BNO引發中英摩擦、緬甸政變、中國反駁BBC新疆報導與更多故事

2021年2月第一周， 緬甸爆發軍事政變，國務資政昂山素季再次被軟禁，她和所領導政黨的一些同僚被警方提告，事件引發國際關注，西方國家揚言要制裁緬甸，但中俄拖延聯合國譴責。

英國針對香港的英國國民海外（BNO）身份的人士提供的新簽證服務在1月31日開始實施，但中國和香港政府宣佈不再承認BNO為旅遊及身份證明文件，香港政界正討論會否進一步限制雙重國籍，剝奪移民外國的人的居港權利。

英美澳等政府關注BBC針對新疆「再教育營」存在性侵的報導，中國政府指責報道是「假新聞」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 昂山素季被軍方扣留。

緬甸2月1日凌晨發生軍事政變，該國民選領導人昂山素季和總統溫敏（Win Myint）遭軍方扣留。

昂山素季面臨的指控包括違反進出口法，以及擁有非法通訊設備。警方文件顯示，她將被繼續羈押至2月15日。目前昂山素季的下落尚不明確，但有報道指，她被關押在首都內比都的住所。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 緬甸緬甸健美操教練火了 跳操錄下軍事政變

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 「我們的國家只是一隻在學習飛行的小鳥，現在軍隊破壞了我們的羽翼。」一名緬甸人這樣形容這次的政變。

被罷免的總統溫敏也面臨指控。他被指違反了新冠疫情期間禁止集會的限制令，被關押兩周。

領導這次政變的緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）已成立一個由11人組成的軍政府，該政府將在長達一年的緊急狀態下執政。

軍方通過指控昂山素季的政黨在大選中「舞弊」來為自己的行為辯護。去年11月的大選中，昂山素季領導的全國民主聯盟（NLD）贏得了決定性的勝利。

西方國家揚言要制裁緬甸，但中俄拖延聯合國譴責。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 隨著BNO簽證生效，部分曾參加示威的香港青年選擇移居至英國。

英國政府在1月31日開始為香港具備英國國民海外（BNO）身份的人提供特別簽證服務，容許他們及其直系親屬移居英國，6年後可以入籍，這是因應港區《國安法》在港實施後，英方以保障港人自由、人權為由推行的措施。英國當局估算約30萬港人可能會透過此途徑前往英國定居。

措施引發中英之間的摩擦，北京和港府宣佈反制措施，同日起不再承認BNO為旅遊及身份證明文件，中國外交部批評「英方試圖把大批港人變成二等英國公民」，港府就指，英國的BNO舉措是「政治炒作」，並批評英國需要「人才和資金」，此舉會為英國「帶來巨大的經濟利益」。香港特首林鄭月娥早前接受《彭博》訪問時表示，尊重市民移民的決定，但就指看不到有大量港人移民英國。

英國政府對中國不承認BNO作旅行證件表示失望，但不感驚訝，而對選擇移居英國的BNO港人發出新簽證援助並不會改變，這些人可以使用BNO以外的文件前往英國。

新措施實行會令一些原本只有BNO護照的香港市民如果想從中國大陸或香港機場乘坐飛機前往外國時，或可能需要展示香港特區護照。一些與中國友好的國家亦可能跟隨不再承認BNO，從而令BNO可免簽證入境旅遊的優勢大減。

圖像來源，Getty Images

BBC在日前刊登的報道中採訪了數名曾在新疆「再教育營」中被拘禁、並指稱受到性侵犯和強姦的維吾爾族婦女。

其中一名目前已經逃至美國的女性告訴BBC說，「每晚」都有女性被蒙面男子強姦。她還說，自己曾遭受酷刑，並三次被輪姦。

另外一名來自新疆的哈薩克族女性指稱，她曾被拘押在營中18個月，並且曾被強迫去脫光維族女性的衣服、給她們戴上手銬，然後把她們交給「中國男人」。

報道在國際間引發反響。英國、美國和澳大利亞政府均有正式表態。

與此同時，中國政府方面則直接指責BBC報道「毫無事實依據」，是「假新聞」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 拜登（中）在國務院發表這次演說被認為有重大象徵意義。

美國總統拜登（Joe Biden）就任之後首次闡明其外交政策，確認將延續前任總統特朗普（Donald Trump）的強硬對華立場。拜登說，美國必須應對「最嚴肅對手」的專制主義威脅。

拜登是在星期四（2月4日）與副總統哈里斯（Kamala Harris；中文名賀錦麗）到訪美國國務院之際發表這篇外交政策演說。拜登說：「美國回來了，外交重回美國對外政策的核心地位。」

拜登強調應對專制主義的強硬態度，尤其提到了來自兩個國家的威脅: 「美國領導人必須迎戰這專制主義崛起的時刻，包括中國日益蓬勃與美國對抗的野心，還有俄羅斯破壞與干擾我們民主體制的決心。」

拜登說，美國新政府將對抗中國的「經濟濫權」，反制北京「好斗、進取的行動」，以及危害人權，知識產權和全球治理的行為，但只要符合美國利益，華府也將與北京合作。

不過，拜登這篇演說並未細緻談論會否改動特朗普政府末期的一些對華制裁措施，例如對華為等科技企業的限制，以抗衡《香港國安法》名義把中國大陸與香港官員列入制裁名單等。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2020年12月31日，自武漢一個關於抗擊新冠疫情的展覽上，李文亮醫生的照片在展覽上出現。

中國醫生李文亮去年2月6日晚間病危去世的消息引得舉國關注與悲痛。作為最初對新冠病毒進行公開示警的武漢醫生之一，他遭到武漢當局的訓誡，後在新冠疫情擴散初期不幸感染病毒，病情得到千萬中國人牽掛。而在

一年之後，中國仍在努力遏制新冠病毒，而李文亮的名字已經極少被官方公開提及，但在民間，李文亮醫生仍是許多中國人記憶這場疫情的一個良心標誌。

對於許多中國人來說，李文亮不僅是武漢官方統計數據中因新冠肺炎去世的3869例病例中的一人，他還成為了在壓力下勇於堅守真相的象徵。「一個健康的社會不應該只有一種聲音。」在他去世後，他曾說過的這句話在中國網絡上得到廣泛傳播。

「我們記得您為我們做過什麼，」在他最後一條微博的評論區，一位網友在他去世一週年之際寫道。

李文亮的家人如今對外保持低調。BBC記者在其忌日前夕撥通了其父親李樹穎的電話。李樹穎表示，他和家人目前都好，之後便匆匆掛斷電話。而李文亮的妻子付雪潔則表示不方便接受採訪。