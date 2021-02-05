英國通訊管理局Ofcom吊銷CGTN牌照 中方反應強烈

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英國通訊管理局（Ofcom）周四（2月4日）吊銷了中國國際電視台（CGTN）執照，稱持有執照的公司對該頻道並無控制權，這違反了規定。

英國通訊管理局稱，擁有執照的星華傳媒（Star China Media Limited）對CGTN不負有編輯責任。

在英國，廣播法規定，執照持有者必須對其服務和編輯政策有控制權。

CGTN周五（2月5日）回應稱，對英國通信管理局的最終裁決表示遺憾和堅決反對。中國外交部發言人汪文斌周五在例行記者會上說，堅決反對英國通信管理局吊銷CGTN執照，並指英國一方面標榜新聞自由，另一方面卻不顧事實，干擾阻撓CGTN在英落地傳播，是雙重標凖和政治打壓。

近幾個月以來，中英兩國就北京打壓香港活動人士、華為和新疆穆斯林等問題紛爭不斷。中國當局指責英國廣播公司就新冠疫情和新疆問題作出不實報道，再次引發關注。

英國通訊管理局怎麼說？

英國通訊管理局的聲明稱，其調查發現，執照持有者星華傳媒對CGTN沒有編輯責任，因此不符合法律要求，不是合法的廣播執照持有者。

在英國，廣播法規定，廣播執照持有者必須對獲得許可的服務有控制權，包括對其播放的節目進行編輯監督。此外，法律還規定，執照持有人不能被政治機構控制。

英國通訊管理局還表示，無法批准星華傳媒將執照轉讓給中國環球電視網絡公司（China Global Television Network Corporation）的申請，稱申請中缺少關鍵信息，而且認為該公司由中國中央電視台和中國共產黨控制。

英國通訊管理局稱，星華傳媒只是CGTN在英國的分銷商，不是服務的提供者。

聲明還指出，英國通訊管理局發現CNTN在報道香港抗議活動未能保持應有的公正，違反了英國通信管理局的《廣播規則》。鑒於違規行為的嚴重性，通訊管理局考慮實施制裁，預計很快就會做出決定。

CGTN如何回應

CGTN周五（2月5日）回應稱，對英國通信管理局的最終裁決表示遺憾和堅決反對。

回應稱，2020年初「在一些極右翼組織和反華勢力的操縱下」，英國通信管理局突然對CGTN英語新聞頻道在英國落地許可發起調查，其向英國通信管理局進行了詳細解釋說明，並提出落地許可轉持建議。

圖像來源，Chinese Foreign Ministry 圖像加註文字， 中國外交部發言人汪文斌

「但是，英國通信管理局無視CGTN英語新聞頻道的國際媒體專業聲譽及在英落地播出18年的良好紀錄，竟以我媒體機構存在『政治屬性』為由，作出拒絶許可轉持，並吊銷許可的裁決。」聲明稱。

聲明還強調，CGTN英語新聞頻道是在世界範圍內擁有良好專業聲譽的國際化媒體，自2000年開播以來秉承客觀、理性、平衡的原則在全球開展新聞報道。

中國外交部發言人汪文斌周五在例行記者會上表示，中方堅決反對英國通信管理局吊銷CGTN執照，並指英方一方面標榜新聞自由，另一方面卻不顧事實，干擾阻撓CGTN在英落地傳播，是赤裸裸的雙重標凖和政治打壓。

汪文斌稱，英國通信管理局基於意識形態偏見，以政治理由對CGTN在英落地傳播進行打壓，將技術問題政治化，嚴重損害中國媒體聲譽，嚴重干擾兩國間正常的人文交流。

汪文斌還表示，中方敦促英方立即停止政治操弄，糾正錯誤，中方保留作出必要反應的權利，維護中國媒體的正當權益。

在中國的社交媒體，許多網友評論該新聞時認為，應該實施對等制裁，拒絶英國電視台在中國落地播出，驅逐英國記者。

BBC報道爭執

近來中國當局多次指責英國廣播公司有關新疆和新冠疫情的報答。BBC報道，曾被拘押的維族婦女向BBC陳述在新疆「再教育營」中所受系統性性侵，引發中國當局的抗議。

中國外交部發言人汪文斌反駁BBC的報道，指責是「毫無依據地抹黑詆譭」。

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另外，中國外交部網站周四發佈聲明，稱就英國廣播公司涉及新冠疫情的報道向公司駐京分社負責人提出嚴正交涉。

外交部新聞司有關負責人稱，BBC近期的涉新冠疫情新聞視頻中將疫情與政治掛鉤，重新翻炒疫情「隱瞞論」「源頭論」「責任論」，還將一段反恐演習視頻作為中國防疫部門「暴力執法、侵犯人權」新聞播出，是典型的帶有意識形態偏見的假新聞，影響惡劣。