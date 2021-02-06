中國被指擴充對美核打擊能力 美軍高官提議「修改核威懾原則」

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 新華社刊登了中國網民拍攝到的反導試驗，中國已經多次經了陸基中段反倒試驗

周四（2月4日）中國在境內進行了一次中段反導攔截試驗。

中段攔截反導即在彈道導彈升空出大氣層後到重返大氣層的高彈道階段對導彈進行攔截。中國專家說，中段攔截一般是針對中遠程導彈和洲際導彈。中國官方表示，試驗為防禦性，並不針對任何國家。

十多年來，中國曾三次公布成功地進行過陸基中段反導試驗。

前不久，多家媒體報道了美國戰略司令部司令理查德（Charles Richard）上將對中國和俄羅斯核武器發展的警告。

理查德上將在美國海軍研究所期刊上撰文說，美國與中俄爆發核戰存在真實的可能性，他指責莫斯科和北京「挑戰」世界和平，俄中咄咄逼人的方式為「冷戰以後聞所未聞」。

中國對美核威懾

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2019年在天安門廣場舉行的國慶閲兵中中國首次對外展示了東風-41分導多彈頭的洲際彈道導彈

理查德上將認為，中國的核武器數量在今後10年當中如果不會增長3-4倍，也會翻倍增長。

《簡氏防務周刊》在1月20日刊文引用美國空軍的美國航空航天情報中心(NASIC)報告稱，中國在增加部署更多能夠打擊美國的核武器。報告稱，中國正在擴充導彈部隊，增加在能夠打擊美國的洲際彈道導彈上核彈頭的數量，在5年內這個數字可能已經「遠不止200」。

這個今年1月11日發表的報告題為「2020彈道和巡航導彈威脅」。報告說，中國「繼續擁有世界上最活躍的和多樣化的彈道導彈研發項目」。解放軍的火箭部隊一直在增加部署射程超過11,000公里的東風-31A。這種導彈被美國國防部稱為CSS-10 Mod 2。

另外中國還在增加部署射程超過12,000公里的東風-5B (CSS-4 Mod 3) 。用發射井發射的東風-5B是中國第一代分導式多彈頭的洲際彈道導彈。

中國在2019年在天安門國慶閲兵中首次對外展示了東風-41型洲際彈道導彈。美國航空航天情報中心認為，能夠在公路機動部署的東風-41具有部署分導式多彈頭的能力。

雖然美國航空航天情報中心並沒有對這種三級固體燃料導彈的射程作評估，但是據信東風-41型導彈的射程堪比早先的東風-5B液體燃料洲際彈道導彈。而且東風-41能夠公路部署提高了機動性，增加了這種導彈在第一次核打擊中的生存能力。

美國修改威懾原則？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國戰略司令部司令理查德說俄羅斯正在發展新的前所未見的武器系統。

美國戰略司令部司令理查德還談到俄羅斯正在發展新的前所未見的武器系統，諸如高超音速滑翔載具，可帶核彈和核動力的魚雷和巡航導彈等新型武器。

他在強調俄羅斯的巨大威脅的同時還說不能低估北京的挑戰。他說北京的行為令人不安，如果不加以遏止，大國危機或衝突的風險會加劇。

理查德認為，雖然使用核武器的可能性被評估為「很低」，但這種可能性一直存在。他說，「我們不能忽略那些目前看來不太可能的事件，如果這種事發生了，將產生災難性後果。」

對於所謂來自俄羅斯和中國的威脅，理查德說，著眼於未來，美國必須現在有所行動。他說，「同俄羅斯或中國產生的地區危機，如果他們（俄羅斯和中國）認為常規戰爭失利會威脅到政權和國家，危機有可能很快升級為使用核武器的衝突。」