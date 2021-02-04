美國國會議員提名「香港民主運動」角逐諾貝爾獎

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 聯署信沒有提到香港示威浪潮後來演變成警民衝突。

美國民主共和兩黨議員向諾貝爾委員會發聯署信，提名「香港民主運動」角逐今年諾貝爾和平獎，表揚自主權移交以來在香港「有份建立和維持人權與民主」的人。

美國參眾兩院共有九名議員加入聯署信，民主黨和共和黨的議員都有參與，包括參議員馬可·魯比奧（Marco Rubio）、傑弗裏·默克利（Jeffrey Merkley ） 、加裏·皮特斯（Gary Peters）、史蒂夫·戴恩斯（Steve Daines ） 和托迪·揚（Todd Young），同時包括眾議員詹姆斯·麥戈文（James McGovern）、托馬斯·索茲（Thomas Suozzi）、湯姆·馬林諾夫斯基（Tom Malinowski）和薇姬·哈茲勒（Vicky Hartzler ） 。

在寫給諾貝爾委員會的信件中，這些議員說香港當局以「國家安全」為由騷擾或拘捕一些傳媒工作者、教師等，同時取消一些選舉參選人的資格，他們又說目前已經有許多民主運動人士「單純因為和平地表達他們的政見」而被判囚、流亡，還有許多人正在等候法庭審訊，很大機會被定罪和處罰。

一些美國議員去年也有提名香港示威者角逐諾貝爾和平獎，中國外長王毅當時指做法是嘗試透過這個獎干預中國內部事務，並說不希望諾貝爾和平獎變得政治化。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 聯署信提名批評香港《國安法》對發表政治意見等基本權利造成寒蟬效應。

聯署信還說了什麼？

信件又稱讚，香港過去數十年來都有許多為爭取更大自由的人，讓這些人獲得諾貝爾和平獎可以令他們「啟發世界的勇氣和決心」得到認可。

信件又說，香港在過去一年的社會運動在沒有領袖的情況下仍然十分有組織性，「令人驚嘆」。「因為這個原因，我們希望提名香港這個和平的民主運動，而非個別突顯某些個人或組織。」

當中又提到去年北京當局實施的香港《國安法》，指香港社會不能參與這部法律的立法過程，當中許多刑事罪行的定義模糊，最重的刑罰是終生監禁，批評它「顯然對發表政治意見等基本權利造成寒蟬效應」，違反多部國際法和人權公約。

信件末段又呼籲諾貝爾委員會可以「繼續照亮那些在中國爭取和平和人權的人」，又說「我們相信香港的民主運動今年值得外界表揚」。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 魯比奧過去多次在美國國會提交有關香港的議案。

參加聯署的議員過去也多次在美國國會內外提出有關香港的政策，其中魯比奧和麥戈文都有份提出《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act），要求美國當局每年審視香港的自治程度，決定是否繼續按1992年通過的《香港關係法》（Hong Kong Policy Act）內的規定給予香港在貿易上的優惠待遇。

這個法案在2019年11月獲得通過，前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）之後在去年5月按這個法案的規定，向國會指出香港的自治受損，「不值得繼續享有」美國給予的優惠待遇。

中國當局去年八月宣佈，制裁魯比奧等多名美國官員或政客，包括美國國會中的對華強硬派，但發言人沒有具體說明制裁內容。魯比奧對此在推特上以嘲諷的語氣回應稱：「我不想想太多，但我開始覺得他們不喜歡我。」

馬利諾夫斯基去年也牽頭提出《香港人自由和選擇法案》（Hong Kong People's Freedom and Choice Act）。這部法案將為身在美國、擔心返港後會遭到迫害的香港人提供「臨時保護身份」（Temporary Protected Status），加快審批香港人的難民申請，並且可以不受政府難民限額影響。眾議院已經通過這部法案，正由參議院排期審議。