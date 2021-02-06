緬甸軍事政變：昂山素季能否東山再起?

尼克·貝克（Nick Beake）

BBC記者

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 這位民主領袖因羅興亞危機失去國際光環，但在國內她仍然是具有民望的重要政治人物。

你如何形容緬甸的軍方領導層？

如果能暢所欲言，很少人會使用任何具有情感的表述形容他們。2018年，全世界目睹了羅興亞人遭恐怖的驅逐和大規模謀殺，甚至被指稱為種族滅絶。但那年之後，昂山素季用「相當甜蜜」來形容內閣中的將領。

三年過後，她再次遭到軟禁，是這場政變中最快最直接的受害者。這使得她當年基於個人、政治或愛國理由而捍衛軍隊的決定看起來非常糟糕。

她的支持者會告訴你，她正處於幾乎如絶境的位置，採取強硬立場只會令她更快坐監。但批評者認為，她至少可以對受迫害的穆斯林少數族裔，表現出少許同情心。

無論怎樣，她的前景和緬甸民主的前景都是黯淡的。

雖然昂山素季的國際光環可能已經被打碎，暗淡下去，但她在緬甸仍然受到數千萬人的敬仰。這種民間受歡迎程度絶非誇大，她的全國民主聯盟在大選中獲勝，贏得了超過80％的選票。

如果您在仰光市中心的凌亂的街道上漫步，頭頂有雜亂無章的電線架，偶爾有貓般大的老鼠在你腳邊疾走。而每當你進入任何地方，都非常大概率地會見到一張臉孔，可能是海報、畫作或是日曆，那個就是昂山素季如修女般的肖像凝望著你。

如今在同一條街道，黑夜中迴蕩著敲鍋的叮當聲，以支持他們透過民主選舉選出來，但現在被扣留的領袖。

「在正常情況下，我們會發出這種聲音來驅邪，」馬欽（Ma Khin）在社交媒體上形容，「現在，我們是想趕走軍隊，讓昂山素季重獲自由。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 仰光民眾敲打鍋子支持昂山素季。

除了平底鍋的聲音，溫暖夜間的空氣裏亦傳遍了令人舒緩的聲音，是 1988年起義的歌曲。那是民主熱情高漲的時代，將年輕的昂山素季推向國內外的聚光燈下，那也是她最初被多次軟禁的時期。

羅興亞人權活動人士韋韋努（Wai Wai Nu）為她自己上傳的街頭視頻加上說明文字：「看到這些非常痛苦」。因為她回憶起在監獄中與其他政治犯一起唱的革命歌。

在這條視頻中，我被一幅圖像所震撼。這張圖充滿諷刺，折射出緬甸揉合暴力、曲折和悲劇重演的歷史。高舉的智能手機照亮了昂山素季的父親昂山將軍（Aung San）的畫像，他仍然是受人景仰的領導人，但他在領導緬甸脫離英國獨立之前，於1947年被暗殺。

他也是被稱為塔馬都（Tatmadaw）的現代緬甸軍隊的創始人，而正是這個組織，現在剝奪了其女兒的自由以及廢除了這個國家的領導人，再一次。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 昂山將軍領導緬甸脫離英國獨立。

同樣是智能電話，一方面保存了大家對其父親的記憶，但此刻卻無法把昂山素季帶離黑暗。

1988年至2007的番紅花革命，爭取自由的抗爭活動始於街頭，如今則是互聯網上的抗爭。凖確地說，是在臉書上。數百萬緬甸人主要使用這個社交平台發佈和接收他們的新聞和觀點。

但前提是軍隊不去阻止民眾使用網站。過去十年，軍隊明白臉書的力量，曾利用臉書煽動民族主義情緒，散佈仇恨言論和虛假新聞，產生破壞性的作用。如今，軍方將令已經被臉書封號，可以想象軍方害怕臉書。

塔馬都殘暴殺人的能力無法被擊潰，他們可以殺死追求自由的人民、學生和僧人，但同時他們更難以贏取人民的心意和思想。

昂山素季及其支持者面對的問題是，如何正面利用數字媒體的力量。一封據稱是她撰寫的信件直接呼籲外界「抗議政變」，讓很多人大吃一驚。有些人擔心這是軍方設下的陷阱，誘捕抗議者或是更壞的情況。

