新冠病毒溯源 世衛與中國聯合調查的三大結論與看點

圖像來源，Reuters

世界衛生組織（WHO）赴中國專家小組在武漢與中國展開聯合調查後，就新冠病毒的起源、華南海鮮市場、蝙蝠的作用以及武漢病毒研究所「洩露病毒」等問題公布了調查結論和結果。

中國-世界衛生組織新型冠狀病毒溯源研究聯合專家組2月9日召開的新聞發佈會，參加的三位專家是中國前國家衛健委體制改革司司長、現任清華大學公共衛生學教授梁萬年、世界衛生組織丹麥籍科學家彼得·本·安巴雷克（Peter Ben Enbarek）和荷蘭病毒學家瑪麗安·庫普曼斯（Marion Koopmans）。

新聞發佈會就外界關心的問題公布了本次聯合調查的結論：

武漢華南海鮮市場

聯合專家考察組中方組長梁萬年說，根據對武漢200多家醫院的病例來看，2019下半年武漢未出現未被識別的新冠病毒循環。

梁萬年說：2019年12月武漢市人群中發生了一定規模感染，許多早期病例與華南海鮮市場有關，只能證明該市場是病毒傳播點之一。根據目前資料無法確定新冠病毒是如何傳入華南海鮮市場的。

記者會上專家還表示，最初的感染病例部分與華南海鮮市場有關，部分與其他市場有關，部分與任何市場都無關。

蝙蝠與病毒

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就蝙蝠可能是病毒直接起源的說法，專家組表示蝙蝠所攜病毒並非新冠病毒直接祖先。

梁萬年表示，蝙蝠、穿山甲身上發現的冠狀病毒被認為和新冠病毒關係密切，但還不足以使其成為新冠病毒的直接祖先。

他說：能導致全球大流行的病毒，一定具備高度適應人類環境的生存能力。這種能力可能是偶然獲得，也可能是逐漸演變的，但每個步驟都得益於自然的選擇。

彼得·本·安巴雷克說，相關證據表明病毒可能來自自然宿主。「但武漢並非是蝙蝠大量聚集地，因此在武漢的疫情最開始不太可能由蝙蝠傳給人，可能是由其他動物傳播。」

武漢病毒研究所

新冠病毒疫情爆發後，中國科學院武漢病毒研究所成為外界關注的焦點，被認為是該病毒研究所洩露的新冠病毒導致了疫情的最初爆發。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 荷蘭病毒學家瑪麗安·庫普曼斯在記者會上說，需要理性和科學對待病毒的起源。

彼得·本·安巴雷克在新聞發佈會上表示，根據世界衛生組織專家小組在武漢病毒所的調查、與科研人員的交流，結論是病毒來自該研究所的可能性「微乎其微」（extremely unlikely)，今後也不會就此進一步展開調查。

中方專家梁萬年還補充說，武漢病毒研究所在疫情爆發前完全沒有新冠病毒，因此也就沒有洩露病毒的可能。

世衛組織赴華調查

本次世界衛生組織赴中國調查之前，外界一直呼籲中國向國際社會開放，調查病毒的起源。此次的聯合研究團隊包括來自中國的17位專家，和來自世界衛生組織、世界動物衛生組織等的17位國際專家。

聯合專家組分為三個小組，在武漢進行了為期28天的病毒溯源工作，走訪了白沙洲貿易市場、華南海鮮市場、湖北省疾病預防控制中心、武漢市疾病預防控制中心、湖北省動物疫病預防控制中心、中科院武漢病毒所等機構。

在新聞發佈會上，有記者問到在武漢疫情爆發前，世界其他地方也出現過病毒案例的報道，這與武漢出現的新冠病毒有沒有關聯。

瑪麗安·庫普曼斯回答說，這還需要將出現在武漢的病毒與出現在其他地方的病毒進行基因對比才能得出結論。

中國武漢是世界上最早採取封城措施阻止新冠病毒蔓延的城市。新冠病毒在全世界造成的疫情至今仍然影響深遠，還有許多國家沒有擺脫疫情造成的困局。

世界衛生組織和中國聯合調查組最新公布的結論，能在多大程度上消除外界對中國政府處理疫情「不透明」、「隱瞞」、「打壓吹哨人」 等批評仍然有待觀察。