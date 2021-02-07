緬甸軍事政變抗議持續 示威者稱不會接受軍方「無理奪權」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 部份人模仿泰國示威者，舉起三隻手指作為反對極權的抗爭標誌。這個動作由電影"饑餓遊戲"而來。

緬甸軍事政變後的示威持續，反對軍方發動政變的示威者在最大城市仰光街頭示威，要求釋放被捕的民選政府官員，包括領袖昂山素季。

在緬甸軍方奪權上台近一周後，已有1000多人聚集在仰光進行周末持續第二天的抗議活動。

防暴警員手持盾牌，在仰光大學附近的街道上利用鐵線網布防，同時派出水炮車在現場戒備，但周六（2月6日）的示威情況據報大致和平，示威者沒有嘗試衝擊警察防線。部份示威者更向警員送贈玫瑰花和水，呼籲他們不要支持軍方執政。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 周六參加示威的人有學生，​​也有工廠工人，他們在仰光街道示威時，一些駛經的公車司機響號表示支持。

緬甸軍方在周六再次中斷了該國的互聯網連接。當地的通訊網絡目前仍然癱瘓，有統計指當地網絡傳輸能力目前只剩下正常的16%。示威者在過去一星期利用臉書（Facebook）、推特（Twitter）等社交網站，互相通報有關示威的消息。

軍方指有人利用這些平台散佈假消息並封鎖連線，當地人仍然可以透過VPN連線到這些網站，但通訊網絡癱瘓後，連VPN也無法連接，當局這種做法引起人權組織批評。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 「我們的國家只是一隻在學習飛行的小鳥，現在軍隊破壞了我們的羽翼。」一名緬甸人這樣形容這次的政變。

三指敬禮再現

其中，國際特赦組織形容軍方關閉網絡連線的做法「惡毒和魯莽」，警告做法可能違反當地人的人權。路透社也報道當地的民間組織呼籲網絡供應商，要挑戰軍方的要求。

周六參加示威的人有學生，​​也有工廠工人，他們在仰光街道示威時，一些駛經的公車司機響號表示支持。

旁觀的路人也舉起三隻手指作為反對軍方奪權的手勢。這個動作最初在電影「饑餓遊戲」中出現，之後在泰國示威也出現過，作為反對極端的手勢。

一名示威者接受BBC緬甸語記者訪問時說，她不會接受軍方「無理奪權」，形容軍方的行動「破壞了許多人的生活」。

「我們不能容許未來一代人有同樣的命運。」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 警員在仰光街上布防，但周六的示威據報大致和平。

除了示威，當地人還有許多其他表達對軍方不滿的方式，包括晚上在家中敲打鍋子，在窗邊貼上紅色的貼紙等。紅色是昂山素季所屬的全國民主聯盟（National League for Democracy ） 的標誌。