特朗普彈劾案：美國參議院投票認定合憲 彈劾審理將繼續
美國參議院在美東時間周二（2月9日）開啟對特朗普彈劾案的第二次審訊，以過半數投票通過，認定彈劾已經卸任的美國前總統特朗普合憲，因此彈劾案審訊將繼續進入下一階段。
周三（2月10日），美國參議院將就彈劾案展開正式辯論。
美國參議院以56票同意比44票反對，認定彈劾案合憲，允許彈劾案審理持續進行。
但是，特朗普的辯護團隊稱，對已經離開白宮職位的特朗普無法就此案進行彈劾審議，不過投票結果顯示，有少數共和黨參議員支持彈劾案繼續。
針對上個月在美國國會大廈發生的騷亂，民主黨指控特朗普「煽動叛亂」。當時，成千上萬聚集在國會大廈的人支持錯誤的說法，即廣泛存在的選舉舞弊阻礙了特朗普在美國總統大選中獲勝。
提起彈劾案的的民主黨人通過播放特朗普在1月6日騷亂當天的演講，以及他的一些支持者參與的國會大廈暴動的錄像畫面，開啟了周二（9日）的彈劾訴訟。
民主黨代表、擔任「彈劾監察」角色的馬里蘭州州眾議員拉斯金（Jamie Raskin）說，「如果這都不能算作足以彈劾的犯罪，那就沒彈劾這回事了。」
但是，特朗普的律師辯稱，讓前總統面對此次彈劾審查違反美國憲法，並指責民主黨此舉是出於政治動機。但投票結果顯示，有六名共和黨人贊成彈劾審理進行。
不過，儘管民主共和兩黨存在合作空間，但這次投票結果仍暗示著共和黨參議員對前總統的忠誠度仍然很高，可以避免特朗普被定罪。因為，要彈劾特朗普，最終需要在共100席的參議院席次中，有超過三分之二的贊成票才能成功。
但如果彈劾案通過，特朗普將被禁止再次參與總統大選。