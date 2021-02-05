精神健康：新冠疫情加重抑鬱心理 韓國自殺率居高背後的原因

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 漢江上的麻浦大橋是許多人自殺的地方

新冠疫情讓更多韓國人面臨精神健康問題。 最新調查發現，韓國五分之一成年人擔心自己患抑鬱症。

BBC駐首爾記者勞拉·比克（Laura Bicker）說，韓國已經是全球發達國家中自殺率最高的國家之一，但最新的調查結果顯示，目前韓國有自殺想法的人數同兩年前相比又增加了10%。

這一最新數字再次為韓國人的精神健康狀況問題敲起了警鐘。

其中，包括少女在內的年輕女性自殺率尤其令人擔憂。僅在2020年上半年，就有接近2千年輕女性自殺身亡，同上一年相比上升了7%。

韓國自殺居高不下的原因

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 具荷拉是韓國明星，2019年自殺。

據經濟合作與發展組織（OECD）兩年前的數據，韓國每天都有接近40人自殺。95%的韓國人表示他們感到生活有壓力。同時，還有接近30%的韓國老人有抑鬱症狀。

生活壓力幾乎人人都有，抑鬱症也是全球許多國家人們所經歷的困擾之一，但為什麼有那麼多韓國人選擇自殺呢？

疫情影響：BBC記者比克說，韓國受疫情直接衝擊的人就有近400萬，其中包括前線的醫護人員。疫情讓更多人出現精神健康問題。許多人撥打政府求助熱線，近200萬人接受心理諮詢。專家認為，由於疫情關係學校和大學關閉，讓許多年輕人見不到朋友，對他們的精神健康產生不利影響。

文化因素：許多韓國人不願談論精神健康問題，特別是老年人。OECD的調查發現，多數老年人不願承認自己抑鬱，認為那樣做等於承認軟弱，是一種恥辱。因此也不願意尋求醫療幫助。加上老年人的孤獨感以及經濟貧困都讓韓國老者的自殺率居高。

名人效應：近年來，不少韓國明星由於精神壓力、網上霸凌以及抑鬱等各種心理問題最後自殺。例如，韓流明星具荷拉由於跟男友的性愛視頻風波受到網上霸凌而自殺；韓國男子組合Shinee成員鐘鉉自殺前遺書透露自己抑鬱問題。韓國自殺統計數字顯示，在2017年12月鐘鉉自殺後韓國2018年1月的自殺人數飆升，比2017年同期增加200人以上。韓國節目主持人鄭亨敦幾年前就表示，自己每天都靠吃藥維持「正常生活」。

升學、就業壓力：韓國年輕人升學競爭異常激烈，許多學童都參加課外補習班，並每天複習到半夜。許多年輕人都希望能升入韓國的三大名校SKY（首爾大學，Seoul National University；高麗大學，Korea University；延世大學，Yonsei University）。升學壓力和攀比心態給年輕人造成巨大心理壓力。BBC在首爾的記者說，許多人將自殺歸咎於韓國高壓的教育制度。此外，韓國這兩年失業率上升，許多年輕人找不到工作，或是負擔不起高額的房租，讓一些人看不到出路，走上絶境。同時還有人認為，近年來韓國快速增長的經濟也導致了心理壓力過高、自殺率上升，因為人們工作時間更長，沒有時間放鬆和減壓。

政府防控舉措

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新冠疫情讓更多韓國人產生精神健康問題。

韓國政府已經意識到國內嚴重的自殺現象，並採取一系列措施防止和減少自殺。例如開設政府精神健康熱線和心理諮詢項目等。

首爾市政府發言人曾對媒體表示，自殺不再僅僅是個人問題，而是需要人們全力解決的社會問題。

幾年前，韓國還成立了由各行各業上百人所組成的專門小組在網絡上搜尋與自殺相關的材料，旨在防患於未然。

2019年，韓國還在首爾的漢江大橋上貼上各種人生勵志標語，希望能阻止人們跳河自盡，但後來發現效果不好後清除了這些標語，並加高了漢江主要大橋上的自殺防護欄。

韓國主要的大橋上還安裝了緊急救助電話，一些救援人員在漢江上巡邏防止有人投河自殺。

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