2022北京冬奧會：人權組織集體呼籲抵制中國主辦冬季奧運會

丹·羅恩（Dan Roan）、亞歷克斯·卡普斯蒂克（Alex Capstick）

BBC體育部

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 北京冬奧會將於2022年2月4日開幕。

國際奧委會（IOC）將明年冬季奧運會主辦權授予中國的決定受到批評，一名奧委會高級官員對此表示拒絶接受。

超過180個組織向各國政府發出呼籲，因為有報道指中國對少數民族的人權侵害，要求抵制2022年北京冬奧會。

世界維吾爾代表大會（The World Uyghur Congress）形容這是「一屆種族滅絶的奧運會」。

中國對待本國國民的方式時常受到世界多方的批評。

不過，國際奧委會年資最長的委員、加拿大人迪克·龐德（Dick Pound）表示，禁止運動員參加奧運會將是「一種我們知道無論如何都不會有影響力的姿態」。

「這場運動不是中國運動會，它是國際奧委會的運動會，」他向BBC表示，「關於主辦權的決定，並不是在示意認可一個政府政策的觀念下作出的。」

由西藏人、維吾爾人、香港居民等等人士組成的倡議團體發佈了一封聯署公開信，呼籲抵制北京冬奧會，以確保它「不會被利用來為中國政府驚人的人權侵害和鎮壓異見行為壯膽」。

人權組織指，在中國西北部的新疆自治區，中國政府已經逐漸削弱維吾爾人的宗教和其他自由，最終形成一個集大規模監控、關押、意識教化甚至強制絶育於一體的鎮壓體系。

中國一直否認在新疆存在人權侵害，堅稱相關的營地不是拘留營，而是「職業教育和訓練中心」。

「歷史正不幸地重覆82年前在1936年納粹奧運會發生過的事，」自由西藏學生運動組織的多吉才旦說。這是參與聯署的團體之一。

「由柏林主辦奧運會幫助希特勒對猶太人的種族滅絶取得合法性，並壯大了納粹政權。各國政府以及國際社會必須抵制2022年北京冬奧會，並採取立場捍衛民主、自由和人權的價值。」

世界維吾爾代表大會的茱莫泰（Zumretay Arkin）表示：「我們遭受的苦難完全被國際奧委會漠視了。現在應該由各國政府來採取行動，通過抵制一場種族滅絶奧運會來顯示一些體面的人道。」

不過，國際奧委會副主席龐德拒絶接受這種批評。

「我們對於這一切的觀望是，無論在不同國家之間的觀點是多麼複雜和衝突，我們都在試圖在此開出一條中間道路，以體育作為一種交流的手段，哪怕是在最壞的時代裏，」他說。

人權組織還呼籲國際奧委會另選一個奧運會的主辦地——冬奧會的開幕時間與延期舉辦的東京夏季奧運會相距不到六個月的時間。

在被問到冬奧會主辦權原本是否應該授予已經在2008年主辦過夏季奧運會的中國時，龐德表示：「如果你是採取那樣一種態度的話，在哪裏辦奧林匹克運動會你會高興？」

他接受一些國家可能會考慮進行外交抵制，但是他堅稱，這不應該強加到運動員身上。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 北京冬奧會與延遲舉行的東京夏季奧運會舉辦時間相距不到六個月。

「你可以在奧運會期間撤回公使人員……你可以暫停使館職能，各國政府可以有各種各樣的途徑來顯示不認同的態度。但是取消一場運動會，無論是從體育的哲理視角還是政府行為的定義來說，都確實不合情理。」

美國在1980年曾禁止本國運動員參加在前蘇聯舉行的夏季奧運會，之後作為報復，蘇聯則在1984年抵制洛杉磯奧運會。

「當人們坐下來去思考這意味著什麼時……他們會看到說『這不會有效的』，我們從（1980和1984）那兩屆的抵制就已經明白了這一點。」

「它不會改變相關行為，所以我們為什麼要犧牲我們的運動員和他們的夢想，來做一個我們知道無論如何不會有影響力的姿態？」

國際奧委會的「第50條規定」禁止運動員在奧運會賽場進行抗議，而批評者則表示2022北京冬奧會將會令運動員處於兩難境地。

「運動員對於奧林匹克參與方式的規則沒有發言權，但是卻會因為參賽而成為被指責的人，」倡議團體「環球競技」（Global Athlete）的總幹事羅布·科勒（Rob Koehler）說。

「各國奧委會必須要求國際奧委會的《奧林匹克憲章》與《聯合國人權宣言》相一致，要求運動員不會再被放在這樣一個位置。」

「運動員需要獲得發言權，這就是為什麼我們要求廢除第50條規定。」

在被問及相關的聯署公開信時，中國外交部發言人汪文斌表示，他「對把北京冬奧會辦成一屆精彩、非凡、卓越的奧運盛會充滿信心」。

他同時表示：「出於政治動機，試圖干擾、阻礙、破壞北京奧運會的籌辦和舉行是非常不負責任的做法。相信這樣的舉動得不到國際社會的支持，也注定不會得逞。」

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