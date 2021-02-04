BBC新疆性侵報道引發英美澳反應 中國指責「毫無依據地抹黑詆譭」

圖像來源，Getty Images

曾被拘押的維族婦女向BBC陳述在新疆「再教育營」中所受系統性性侵的報道在國際間引發反響。英國、美國和澳大利亞政府均有正式表態。

與此同時，中國政府方面則直接指責BBC報道「毫無事實依據」，是「假新聞」。

近來，新疆人權狀況反覆成為西方國家和中國爭拗的焦點。

美國國務院在特朗普政府任期結束的前一天發表聲明，即將離任的國務卿蓬佩奧指稱中國在新疆犯有「種族滅絶和反人類罪」。中國也曾反駁，稱蓬佩奧「造謠撒謊」，關於新疆的「謠言是毫無事實根據、充滿偏見的謬論」。

BBC 的最新報道

BBC在日前刊登的報道中採訪了數名曾在新疆「再教育營」中被拘禁、並指稱受到性侵犯和強姦的維吾爾族婦女。

其中一名目前已經逃至美國的女性告訴BBC說，「每晚」都有女性被蒙面男子強姦。她還說，自己曾遭受酷刑，並三次被輪姦。

另外一名來自新疆的哈薩克族女性指稱，她曾被拘押在營中18個月，並且曾被強迫去脫光維族女性的衣服、給她們戴上手銬，然後把她們交給「中國男人」。

圖像加註文字， 齊亞烏墩(Tursunay Ziawudun)表示，2018年曾在「再教育營」被拘押9個月

美英澳反應

美國國務院發言人周三（2月3日）發表聲明說：「我們因（BBC）報道深感困擾，包括其中有關針對新疆拘留營中維吾爾族和其他穆斯林女性系統性強姦和性侵的第一手證詞」。

「這些暴行震撼人們的良知，也必然會造成嚴重後果」。

英國議會巴基斯坦裔議員甘妮（Nus Ghani）表示，最新報道中的「可怕故事」再度增加了有關中國政府在新疆「暴行」的證據。她呼籲英國政府作出保證，在中國是否在新疆展開「種族滅絶」的全面司法調查結束前，不要再與中國加深「任何方面」的關係。

英國外交國務大臣亞當斯（Nigel Adams）說，政府正在「引領國際間向中國問責的努力」。亞當斯還告訴議會，「任何看過BBC報道的人都難免會因明顯的惡行而感到震動與不安」。

英國政府表示將繼續與歐盟和美國一起，就新疆人權問題向中國施加壓力。

澳大利亞外長佩恩（Marise Payne）呼籲聯合國盡快被允許前往新疆調查。

澳大利亞參議院工黨參議員基欽（Kimberly Kitching）稱BBC報道「記錄了最可怕和令人不齒的侵犯人權事件」。

自由黨參議員帕特森（James Paterson）表示，報道「理應讓世界駭然」。

澳大利亞議員在接受澳洲廣播公司訪問時還呼籲聯合譴責中國政府對「維族人權的侵犯」。

圖像來源，Chinese Foreign Ministry 圖像加註文字， 中國外交部發言人汪文斌

中國政府反駁

中國外交部發言人汪文斌已經對BBC的上述報道作出了反駁，指責報道是「毫無依據地抹黑詆譭」。

汪文斌是在2月3日的例行記者會上回答路透社記者有關BBC報道的提問時作上述表示的。

當被問到如何評論BBC新疆「再教育營」存在針對婦女的系統性性侵與虐待時，汪文斌說：「BBC不止一次發佈涉疆問題的不實報道，我們也多次作出澄清和駁斥」。

他還說：「中方迄今已經先後發佈了8本涉疆白皮書，新疆維吾爾自治區政府也舉辦了20多場新聞發佈會，以大量詳實數字和事例展現了新疆地區各族人民群眾安居樂業、團結和諧的生活，也展示了新疆各族人民合法權益得到有效保障的事實」。