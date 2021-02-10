特朗普彈劾案：控方指他為「煽動總司令」，辨方稱「言論自由」

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美國參議院10日（周三）繼續審理前總統特朗普彈劾案，支持和反對彈劾的雙方展開拉鋸。

民主黨人目標是確認特朗普犯下了可彈劾的罪行，他們指控前總統參與煽動了1月6日國會暴動，事件造成多人死亡。

控辯雙方就特朗普的行為是否構成煽動叛亂展開辯論。

民主黨人譴責特朗普在暴動當日向支持者發表的演說，以及其拒絶承認在2020年總統大選中敗給拜登，為局勢火上澆油，最終導致國會暴動。

負責彈劾起訴的民主黨眾議員拉斯金（Jamie Raskin）稱特朗普是「煽動總司令」（inciter-in-chief），破壞國會大廈的暴徒是「被總統派遣到這裏來的」。

特朗普的辯護律師則辯稱，特朗普發言行使了憲法保障的言論自由，而特朗普支持者暴力闖入國會屬於個人行為，並非受特朗普當日演說鼓動，而民主黨人借此大做文章，完全出於政治動機。

特朗普一方此前主張彈劾程序違憲，這一論點在周二的首日審訊中被擊破。當日，參議員以56票投比44票認可對前總統進行彈劾審判符合憲法，這意味著彈劾案審訊進入下一階段。美國憲法中未指明彈劾流程只針對在位總統。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， "他一卸任，你們就去逮捕他了。"律師布魯斯·卡斯特在審理首日為前總統特朗普辯護。他表示，特朗普在國會騷亂前的言論，應該受到憲法第一修正案保護。

這是美國史上第4次對總統展開彈劾，但特朗普是首位兩度被彈劾的總統，也是史上第一位面臨彈劾審判的卸任總統。

總統拜登選擇與特朗普彈劾案保持距離，被問到會否觀看參議院彈劾審議時，拜登表示不會觀看。他表示目前專注治理國家，而不是前任總統的未來命運。

接下來將發生什麼？

圍繞特朗普彈劾案的參議院辯論將持續到本周末，屆時參議員將有機會向控辯雙方提問。

特朗普已表態拒絶前往作證，目前尚不清楚雙方會否要求傳喚證人，延長審理的時長。

彈劾案在特朗普卸任前喧囂塵上，但據了解，拜登上台後，共和、民主兩黨都把眼光放向了盡快處理火燒眉毛的國內危機。

為了加快審理拜登總統提出的新冠疫情紓困計劃，兩黨都傾向加快推進彈劾案。在參議院的彈劾審理佔據新聞頭條的同時，眾議院已開始就新冠紓困計劃展開立法工作。

比起特朗普首個彈劾案審判延宕三周，預期國會此次會速戰速決，最快在下周一（2月15日）投票，決定特朗普是否有罪。

如果特朗普被認定有罪，他將被禁止再度競選公職。

彈劾案的結果會是什麼？坦白說，外界普遍認為結局已幾乎沒有懸念，由於認定總統有罪需要三分之二參議員的支持，這意味著17名共和黨人需要倒戈。

在周二的投票中，只有6名共和黨參議員支持民主黨一方，遠遠不及定罪所需的票數。儘管特朗普已卸任總統，他在共和黨支持者中仍十分受歡迎。

不過，萬一彈劾成功，美國國會可以通過另外一次投票決定終身禁止特朗普再度參加競選公職。

特朗普在國會暴動當天說了什麼？

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1月6日上午，當時仍是總統的特朗普在白宮南邊的橢圓形草坪向人群演講，超過一個小時。

較早前，他鼓勵支持者「和平、愛國地讓你們的聲音被聽見」，但是他用一個警告作結尾。「我們拼了命地戰鬥，而如果你們不拼命戰半的話，你們就將不再有國家了。」

「所以我們會，我們會走到賓夕法尼亞大道……我們會去國會大廈。」