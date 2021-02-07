美國拜登政府與中國的首次高層通話透露哪些關係徵結

圖像來源，Reuters

美國國務卿布林肯與中共負責外事工作的政治局委員楊潔篪通話，是拜登政府上任以來雙方第一次高層的對話，字裏行間透露出雙方關係的徵結所在。

美國國務卿安東尼·布林肯（Antony Blinken）與中共負責外事工作的政治局委員楊潔篪在2月6日通了電話。

中國外交部在公布這一消息時，特別強調楊潔篪「應約」同布林肯通電話，表示這一次電話由美方主動發起。

實際上在布林肯與楊潔篪通話之前，還在周五（2月5日）與英國、法國和德國的外長舉行了網絡電話會，內容涉及到伊朗、中國、俄羅斯、緬甸、氣候變化以及新冠疫情。這次電話會議，也是美國與歐洲三大主要盟國在近三年來的第一次外長級會議。

會後，美國國務院發言人內德·普萊斯（Ned Price） 表示，四國外長們「在處理安全、氣候、經濟、健康和其他世界棘手問題上確定了跨大西洋關係的核心地位」。

普萊斯還說，布林肯向歐洲盟國們「強調了美國對採取協調行動，克服全球面臨挑戰的決心。」

有關中、美高層的本次接觸，雙方會後表態卻很能說明現階段雙邊關係的徵結所在。

中國如何表述？

中國外交部的新聞稿，用了大量的篇幅陳述楊潔篪在通話中的觀點：

中國敦促美國糾正「錯誤」，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧；

中美雙方應該相互尊重彼此核心利益和各自選擇的政治制度與發展道路，各自辦好自己國家的事；

台灣問題是中美關係中最重要最敏感的核心問題，事關中國主權和領土完整。美方應當嚴格恪守一個中國原則和中美三個聯合公報。

香港、新疆、西藏等事務均為中國內政，不容任何外部勢力干涉；

聯合國為核心的國際體系「應當維護」。

從中國外交部的新聞稿來看，布林肯只對「一個中國政策」有所表態，即美國在這一政策的立場沒有變化。

美國如何表述？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國國務卿布林肯上任伊始與很多國家的外交部長聯繫。在與楊潔篪通話前一天，他向英、法、德外長承諾美國將與它們協調性對面對國際難題。

美國方面會後透露的內容完全沒有提及中國最看重的涉及台灣的「一個中國政策」。

美國國務院發言人內德·普萊斯透露，布林肯向楊潔篪傳達了對中國農曆新年的最佳祝願的同時，還表示：

美國將持續為人權及民主價值挺身而出—-包括在新疆、西藏和香港等問題上向中國施壓，

還要求中國與國際社會一道譴責緬甸的軍事政變。

美國將與盟友和伙伴一道，捍衛「共同的價值觀和利益」，向中國威脅印太穩定—- 包括在台灣海峽的行為，以及向中國削弱以規則為基礎的國際體系的行為問責。

中美表述給外界留下的印象？

國際媒體對中、美之間的這次高層對話廣為報道。

圖像來源，xinhua 圖像加註文字， 楊潔篪在與布林肯通話之前，曾在美國美中關係全國委員會視頻對話中發言，認為美國對中國有戰略誤判。

英國《金融時報》認為：布林肯在首次電話中「批評中國」，而在他此番警告中國之前，「拜登當局已經在過去兩周發出一系列強硬的講話，顯示新一屆美國總統有意對北京採取鷹派政策」。

半島電視台在其英文網站上的報道提及布林肯被提名擔任美國國務卿在國會接受質詢時曾表示，美國將繼續對中國強硬，稱這是特朗普政府與拜登政府「罕見的一致之處」。

美國有線新聞CNN的報道著重於中國方面的說辭，稱楊潔篪面對美國新任國務卿「態度強硬」。

中國國際電視CGTN在標題中直接引述楊潔篪的話：「各自辦好自己的事」。

在許多媒體報道中，美、中兩國的外交官員在拜登上任後的首次對話中，無論是涉及中國的人權問題還是國際間關注的緬甸局勢問題，都各執一詞，沒有顯示出任何關係和緩的跡象。

而這一局面與楊潔篪在與布林肯通話之前的另一番講話中對中美關係的希望有相當的距離。

楊潔篪在2月2日出席美中關係全國委員會的視頻對話時，認為美國的對華政策存在「誤判」，「將中國視為主要戰略競爭者甚至是對手」。