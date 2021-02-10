南海局勢：拜登上台後美國首次雙航母演習 北京批評「炫耀武力」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 這次演習，是拜登上任後首次同時有兩艘美國航母部署在南海。

美國總統拜登上任後，首次有「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt）和「尼米茲」號（USS Nimitz）兩個美國航母打擊群同時在南海活動，分析形容這是為了展示新政府繼續將對抗中國在南海「不斷擴張」的勢力。

美國海軍表示，這兩個航空母艦戰鬥群在南海舉行連串演習，目的是為了加強它們聯合行動和指揮的能力。

另外，法國也宣佈成功向南海派遣海軍旗下一艘攻擊型核潛艇「翡翠」號（Emeraude）和潛艇支援艦「塞納」號（Seine），法國官員形容行動是為了顯示「國際法是唯一一個有效的規條」。法國國防部長帕爾麗在推特上說，「這次巡邏充分證明了我們的法國海軍有能力與澳大利亞、美國和日本戰略伙伴在遙遠的地方部署很長時間。」

中國外交部發言人周二（2月9日）回應事件時批評，美方的活動是在「炫耀武力，不利於地區的和平與穩定」，而回應法國的行動時就說南海的航行與飛越自由「不存在任何問題」，「但反對任何國家以航行自由為名，危害中方主權和安全」。

中國也在計劃相應行動。俄羅斯媒體報道，中國、俄羅斯和伊朗海軍計劃在二月稍後時間在印度洋北部地區舉行海上聯合軍演。

「炫耀武力，不利地區和平穩定」

俄羅斯駐伊朗大使賈加良（Levan Dzhagaryan）又透露，演習內容將包括搜救行動，確保商業貨船的航行安全等。俄羅斯官方衛星通訊社指，演習將在印度洋北部進行，但沒有具體說明演習的規模。

美國總統拜登一月上任後不久，中國就多次派出軍機進出台灣西南「防空識別區」，其中一天更出動轟-6K機8架次、殲-16機4架次，多架戰鬥機擾台，為過去少見，也與過往多半派出偵察機進入台灣西南海域不同。

美國國務院回應指，中國要停止對台進行軍事外交恐嚇並與台灣相關人士進行有意義對話。美國軍方之後多次派出軍艦，先後駛過台灣海峽，又接近南海一些主權有爭議但由中國控制的島嶼。

美國前總統特朗普任內，美方多次派出軍艦和軍機接近這些島嶼，去年年中更同時派出兩個航空母艦戰鬥群在南海活動，與這次行動規模相若。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 拜登到訪美國國務院時說：「美國回來了，外交重回美國對外政策的核心地位。」

「美國回來了」

特朗普在任總統後期，就貿易戰、南海爭議、台海局勢和香港問題等多次與中國針峰相對，拜登上場後外界一直關注他是否會延續這種政策。

拜登在2月4日與副總統哈里斯（Kamala Harris；中文名賀錦麗）到訪美國國務院之際發表這篇外交政策演說。拜登說：「美國回來了，外交重回美國對外政策的核心地位。」

他當時解釋了他在不同議題的外交立場，包括將修復與加拿大、英國、德國、法國、北約等傳統盟友的關係。

在對華政策上，拜登當時說美國新政府將對抗中國的「經濟濫權」，反制北京「好勇鬥狠、進取的行動」，以及危害人權，知識產權和全球治理的行為，但只要符合美國利益，華府也將與北京合作。

不過，拜登這篇演說並未細緻談論會否改動特朗普政府末期的一些對華制裁措施，例如對華為等科技企業的限制，以抗衡《香港國安法》名義把中國大陸與香港官員列入制裁名單等。