在那時我突然意識到，我們生活在獨裁統治之下。」

所謂的「番紅花革命」是2007年緬甸發生的一系列街頭抗議活動，數千名緬甸僧侶奮起反抗軍政府統治。

在佛教徒佔多數的緬甸，僧侶受到大多數人的尊敬，但他們中的許多人在抗議期間被監禁。有報道稱，至少有三名僧侶被安全部隊殺害。

「我看到我家門外有很多抗議者，空氣中彌漫著緊張和恐懼，到處都是士兵，」菲奧說。

她說，在十幾歲時，手機基本上是不存在的，只有那些買得起的人才會使用。

「手機賣得很貴，所以沒人買得起。那時候人們只有固定電話，有時會停電，所以你甚至沒法和任何人說話。」

菲歐最終在海外上了大學，在那裏她意識到西方的一些東西與緬甸有多麼不同。

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2015年，昂山素季領導民盟在大選中取得勝利。

「我記得如果有警察在場時，我的朋友會說，太可怕了！」她說。「但對我來說，到處都是士兵也很正常。」

她說，當2月1日早上6點醒來時，手機上有幾十條推送。

「你一覺醒來，突然整個政府都被逮捕了，」她說。

「當我年輕時，你會被這樣的消息驚醒——人們突然進了監獄，或者消失了。有點像似曾相識，好像我們又回到了原點——過去的樣子。我們所做的一切，我們給予政府的合法性，一切都結束了。」

沉默地生活

現年67歲的覺丹溫（Kyaw Than Win）至今還記得1988年軍事政變發生時他身在何處。

他住在緬甸中部的民布（Min Bu）。他回憶說，當時其他地方也發生過「槍擊和暴力事件」，但他補充說，民布仍然相對平靜。

他說，對大多數人來說，生活一切照常，也一如既往不能亂說話。

「我們回去工作了……一些參與領導抗議活動的公務員被解僱，一些被降職、調職，還有一些人被拘留，」他對BBC說。

「但對我這樣的公務員來說，我們恢復了正常的工作。出於恐懼，我們不得不強迫自己沉默地生活。」

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「我們的國家只是一隻在學習飛行的小鳥，現在軍隊破壞了我們的羽翼。」一名緬甸人這樣形容這次的政變。

直到2015年大選前，人們的生活一直都是如此。2015年，這個國家迎來了幾十年來的第一次全國性投票，昂山素季領導的全國民主聯盟取得壓倒性勝利，結束了將近50年的軍事統治。

「能有她這樣的人治理國家，我感到非常高興和開心。他們做得很好。公共基礎設施得到改善，公務員生活得到改善。」

「生活變得好多了。」

然而，事實證明，這個時期是短暫的。

覺丹溫說，軍方2月1日發動政變的決定無視了「數百萬人的願望」。

新加坡國際事務研究所主任戴尚志（Simon Tay）教授說，緬甸國防軍仍然認為，只有他們才能得到信任，維護緬甸的統一。

「儘管民盟席捲性地贏了兩次選舉，但他們不接受必須從國家政治中退一步，」他對BBC說。

然而，他補充道，「甚至在軍隊裏，也幾乎沒有人希望回到那個國家陷入獨裁、經濟制裁和大規模貧困的年代」。

「但緬甸的開放和轉型遠未完成，軍方還是將做他們認為必須做的事情。」

葉慧儀（Yip Wai Yee）補充報道