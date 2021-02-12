BBC對中國全面禁播其世界新聞台表示「失望」

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中國國家廣播電視總局周四（2月12日）零時零分宣佈，不允許BBC世界新聞台繼續在中國境內落地，對其新一年度落地申請不予受理。中國批評BBC相關新冠病毒疫情以及迫害新疆維吾爾族人的報導。

香港亦受影響，該地公共廣播機構香港電台（RTHK）隨即宣佈，周五（2月12日）晚上11時開始，不再轉播BBC世界新聞頻道節目和廣東話節目BBC時事一周。

BBC對中國的決定表示「失望」。

「我們對中國當局決定採取這一行動表示失望。BBC是世界上最受信賴的國際新聞廣播機構，在世界各地採訪的故事都是秉持公平、不偏不倚、無所畏懼也沒有偏袒，」BBC發表聲明稱。

商業營運的BBC世界新聞電視台在全球以英語廣播，在中國大部分地區已被禁播，大部分中國公民無法收看，只有個別國際酒店和外交機構提供相關頻道。

英國外交大臣拉布（Dominic Raab，藍韜文）稱中國的決定是「無法接受地剝奪新聞自由」。

月初，英國通訊管理局（Ofcom）吊銷中國國際電視台（CGTN）牌照而引發中方強烈反應。英國通訊管理局稱，擁有執照的星華傳媒（Star China Media Limited）對CGTN不負有編輯責任，但英國廣播法規定，執照持有者必須對其服務和編輯政策有控制權。

CGTN早前亦被指違反英國廣播規定，播放英籍私家偵探韓飛龍（Peter Humphrey）被強迫認罪的視頻。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國聲稱BBC報道「毫無根據」，並稱新疆「不存在所謂針對女性的系統性性侵和虐待」英國促請北京讓獨立調查團自由進出新疆。

針對北京的最新舉措， 美國國務院予以譴責並稱， 這是中國進一步去打壓媒體自由的舉動。

中英雙方近期就香港問題導致關係嚴重惡化。北京在去年於香港實施備受爭議的國家安全法， 打壓民主運動。

今年1月，英國以中國打擊該市的人權、自由為由，為有英國國民海外身份（BNO）的人士及其直系親屬提供新簽證待遇，放寬他們移居英國的規定，540萬香港居民符合資格。

過去兩年，中國有系統地禁制外國媒體，包括在2020年驅逐了來自三家美國報章的記者。BBC網站和App早已在該國被禁。

引述多名維吾爾族女性，BBC本月初的報道稱，在新疆的「再教育營」存在系統性強姦、性侵和虐待行為。中國外交部反駁指相關報道是「假新聞」。

上個月，美國指中國打壓維吾爾族及其他主要穆斯林群體，形容是「種族滅絶」。根據估計，超過一百萬名維吾爾族人和其他少數族裔曾被關押在中國的「再教育營」。

中國否認迫害維吾爾族人。去年，中國駐英大使劉曉明在BBC《安德魯·馬爾秀》（Andrew Marr Show）節目中表示，「新疆沒有所謂的集中營，現在有許多針對中國的虛假指控」，並稱在中國，維族人與其他民族一樣，在法律下享受同等待遇。