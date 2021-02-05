媒體世界2021：可能發生的變化、挑戰與機遇

圖像來源，Science Photo Library 圖像加註文字， 數字化媒體是人們消費新聞的主要方式。

2020年新冠病毒給全球帶來劇烈震蕩和衝擊；2021年，我們將繼續生活在疫情陰影下，媒體仍是不可或缺的信息來源、消遣渠道。

這一年中，媒體世界將有哪些新趨勢？會發生怎樣的變化呢？

BBC媒體編輯阿莫·拉詹（Amol Rajan）總結以下幾個要點。

一，加強反壟斷監管

這一趨勢其實在2020年底已經開始顯現。世界各國政府採取一系列措施更有效監管數據巨頭，特別是對那些傾向於壟斷經濟領域的大公司。

例如，亞馬遜已經受到美國多個州和聯邦政府機構的反壟斷調查，而且立法機構正在針對科技巨頭壟斷地位制定法案，一旦法律出台，亞馬遜、谷歌等科技公司最終可能面臨分拆重組的命運。

印度政府稱，他們在調查谷歌支付服務Google Pay與其安卓應用商店的關係是否存在反競爭現象。

中國當局也在追查中國首富馬雲和其公司；歐盟則指責亞馬遜利用客戶信息操縱市場，為自己品牌服務。

美國司法部則向谷歌開刀，起訴谷歌涉嫌違反反托拉斯法。社交媒體臉書FB受到聯邦貿易委員會以及十幾個州檢察長的訴訟。

阿莫說，這些數據巨頭在過去15年幾乎沒有受到太多監管，相對很自由。他們也盡力游說希望能維持現狀。

但這些年來他們的權利增長驚人，除了獲得種種好處外，也有越來越多證據顯示他們在經濟和社會方面所帶來的損害。

因此，各國政客爭先恐後看誰能制服科技巨頭, 並將會密切關注其他國家在這方面的對策和作為。因此，2021年將是民主與技術角力、尋求解決方案的一年，特別是在西方。

圖像來源，Science Photo Library 圖像加註文字， 科技巨頭將受到更多約束。

二，中國與科技「冷戰」

中國科技近年來迅猛崛起，中國自己的技術巨頭華為和抖音紛紛進軍海外市場爭奪影響力。

北京希望能通過這些技術巨頭贏得海外市場的注意力並受到喜愛。

中國也希望能影響全球近30億還沒有上網的人。

但拜登政府認為科技是地緣政治的一部分，美國已經對華為實行封殺和制裁，包括將38家華為子公司列入實體清單，針對第三方供應商堵漏補缺，力求嚴控華為獲取任何美國技術的渠道。

因此，在拜登政府期間圍繞是否應允許中國公司在美國運作的爭議仍會繼續。同時，這一問題也會擴延到英國以及其他歐洲國家。

三，網絡遊戲繼續發展壯大

圖像來源，Science Photo Library 圖像加註文字， 擴增實境技術投資加大

新冠之前，網絡遊戲已經成為媒體和娛樂領域增長最快的行業之一。封城禁足更讓上千萬人沉迷於網絡遊戲之中，需求激增。

遊戲快速增長與設計師創意提高和網絡發行質量大幅改善有關。

此外，超高速寬帶上網能讓多國玩家可以同時現場對決，令遊戲體驗更加興奮刺激，這些都為電子競技提供了動力，也讓許多年輕網遊玩主迅速致富。

阿莫預計像Apple 以及Amazon這樣的科技巨頭將加速對網絡遊戲的投資，遊戲將成為他們未來業務增長的主要份額。

比如，蘋果的遊戲產品Arcade，亞馬遜已經擁有遊戲推趣Twitch。迪斯尼和網飛未來也可能會加盟。

四，擴增實境技術

硅谷的一位消息靈通人士對阿莫表示，一些科技巨頭將向擴增實境（augmented reality，AR)技術增加巨資。

2020年伊始，臉書創始人扎克伯格就曾表示，如果說智能手機是2010年代的領先技術，那擴增實境的智能眼鏡則是2020年代的佼佼者。

阿莫表示，隨著Zoom的廣泛應用，預期AR智能眼鏡將在2025年成為主流。臉書已經在擴增實境技術上大筆投資，但預計今年將會再投資100億英鎊（近9000億人民幣）。

五，Substack成為最新、最火訂閲方式？

Substack是一個媒體平台，在這個平台上，獨立出版商或是媒體記者可以通過自己的專欄或時事通訊等輕鬆的從付費訂閲者手中賺錢，也就是說，Substack是一個收費的媒體平台，Substack提取10%的利潤。

一些知名記者例如美國大腕記者安德魯·沙利文（Andrew Sullivan）等已經活躍在Substack平台上。

英國的一些知名媒體人也開始使用這個平台，並建立起自己的粉絲基地。雖然，英國許多媒體人士的內容目前仍是免費，但其理念是先建立起人氣，然後再賺錢。

阿莫認為，這種有償新聞通訊方式或許可以成為一些日漸衰落的地方新聞媒體的救星。

比如，由赫爾曼建立的Manchester Mill已經很快建立起一個不錯的受眾群體。

一些大型媒體已經採用網上付費閲讀的經營模式。讀者需要地方新聞，如果媒體內容做得好，自然會讓當地讀者願意付費閲讀。

六，BBC新主席以及可能的付費模式

圖像加註文字， BBC希望在新的一年展開攻勢，讓自己成為英國創意產業領域增長的核心。

BBC新主席理查德·夏普（Richard Sharp）今年2月走馬上任，接替離任的克萊門蒂(David Clementi)。

作為BBC新主席，夏普將肩負著協助BBC總裁戴維（Tim Davie）與英國政府談判BBC未來電視執照費以及改革等一系列任務。

2021年，BBC經費新模式的細節或將浮出水面，英國人繳納的電視執照費仍將是核心，但是，可能將成為「混合包」的一部分，國際間提供付費訂閲。

阿莫分析說，預期在新的一年BBC的多元化重點將出現微妙調整，但仍將希望達到50%的女性、20%的黑人、亞裔及其他少數族裔（BAME）以及12%殘障人士的目標。