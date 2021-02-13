新冠疫苗：加拿大被指囤積疫苗 卻為何接種進度落後

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加拿大已經預定了大量的新冠病毒疫苗，該國也成為潛在人均疫苗擁有量第一大國。不過加拿大的新挑戰是，如何盡快為其民眾進行成功接種。

周五，加拿大總理特魯多承諾，大量來自輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）的疫苗將抵達加拿大，目前該國僅批准了這兩種疫苗。

但特魯多的批評者稱，疫苗的分發速度不夠快，而按照特魯多的承諾，所有想接種疫苗的加拿大人都將在9月底前成功接種疫苗。

加拿大從去年12月14日開始接種，到目前為止，該國只提供了118萬多劑疫苗。根據彭博社匯編的數據，目前在全球每百人接種量排名中，加拿大排在第40位。

每100名加拿大人中只有3人接種了至少一劑，而美國和英國分別約為14人和21人。

加拿大國內已經有超過82.3萬例確診，超過2.1萬人死亡。

為什麼加拿大落後了？

去年年底，加拿大因購買了數倍於其人口所需的疫苗而受到批評。

加拿大已經與七家疫苗供應商簽署了協議——除了莫德納和輝瑞，還有像阿斯利康、強生公司這樣等待批准的疫苗供應商，總計超過4億劑，遠遠超過該國所需。

但兩款已獲授權的疫苗似乎無法優先交付。

由於擔心美國前總統特朗普會發佈疫苗出口禁令，加拿大決定押注在歐洲的疫苗生產商身上。不過，歐洲疫苗工廠供應緊張，再加上最近威脅實施疫苗禁令的是歐洲，而非美國，事態雪上加霜。

反觀加拿大國內，則缺乏疫苗生產能力。

最近幾周，莫德納和輝瑞兩種疫苗，都出現了交貨延遲、減少訂單或取消的情況。

一項統計顯示，加拿大目前的疫苗供應量落後計劃約100萬劑。

截至本周，有2.43%的人口至少接種了一劑疫苗。加拿大政府數據顯示，近12%的80歲以上的人和超過55%的重點醫護人員已經接受了至少一劑疫苗。

特魯多表示，供應商有望在3月底交付600萬劑疫苗。

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反應如何？

加拿大這個冬季處於嚴格的封鎖狀態，很多加拿大人對緩慢的接種進度感到沮喪。

加拿大民調公司Abacus Data 2月5日表示，「疫苗交付的延遲似乎已經傷害了自由黨。」

「過去幾周，政府支持率、總理形象和得票比率都在下降。」

不僅如此，加拿大還決定從名為「Covax」的全球接種共享計劃中獲取疫苗供應，該計劃旨在從較富裕的國家匯集資金，幫助他們自己和低收入國家購買疫苗。

加拿大是G7富國集團中唯一被列為現階段Covax受益國的成員。

此舉在加拿大國內遭到反對黨批評，認為與窮國搶疫苗，有損加拿大國際形象，而且疫苗有限的情況下，加拿大搶到後，一些國家疫情勢必加重，因此建議歸還疫苗給Covax。

加拿大政府為自己的這一決定而辯解稱，加入Covax原本就是為了疫苗提供渠道，不會為了想加快疫苗接種進度。

與此同時，上周五，特魯多宣佈，加拿大將提前獲得一些輝瑞公司的疫苗劑量，並額外購買了400萬劑莫德納疫苗。

他表示，理解人們對最近疫苗供給中斷的「焦慮」。

為了促進國內生產，加拿大上周宣佈，簽署協議，允許諾瓦克斯公司（Novavax）開發的一款外國新冠疫苗在國內生產。

不過，該疫苗仍處於第三階段試驗階段，蒙特利爾的生產設施也仍在建設中。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 法國已注射280萬劑疫苗。

法國

不少西方國家都在努力加快接種進度。相比之下，法國接種進度要優於加拿大。根據政府信息，該國已經交付了近280萬劑疫苗。

不過法國衛生部門近期建議，凡是以前感染過新冠病毒的人，只需接種一次疫苗，而不是通常建議的兩劑。

該部門表示，新冠康復的人有一定免疫力，應在3到6個月後再接種。

法國首個提出如此建議的國家。目前，發過確診人數已達340萬人，但真實數字被認為更高，死亡人數達到8.1萬人，排全球第七。