BBC揭秘特朗普的外交幕後花絮

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在與前美國總統特朗普的首次會晤之前，世界各國領導人都很好奇，特朗普的哪一面會出現在談判桌上。BBC系列節目導演蒂姆·斯蒂爾扎克（Tim Stirzaker）帶我們回顧這位不拘一格的政治家展現自我的時刻。

正如歐盟委員會前主席容克（Jean-Claude Junker）對其幕僚長塞爾邁爾（Martin Selmayr）所說： 「在政治舞台上，你必須和舞廳裏的女孩們一起跳舞。他現在就在舞廳裏，讓我們拭目以待。」

《特朗普的世界舞台 》系列節目（Trump Takes on the World）試圖通過那些身處關鍵場合見證者的講述，揭示特朗普的外交幕後花絮。

我們採訪了特朗普的一些高級顧問以及與他發生衝突的外國領導人和官員，他們告訴BBC這位前總統的獨特風格讓他們震驚。

第一集講述特朗普如何與美國在歐洲的老盟友發生驚人衝突。

「她無法收回她的手」

特蕾莎·梅是第一位在白宮與特朗普見面的外國領導人。

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她的聯合幕僚長希爾（Fiona McLeod Hill）描述當特朗普驚訝地握住梅的手時，這位英國前首相的反應。他們沿著白宮柱廊走。

「她覺得自己無法真正地把手收回來，她的手被卡在另一隻手裏。而她說的第一句話'我需要打電話給菲利普，媒體曝光前我想讓他知道我和另一個男人牽手了。」

但在梅還沒來得及打電話回家之前，特朗普在午餐時的一次大發脾氣讓英國人更加吃驚。他在午餐上開罵自己的團隊沒有接通俄羅斯領導人普京的電話。

美國代理國務卿香農（Thomas Shannon）告訴我們：「總統看著首相說，'我不敢相信（電話沒打通）。普京是世界上唯一能摧毀美國的人，我沒有接他的電話'」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 澳大利亞前總理特恩布爾表示，特朗普有讓人吃驚的能力。

參觀特朗普的 「敏感信息隔離設施」 （SCIF）

澳大利亞前總理特恩布爾（Malcolm Turnbull）是另一位領教特朗普打破所有外交規則的領導人。

在一次G7峰會上，特朗普邀請特恩布爾和法國新任總統埃馬克龍進入他的 「敏感信息隔離設施」 ，通常只留給有關美國國家安全的高度敏感會議）。

在這裏，他開始抱怨美國從澳大利亞接收難民配額的協議。

特恩布爾說：「特朗普說：'馬克龍你知道特恩布爾把世界上最糟糕的2000名恐怖分子關在一個荒島上嗎？你知道更糟糕的是什麼嗎？現在我得把他們抓起來。他轉身對馬克龍說：馬克龍你想帶他們走嗎？馬克龍不知道發生了什麼，自然無言以對。」

「接受《福克斯新聞》採訪」

英國前外交大臣亨特（Jeremy Hunt）發現了一個與特朗普站在同一戰線的方法。

當特朗普第一次正式訪問英國時，亨特才當了幾天外交大臣。他告訴我們：「我接受了《福克斯新聞》的採訪。在採訪中，我為特朗普呼籲歐洲國家增加國防開支辯護。」

「他（特朗普）徑直走到我面前，抓住我的手，說'《福克斯新聞》的採訪很棒'。他說，'我對身邊的人說，我不知道那個人到底是誰，但他做得很好'。而這是我作為外交官的第一課：如果你想和特朗普打通關係，就接受《福克斯新聞》的採訪。」

「英國是核大國嗎？」

在同一次特朗普訪英行程中，亨特希望確保特朗普與普京見面時，他能對俄羅斯總統採取強硬立場，在幾個月前的索爾茲伯里俄羅斯雙面間諜中毒案剛發生。

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特朗普的國家安全顧問博爾頓（John Bolton）告訴我們: 「我對面的人說：'這是一起針對核國家的化學武器襲擊'，以強調它的重要性。而特朗普看著梅說：'哦，英國是核大國嗎？『英國人當時驚訝得保持著僵硬的上嘴唇，但他們的眼睛卻瞪得像碟子一樣大。」

當特朗普在赫爾辛基與普京會面時，所有的話題都是圍繞俄羅斯干預美國大選以幫助特朗普當選。

特朗普在白宮的最高俄羅斯顧問希爾記得那場非同尋常的新聞發佈會，因為特朗普提出他相信俄羅斯總統而不是他自己的安全部門。

「我最初的想法是'我怎麼才能結束這一切？」

我腦海中確實有這樣的想法：假裝需要急救，然後後仰對著媒體撕心裂肺大叫。"

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