特朗普彈劾案：美國參議院投票認定合憲 彈劾審理將繼續

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美國參議院在美東時間周二（2月9日）開啟對特朗普彈劾案的第二次審訊，以過半數投票通過，認定彈劾已經卸任的美國前總統特朗普合憲，因此彈劾案審訊將繼續進入下一階段。

周三（2月10日），美國參議院將就彈劾案展開正式辯論。

美國參議院以56票同意比44票反對，認定彈劾案合憲，允許彈劾案審理持續進行。

但是，特朗普的辯護團隊稱，對已經離開白宮職位的特朗普無法就此案進行彈劾審議，不過投票結果顯示，有少數共和黨參議員支持彈劾案繼續。

針對上個月在美國國會大廈發生的騷亂，民主黨指控特朗普「煽動叛亂」。當時，成千上萬聚集在國會大廈的人支持錯誤的說法，即廣泛存在的選舉舞弊阻礙了特朗普在美國總統大選中獲勝。

提起彈劾案的的民主黨人通過播放特朗普在1月6日騷亂當天的演講，以及他的一些支持者參與的國會大廈暴動的錄像畫面，開啟了周二（9日）的彈劾訴訟。

民主黨代表、擔任「彈劾監察」角色的馬里蘭州州眾議員拉斯金（Jamie Raskin）說，「如果這都不能算作足以彈劾的犯罪，那就沒彈劾這回事了。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 特朗普二次彈劾的定罪機會有多大？

但是，特朗普的律師辯稱，讓前總統面對此次彈劾審查違反美國憲法，並指責民主黨此舉是出於政治動機。但投票結果顯示，有六名共和黨人贊成彈劾審理進行。

不過，儘管民主共和兩黨存在合作空間，但這次投票結果仍暗示著共和黨參議員對前總統的忠誠度仍然很高，可以避免特朗普被定罪。因為，要彈劾特朗普，最終需要在共100席的參議院席次中，有超過三分之二的贊成票才能成功。

但如果彈劾案通過，特朗普將被禁止再次參與總統大選。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國參議院多數黨領袖查克·舒默表示，各方都同意建立一個框架，「以確保參議院對前總統進行公正、誠實的彈劾審判」。

圖像來源，Handout via Reuters 圖像加註文字， 民主黨籍的眾院彈劾監察人拉斯金在討論自己和家人在美國國會大廈的經歷時變得情緒激動，他描述了家庭成員如何被迫躲藏在騷亂者所在辦公室的桌子下面。