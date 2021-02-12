特朗普彈劾案進展：你需要了解的五個關鍵問題

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美國參議院周五（12日）繼續審理針對前總統特朗普的彈劾案。控辯雙方的交鋒焦點在於特朗普是否煽動了1月6日國會暴力騷亂事件。

民主黨人首先控訴特朗普的多番言論「煽動叛亂」，展示大量此前從未曝光的視頻證據。特朗普辯護律師則稱彈劾案「違憲」，主張特朗普的「言論自由」需受保護。

審理進行到什麼階段？

在彈劾案審理首日，參議院認定彈劾前總統的流程符合美國憲法，駁回了特朗普一方的觀點。憲法中未指明彈劾流程只針對在位總統。

民主黨人隨即細緻鋪陳他們的論據，使用大量此前未公開的監控畫面以及特朗普及其激進支持者的發言，重組國會騷亂當天及前夕的來龍去脈。

民主黨人的目標是證明闖入國會的暴徒是受了特朗普的煽動，聽從總統的指示而發動騷亂。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 民主黨人彈劾特朗普的條款

負責彈劾起訴的民主黨眾議員拉斯金（Jamie Raskin）稱特朗普是「煽動總司令」，破壞國會大廈的暴徒是「被總統派遣到這裏來的」。

他在審理過程中展示的一個短片，其中顯示一名騷亂參與者高呼：「我們是受美國總統的邀請到這裏（國會）來的。」

特朗普一方如何辯駁？

特朗普律師團隊的主要論點是，針對前總統的彈劾程序違憲，但這一主張在首日審理中被參議院投票駁回。

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特朗普一方的下一個策略是主張他在國會騷亂當日及前夕的發言屬於「言論自由」，受美國憲法第一修正案保護。如果參議院因總統的發言而將他定罪，將會在全國範圍內掀起寒蟬效應，幾乎所有的政治人物都會成為潛在受害者。

「這是正常的政治發言，跟之前幾百年政見不同的人們說過的話別無二樣，」特朗普的辯護律師之一範德文（Michael van der Veen）對在場的參議員喊話。

然而，法律界並不全然認同這一觀點。此前有144名憲法學者共同簽署了一封公開信，表示憲法第一修正案並不適用於此案。

範德文還辯稱，特朗普沒有煽動騷亂。「你無法煽動已將要發生的事情，」他稱， 特朗普在騷亂當日的演講不含任何「鼓勵、縱容、誘使」任何非法行為的內容。

他還說，如今美國亟需「團結與彌合」，這並非尋求懲罰的時候。他呼籲參議院「拒絶分裂及違憲的嘗試，讓這個國家往前走」。

特朗普在國會騷亂當天到底說了什麼？

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國會騷亂前夕，當時仍是總統的特朗普在白宮南草坪發表了超過一個小時的演講。

「你們永遠也不可能用軟弱來收復我們的國家。你們必須顯示力量，你們必須堅強，」他對現場千名支持者表示。

他鼓勵支持者「和平、愛國地讓你們的聲音被聽見」，但以一個警告作結。"我們拼了命地戰鬥，而如果你們不拼命戰鬥的話，你們就將不再有國家了。"

「所以我們會，我們會走到賓夕法尼亞大道……我們會去國會大廈。」

此前，特朗普多次表示選舉存在大規模舞弊、他的勝果被搶走等缺乏根據的言論。雖然多家法院駁回了舞弊的指控，類似的陰謀論與涉及暴力、戰爭、武器的言論充斥在特朗普支持者的網絡世界。

特朗普、拜登有何表態？

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特朗普早前已表示拒絶前往國會作證，交由律師團隊為其辯護。

卸任總統後，特朗普搬回其位於佛羅里達棕櫚灘的海湖莊園住所，並在當地成立了前總統辦公室。辦公室的聲明稱，將通過「倡議、組織和公眾行動來推進特朗普政府的議程」。

根據美國媒體報道，特朗普在離任前曾構思組建一個名為「愛國者黨」的政黨。

現任美國總統拜登則對特朗普彈劾案的態度十分謹慎。

「呼籲團結」是貫穿拜登競選期間及施政初期的中心主旨，如今他需在支持本黨方針及團結民意之間尋求微妙的平衡。

拜登至今與彈劾案保持距離，稱自己「不會觀看參議院審理過程」。白宮新聞發言人還表示，拜登不會就彈劾案與任何參議員通話或游說他們如何投票。

接下來會發生什麼？

參議院辯論將持續到本周末，屆時參議員將有機會向控辯雙方提問。

為了加快審理拜登總統提出的新冠疫情紓困計劃，兩黨都傾向加快推進彈劾案。

比起特朗普首個彈劾案審判延宕三周，預期國會此次會速戰速決，最快在下周一（2月15日）投票，決定特朗普是否有罪。如果彈劾成功，美國國會可通過投票決定禁止特朗普再度參加競選公職。

彈劾案的結果會是什麼？坦白說，結局已幾乎沒有懸念，由於認定總統有罪需要三分之二參議員的支持，這意味著17名共和黨人需要倒戈。