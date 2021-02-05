拜登外交政策定調：強硬應對中俄威脅 遏制專制主義崛起

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 拜登（中）在國務院發表這次演說被認為有重大象徵意義。

美國總統拜登（Joe Biden）就任之後首次闡明其外交政策，確認將延續前任總統特朗普（Donald Trump）的強硬對華立場。拜登說，美國必須應對「最嚴肅對手」的專制主義威脅。

拜登是在星期四（2月4日）與副總統哈里斯（Kamala Harris；中文名賀錦麗）到訪美國國務院之際發表這篇外交政策演說。拜登說：「美國回來了，外交重回美國對外政策的核心地位。」

拜登強調應對專制主義的強硬態度，尤其提到了來自兩個國家的威脅: 「美國領導人必須迎戰這專制主義崛起的時刻，包括中國日益蓬勃與美國對抗的野心，還有俄羅斯破壞與干擾我們民主體制的決心。」

拜登並未直接提及台灣議題，但就在拜登發表演說的同一時間，台灣與美國舉行了一場線上座談會，台方稱有美方高級官員出席，若被證實，便是拜登政府與蔡英文政府的首次高層交流。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美國新任總統拜登在外交政策上有哪些招數？

台灣經濟部長王美花稱，台北時間星期五（5日）早上舉行的這場「台美半導體供應鏈合作前景座談會」閉門活動中，除了美國在台協會處長酈英傑（W. Brent Christensen）外，「另有一名美國資深官員全程與會」。美國國務院此前公布，貿易政策與談判副助理國務卿莫雷（Matthew Murray）將參與這次會議。

近期世界各地相繼有大型汽車生產商宣佈因行車電腦芯片供應緊缺，需休整生產線。路透社指出，特朗普政府制裁中國芯片生產商的行動加劇了供應問題。德國經濟部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier）據報近日就此問起去函王美花求助。

美國「不能單打獨斗」

分析人士認為，拜登到訪國務院並在此發表其首份外交政策演說，象徵其終結特朗普時代的外交政策動蕩。

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拜登說：「正如我在就職演說中所言，我們將修補盟約，並再次與世界互動。我們不要迎接昨日的挑戰，而是今日的、明日的。」

拜登在演說中又宣佈終止支持沙特阿拉伯對也門已持續六年的軍事行動，包括停止對沙特軍售。

並表示已在過去兩周，與美國最緊密的伙伴-加拿大、墨西哥、英國、德國、法國、北約、日本、韓國和加拿大等國領導人通話，旨在改善和修復美國與其在過去幾年被怠慢甚至傷害的盟友關係。

「美國領導人必須迎戰這專制主義崛起的時刻，包括中國日益蓬勃與美國對抗的野心，還有俄羅斯破壞與干擾我們民主體制的決心。」

「我們必須迎戰全球挑戰加快的新時刻，從疫病大流行到氣候變化再到核擴散，只有國與國之間攜手合作，才能化解這些挑戰。我們不能單打獨斗。」

拜登說，美國新政府將對抗中國的「經濟濫權」，反制北京「好斗、進取的行動」，以及危害人權，知識產權和全球治理的行為，但只要符合美國利益，華府也將與北京合作。

不過，拜登這篇演說並未細緻談論會否改動特朗普政府末期的一些對華制裁措施，例如對華為等科技企業的限制，以抗衡《香港國安法》名義把中國大陸與香港官員列入制裁名單等。

拜登1月20日宣誓就任之後，中國外交部發言人華春瑩曾說，中美以至於國際社會有識之士都期待著中美關係能夠早日重回正軌。