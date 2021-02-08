BBC記者親試人工智能面試官的優勢與挑戰

圖像來源，PYMETRICS 圖像加註文字， PYMETRICS設計的面試題一部分。

BBC商務記者安德莉亞·穆拉德(Andrea Muradi)最近申請了一個新職位，應聘的第一部分就是填寫和回答網上一組遊戲和問答，接下來由人工智能AI根據其答案來分析和評估應試者性格特點，以決定申請人是否能進入下一輪。

僅憑AI來決定是否接受還是拒絶申請人的求職是否公平呢？以下是穆拉德的觀察和感受。

廣泛運用

圖像來源，FRANK ELLIS 圖像加註文字， Pymetrics的設計者波利（Frida Polli）

近年來，人工智能在招聘過程中的應用飛速增長，尤其在新冠疫情期間。這不僅歸功於AI的快捷與便利，也因為新冠所造成的員工生病人手不足等。

BBC記者穆拉德所參加的AI面試提問使用的軟件是由一家叫Pymetrics的美國紐約公司提供的。

AI面試所設計的問題，連同受試人的答案旨在評估面試人的性格以及才智。例如，你的風險承受能力以及對情況的反應速度等。

用Pymetrics的話說，可以在25分鐘內公平和凖確地測試面試人的認知和情感特徵。

越來越多的大公司開始在公司招聘初選過程中使用人工智能的幫助，例如麥當勞、摩根大通以及卡夫亨氏食品集團等大型跨國公司等都在使用Pymetrics 的AI軟件，通過AI初選後，才進入真人面試。

Pymetrics的設計者波利（Frida Polli）表示，該技術可以幫助應聘公司處理更多求職者，併發現哪些人更有可能成功。人人都想找到合適的工作，每個公司都想聘用最合適的人才。能夠聰明的利用AI技術對人人都有好處。

AI招聘軟件的另一家提供商是猶他州的HireVue，其AI系統可以通過求職申請人筆記本電腦的攝像頭和麥克風錄下他們回答問題的視頻。之後，它還會把其中的音頻部分轉化成文字。

AI軟件還會對面試者的一些關鍵詞進行分析，比如在回答團隊合作問題時使用的是：我還是我們？

應聘公司可以基於HireVue AI軟件的初選來篩掉一些應聘者，節省了人工。

HireVue說，他們到2019年9月已經進行了1200萬次的面試，其中20%使用的是AI軟件。到目前，這一數字已經達到1900萬次。同樣，20%使用的是AI。

據2019年的一份報告估計，人工智能將在2029年之前取代16%招聘部門的工作。

AI更公平嗎？

圖像來源，Hirevue 圖像加註文字， Hirevue的一款AI招聘軟件可以錄下面試者回答問題的視頻

HireVue的首席執行官帕克（Kevin Parker）表示，AI比真人招聘官更公平，因為它沒有偏見。

Pymetrics也表示，他們的軟件確保在面試過程中更公正，因為他們的每一個算法都經過嚴格偏見測試。波利補充道，這比僅僅依賴候選人的個人簡歷要好。

波利表示，簡歷只顯示申請人的所掌握的硬技術技能，但研究和經驗表明軟技能對工作更重要。

這是否意味著人們根本不必擔心用AI應聘了呢？網絡巨頭亞馬遜不這麼認為。

實際上，2018年亞馬遜停止了其AI招聘軟件的使用，因為發現它歧視女性應聘者。

AI的挑戰

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2018年亞馬遜停止了其AI招聘軟件的使用，因為發現它歧視女性應聘者。

路透社報道說，亞馬遜AI系統在自學過程中發現，男性簡歷中往往技術行業經驗豐富，因此更喜歡男性應聘者。亞馬遜當時拒絶對此進行置評。

英國招聘專家詹姆斯表示，人工智能在招聘過程中仍面臨一些挑戰。他說，首先第一步在選擇應聘人過程中如何正確解析他們所說的話或是文字的意思。

詹姆斯表示，這一點雖然很簡單，但谷歌、亞馬遜以及蘋果語音助手仍然會經常搞不懂人們在說什麼，例如，蘇格蘭口音，或是碰到不尋常的單詞和詞組表達等。

其次，就算AI能凖確抄寫應試者所說的內容，更大的挑戰在於AI是否能夠鑒別說話人語句中所暗含的語義、細微差別、上下文語境中的意思。AI不一定都能搞明白。相比之下，真人面試官可以憑直覺理解應試者的意思。

英國牛津大學教授，人工智能專家沃克特表示，如果人們只強調AI在招聘過程中的優點那她會非常擔憂。她說，機器學習的基本原理都是一樣的，它們從大量數據中尋找模式和相似之處。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 招聘到合適人才不是一件容易的事。

如果AI在查看過去成功候選人的數據時發現男性居多：比如，如果過去的首席執行官或是牛津教授更多為男性，那AI算法就更容易挑選男性，這樣就會使女性、其他有色人種受到忽略的風險，除非在這方面經過大量測試。

沃克特教授就此曾撰寫過一篇論文，旨在幫助那些使用AI軟件的公司克服應聘以及其他商業運作過程中的偏見。

此外，招聘公司也可以利用AI幫助撰寫招聘廣告，使其語言更具包容性和易於理解，以便能夠吸引更廣泛人群。

比如，總部在美國西雅圖的TextioAI軟件，從世界銀行到特易購（也稱樂購，Tesco），再從多寶箱（Dropbox）到聲田（Spotify）都在使用這款軟件。

與此同時，洛杉磯公司Korn Ferry開發的一個AI招聘軟件還可以幫用人單位主動上網搜索人才，不必等人來申請。這樣可能更容易讓公司聘到他們更滿意的人才。