以《夫人》之名走上街頭，也許能為國際社交媒體和電視新聞提供精彩的圖像和有力的信息。但是，這部1988年出品的電影也正是一個很冷靜的提醒：這是一條血流成河的路徑，士兵們會清除追求自由的一代人。

我現在看不到任何新跡象表明，塔馬會忌憚於在緬甸各大城市進行現場直播的屠殺。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 塔馬都是該區域最大的軍事組織。

這個國家正在經歷的悲慘故事新篇中，還存在另一個悖論。

昂山素季能否再獲自由，甚至可能重新掌權，取決於「國際社會」的作為或不作為，這是一個可以簡單地用東方西方而定義的敵我標籤。

就西方的特權社會而言，昂山素季是終身總統，所有通過選舉產生的國家領導人都會告訴你， 昂山素季作為一個如燈塔般的符號而承載的價值觀，也是他們所捍衛的。但當昂山素季拒絶支持或保護羅興亞人時，她面對大量批評，也因此失去了曾經支持她的西方領袖俱樂部。

被嚇怕的大學和慈善機構取消了她的頭銜和獎項，但昂山素季似乎也不為所動。

其中一個例子就是她與我所任職的BBC的關係的惡化。在她此前被軟禁的超過15年時間，BBC國際台一直是她的忠實伙伴。但在2017年若開邦的暴行發生後，一切都改變了。

如同很多西方媒體一樣，我多次要求採訪或出席活動均不受理，在她看來，根本沒需要去與不了解她國家複雜性的人有任何交流。

我在緬甸採訪的兩年中，最有可能與她對話的機會是在海牙國際法院，她選擇親自為緬甸軍隊為種族滅絶罪辯護。

「你會否道歉呢，昂山素季女士？」我大聲疾呼問她，當時她剛下車走向那冰冷法院，那里正在審理人類最難以想象的嚴重罪行。她沒有回答，這不是我所預期的。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2019年，昂山素季為軍方在國際法院辯護。

昂山素季決定成為那張面孔，去為緬甸不被追責的軍隊所做的罪行辯護。雖然軍隊不受歡迎，但她在國內的支持度有所提升，她被稱讚保護了國家的尊嚴。

但現在有些人認為，她的形象已經無法再代表曾經的那個她了，當時的昂山素季的面孔，代表的是早期爭取國家脫離軍事獨裁統治的努力。

仰光的政治分析師理查德•霍西（Richard Horsey）告訴我：「對這種情況的反應，不應狹義地視為幫助昂山素季。」

「這是關於反對不理會民選政府的軍事政變，應支持絶大多數緬甸普通百姓及其民主權利和自由。」

其他人則比較直接。

前美國駐聯合國大使比爾·理查森（Bill Richardson）說：「當我聽說政變時，我就覺得她是在與惡魔結盟後，又被魔鬼打敗。」

比爾·理查森一直是昂山素季的朋友，但兩人在2018年關係破裂，他說自己沒有成功說服她為保護羅興亞人做更多的事情。

他說：「直到她當選，我一直是她狂熱的粉絲之一。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 緬甸政府對待羅興亞人的手法引起國際關注。

理查森相信，在，全國民主聯盟更需要有新的領導人，特別是女性領袖，尤其在現在民主授權人已經被粉碎的時刻。

昂山素季面臨重罪指控，可能會被判入獄，這將使她無法出任公職。軍隊將軍們聲稱，國家從他們認為的「緊急狀態」走出來之後，會將在某個指定時間舉行選舉。顯然地，他們想截斷任何強勁選舉參與人出頭的可能。如果遊戲規則公平，昂山還是有能力粉碎軍方在民主道路上設下的重重障礙的。

我問理查森，他認為這位相識20年的前朋友，現在面對幾個月、幾年的軟禁或是更壞的情況，她會在想什麼。

「我認為她會覺得自己被軍隊背叛，她當時在國際上為軍隊說話不遺餘力。她的地位是黯淡的。但我希望他們不要再採取任何進一步舉動傷害她或永久令她唏聲。」

如果再次允許昂山素季發聲，又會如何？

他說：「如果她能發聲並承認緬甸針對羅興亞人的罪行， 令國際社會重識她的誠實可信，那還不算太晚。那將使世界團結起來反對這場政變。」

「這是有風險的，但她以前從來就沒少面對過風險。」