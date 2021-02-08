拜登稱與中國「不衝突」而是「極為激烈的競爭」 習近平「骨子裏無民主」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 拜登在競選總統期間，曾形容習近平是個「流氓」。但他曾和中國現任領導人關係密切。2013年拜登訪華，拜訪了升任國家主席的習近平。

美國總統拜登在周日接受美國媒體哥倫比亞廣播公司（CBS）採訪。採訪中，他表示，美國不需要與中國「衝突」，但要進行「極為激烈的競爭」。

拜登表示，上任後還未與習近平通話。不過拜登稱自己「很了解他」，他解釋稱，自己作為副總統時與習近平相處時間超過任何一位世界領導人。

他評價習近平「非常聰明」、「非常強硬」，「而且——我的意思不是批評而是事實——他骨子裏並無民主。」

奧巴馬執政的最後兩年裏，就制定了新的中國戰略。而且對北京的立場比特朗普上任之初更為強硬。

彼時奧巴馬將伊拉克和阿富汗的軍事資源逐步轉向亞洲，高調提出「亞太再平衡」；經濟上則團結12個國家簽訂泛太平洋伙伴關係協定（TPP），孤立中國。

那兩年間，拜登作為時任副總統八次會晤習近平，《紐約時報》援引拜登的對習近平的評語——「此人會讓我們有得忙了」。

「不會像特朗普那樣」

「我不會像特朗普那樣做。我們將專注於國際規則。」拜登表示。上周，他也曾發表類似觀點，稱將與盟友更緊密地合作，以便對中國進行反擊。

聖路易斯華盛頓大學東亞系副教授馬釗認為，拜登更傾向於「多邊主義」，會沿著奧巴馬制定的「亞洲再平衡」戰略，著力聯合盟國與利益關切國，打造對華競爭共識。

「但中國經歷過『亞洲再平衡』戰略，有一些應對的經驗，對拜登回歸傳統外交路線有更多凖備，經歷了『不可捉摸』的特朗普之後，中國更願意和『老謀深算』的拜登打交道。」

圖像來源，REUTERS/EPA

中國的態度

對於拜登的言論，中方態度較為積極。中國外交部發言人表示，「與其他任何國家間關係一樣，中美之間難免存在分歧，但兩國共同利益遠大於分歧。中美合作可以辦成很多有利於兩國和世界的大事。在新冠肺炎疫情、氣候變化等全球性挑戰面前，中美能夠合作、必須合作的領域不是減少了，而是更多更廣了。」

2月2日，中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在與美中關係全國委員會董事會成員進行視頻會時表示，過去幾年來，由於美國特朗普政府實行極端錯誤的反華政策，中美關係遭遇了兩國建交以來前所未有的嚴重困難。楊潔篪罕見地使用直接否定的表述。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國國務卿布林肯上任伊始與很多國家的外交部長聯繫。在與楊潔篪通話前一天，他向英、法、德外長承諾美國將與它們協調性對面對國際難題。

幾天后，楊潔篪與美國國務卿安東尼·布林肯（Antony Blinken）通話，希望美國能糾正上述「錯誤」，其次稱「各自辦好自己國家的事」，希望美國在香港、新疆、西藏等事務上不要干涉中國內政。

布林肯的回應則針鋒相對，直接表示，「美國將持續為人權及民主價值挺身而出——包括在新疆、西藏和香港等問題上向中國施壓」。

在分析人士看來，中美兩個大國愈發視對方為戰略競爭對手，戰略競爭的背景將持續下去。