新冠疫苗：印度「世界最大」接種計劃的理想與現實

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 印度正式批准緊急使用兩款新冠疫苗，開始大規模接種，並向約60國承諾提供印度產疫苗。

印度展開雄心勃勃、總理莫迪稱為"世界最大規模"的新冠疫苗接種計劃。理想與現實之間還有怎樣的距離、哪些障礙？

早在2021年1月中旬，印度總理莫迪發起了為13億多人接種新冠疫苗的計劃，他將此稱為「世界最大規模」的新冠疫苗接種。

印度記錄的新冠感染總人數超過1千萬，僅次於美國，亞洲第一，全球第二。

莫迪驕傲地向印度人表示，這個疫苗接種計劃向全世界展示了印度的能力。

他補充說，印度已經做好了充分凖備，在應用程序的幫助下為民眾接種疫苗，這將有助於政府跟蹤接種計劃，確保沒有人拉下。

但在印度正式批准緊急使用的兩款新冠疫苗中，該國當地企業巴拉特生物技術公司製造的一款國產滅活疫苗Covaxin尚在進行第3期試驗；另一款獲批疫苗是阿斯利康與牛津大學研發、印度血清研究所生產的Covishield。

莫迪宣稱，印度計劃今年8份之前為大約3億人接種疫苗。但是已有研究人員提出質疑，按目前的速度恐怕難以實現這個目標。

印度疫苗接種計劃

一月中旬，一名印度環衛工人成為第一個接種新冠疫苗的印度人。數百萬劑上述兩種經批准的疫苗在接種運動啟動前數天被運往全國各地。

估計有1千萬衛生工作者將在第一輪接種疫苗，隨後是警察、軍人、市政和其他一線工作人員。

接下來是50歲以上的人，以及50歲以下有嚴重基本健康狀況的人。印度的選舉名冊上載有約9億選民的詳細情況，將用於確定合格的接種者。

政府計劃用國營的保健中心、學校、學院、社區大廳、市政辦公室和婚禮大廳接種疫苗。

印度政府還專門為接種計劃設計了一款手機應用，讓每劑疫苗和接種者掛鉤，以數字化方式管理整個接種過程，之後也可以追蹤接種者。

兩種疫苗都分別需要兩次注射，相隔28天。免疫力在第一次注射後開始生效，但在第二次注射後14天才能達到其全部效果。

政府希望疫苗和接受者的狀況實時受到電子跟蹤，大約800萬接受早期注射的人已經登記在冊。超過60萬人接受了接種培訓。

注射疫苗是自願的，接受者在完成兩劑注射後將得到接種證明。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一月中旬，一名印度環衛工人成為第一個接種新冠疫苗的印度人。

疫苗接種可能面臨的挑戰

BBC在印度當地的記者比斯瓦斯分析說，印度大規模新冠疫苗接種運動始於該國感染率急劇下降，社會生活開始恢復正常的時候。因此，在初始階段疫苗劑量有限，問題可能不大。

大多數科學家也認為，印度是一個疫苗製造大國；數十年來，印度一直有著為數以千萬計的新生兒和凖媽媽實施疫苗接種的機制。

比斯瓦斯說，真正的挑戰是大規模的人群開始接種以後。雖然印度將利用選舉的組織機制實施推廣疫苗接種，但並非每個印度人都擁有智能手機或知道如何操作有關跟蹤接種情況的應用程序。

他指出，對疫苗接種的猶豫情緒是另一個問題。

許多印度人認為，最近關於上述印度國產疫苗匆忙批准的爭議可能會破壞對疫苗接種的信心。在印度北部部分地區，由於疫苗不純和可能影響生育能力等傳言，人們過去對於接受脊髓灰質炎疫苗就一直心存猶豫。有關新冠疫苗類似的謠言現在在Whatsapp等印度社交媒體上流傳。

比斯瓦斯指出，印度政府需要與民眾保持前後一致的、清晰的溝通，以增強疫苗的接受度和社區對新冠疫苗計劃的認同。

他說，關於新冠疫苗對有些人可能有副作用的問題，印度有一個建立了34年的監測體系，用於監測免疫接種後發生的副作用。但研究人員發現，對有關副作用報告的基凖仍然很弱。如果不能以透明方式報告不良反應，就很容易導致人們產生恐懼，更容易讓有關疫苗的流言傳播。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印度估計有1 千萬衛生工作者將在第一輪接種疫苗。

與其他國家對比和疫苗外交

目前，印度與其他一些大國相比接種率並不高。

根據彭博社的數字，截止2月5日，在全球接種排行中，美國名列第一，超過3600萬劑；中國感染人數很少，但接種速度是全球第二，超過3100萬劑已經接種。中美兩國是全球目前每日接種高達百萬劑的僅有兩個國家。

之後是歐盟各國，共計超過1500萬劑接種；英國超過1千萬劑，排名第四；人口只有約865萬的以色列名列第五，但已經有超過5百萬劑接種，平均百人接種率目前全球最高，達約58.3%。

接下來才是人口接近世界第一的印度，僅達到約450萬劑，平均百人接種率僅為0.33%。日接種數量也低於前述5國。

雖然目前印度國內疫苗生產和接種還有限，但印度已經向60多個國家承諾提供新冠疫苗。

圖像來源，Mansi Thapliyal 圖像加註文字， 印度一些健康組織人士也在幫助政府消除民眾中關於新冠疫苗的謠言，幫助接種計劃推廣。

2月5日印度媒體說，印度捐贈和商業出口疫苗目前已經到達了17個國家，包括鄰國以及西亞、非洲和拉丁美洲國家。

不過，「疫苗」外交也引發印度國內一些人的質疑。

《南華早報》發表的印度讀者來信算了一筆賬，即使印度設法達到每天為100萬人接種疫苗的目標，也仍需要約3.8年才能給所有人接種疫苗。