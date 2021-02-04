中國強化一帶一路信息通道：瓜達爾港連接東非和歐洲

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 華為公司參與了巴基斯坦的通訊光纜鋪設工程。華為公司還有鋪設海底光纜業務。

在海外建設「數字絲綢之路」被視為中國爭取成為全球技術大國努力的一個組成部分。最近，中巴合作在巴基斯坦的通信光纜工程進入最後階段又受到媒體關注。

《日經亞洲評論》1月底報道，中國在巴基斯坦的通訊電纜工程作為中巴經濟走廊的組成部分，將連接阿拉伯海的海底電纜，向沿線參加中國「一帶一路」倡議的國家提供服務。

報道還說，一帶一路許多項目的進展受到新冠疫情的影響，包括在巴基斯坦投資68億美元的鐵路項目，但中國在這個時候繼續加強推進數字化和通訊基礎設施項目。

《一帶一路：中國力量遇到世界》一書作者傅萊曼（Eyck Freymann）認為，中國一帶一路的重點「正從傳統的基建轉向高科技合作和數字化服務」。

有分析認為，中國在海外推動數字化經濟，美國的政策也是一個重要因素。

中國人民大學的國際問題學者王義桅去年曾撰文說，美國對中國公司華為和5G 技術實行戰略打壓，脅迫盟友同中國脫鉤，並試圖在全球供應鏈中搞「去中國化」，這是中國加速推進數字絲綢之路的原因。

通訊和數據安全

巴基斯坦一直尋求建立新的互聯網連接通道。目前大多數巴基斯坦和歐洲相連的互聯網流量都是經過中國、蒙古、俄羅斯、哈薩克斯坦陸地線纜完成。

《日經亞洲評論》報道認為，中巴合作的通信光纜工程是繞開有西方公司和印度公司組成的國際聯合體在國際電訊方面主宰的戰略舉措。

報道引述美國調研公司（Telegeography）的數據說，目前7條海底電纜同巴基斯坦相連，其中4條經過印度。這些通訊線纜有許多公司聯合開發，其中包括印度、埃及和巴基斯坦的電訊公司。

幾年前，巴基斯坦軍方的特別通訊機構(SCO)負責人巴基瓦（Amir Azeem Bajwa）少將在巴基斯坦議會信息技術委員會中就曾表示，巴基斯坦的互聯網連接大部分要經過印度，因此巴基斯坦方面擔心黑客攻擊，而且敏感數據容易被盜。

報道說，巴基瓦一直努力爭取當局批准，建立繞開印度，能為瓜達爾港提供服務的新的通訊網絡。現在巴基斯坦政府批准了從拉瓦爾品第到瓜達爾的通訊光纜項目，項目將由巴基斯坦同中國的華為公司合作完成。

中國學者王義桅說，世界上1/3的新增海底光纜都由華為公司鋪設。因為海底光纜關係到大數據和信息安全，因此華為公司在海外鋪設光纜被美國視為軍事和產業競爭上的威脅。

華為被美國指責對其構成國家安全風險並受到巨大制裁壓力後開始出售其海底光纜業務公司「華為海洋」，去年，該公司被中國的光纖和電纜製造商亨通集團控股。

「和平」海纜

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 數字絲綢之路：經過阿拉伯海的通訊線纜項目將把瓜達爾港同東非和非洲相聯，擴大亞非歐的數據流通。在阿拉伯海附近的中國護航軍艦。

巴基斯坦希望在印度洋和地中海鋪設新海底電纜的項目能夠讓該國避免受到海底通訊電纜受損造成的通訊干擾和中斷。「巴基斯坦、東非、連接歐洲」電纜的英文字母縮寫是PEACE，意思是「和平」。

中國的亨通集團同非洲、巴基斯坦和香港的一些公司參加了這個「和平」海底電纜項目。中國媒體報道說，「和平」海纜工程的主幹將在巴基斯坦、吉布提、埃及、肯尼亞和法國登陸，建成連通亞歐，非歐經濟走廊的重要通信渠道。

中國的亨通集團在2018年就同巴基基斯坦的網絡服務供應商Cybernet、吉布提電信公司簽署了「和平」海纜工程的協議。

據中國媒體報道，亨通集團目前全球有9家產業基地，其中大部分設在一帶一路沿線國家。亨通通信光纜網絡已覆蓋全球130多個國家和地區，在全球光纖網絡市場的佔有率為15%。

目前巴基斯坦政府已經批准Cybernet在卡拉奇建造阿拉伯海底電纜的地面站，之後就能在3月開始在巴基斯坦海域鋪設線纜的工程。

地中海部分的海底線纜已經進入鋪設階段，海纜將連接埃及和法國。報道說，長達15,000公里的海底電纜將在今年晚些時候投入使用。

瓜達爾港

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 中巴經濟走廊項目中斷交通基建沿線還有通訊網絡建設。圖為巴沙瓦到卡拉奇的高速公路

巴基斯坦政府在1月21日批准了從拉瓦爾品第到瓜達爾的線路鋪設工程。巴基斯坦同中國華為公司合作完成這個價值2.4億美元的項目。

《日經亞洲評論》的報道介紹，拉瓦爾品第這個曾經被作為巴基斯坦首都的地方是巴基斯坦陸軍總部所在地。

巴基斯坦軍方的特別通訊機構(SCO)將開始鋪設通信光纜，把拉瓦爾品和卡拉奇，以及中國建造、經營的瓜達爾深水港相連接。光纖網絡在上述兩個港口城市同阿拉伯海的「和平」海纜連接。

中巴經濟走廊的負責當局在過去近幾個月來一直努力改善瓜達爾港的交通和通訊連接設施，包括公路鐵路升級工程。現在沿交通線路鋪設的通信光纜將把瓜達爾港併入巴基斯坦全國的光纖通訊網絡。