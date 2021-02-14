特朗普彈劾案落幕：美國參議院否決 特朗普：「愛國運動才剛開始。」

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美國前總統特朗普（Donald Trump 台譯川普）被控煽動叛亂，遭眾院彈劾，但美國參議院美東時間周六表決時，結果未達定罪所需的三分之二多數門檻，彈劾案落幕。

贊成及反對彈劾特朗普分別為57票：43票。有7名共和黨人投票贊成特朗普有罪，但彈劾特朗普所需票數需要達到67票。

圖像來源，Pool 圖像加註文字， 特朗普對參院的否決投票發表聲明，並譴責該審理是歷史上最大的獵巫行動。

特朗普對參院的否決投票發表聲明，譴責該審理是「歷史上最大的獵巫行動。」

他又稱，將致力讓「美國再次偉大」的政治行動「才剛開始」。

這是特朗普面對的第二次彈劾案。

如果他被定罪，參院可以投票禁止他再次競選公職。

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投票結果公布後，共和黨資深參議員麥康奈爾（Mitch McConnell）表示，特朗普對國會山莊暴動「負有責任」，並將其稱為「可恥的失職。」

但他對此次彈劾條款投下反對票，他認為因為特朗普不再是總統，此刻彈劾他是違憲。而特朗普的審判推遲到1月20日特朗普卸任後，麥康奈爾被認為是關鍵的運作者。

但是，麥康奈爾警告說，特朗普仍可能在法庭上承擔責任。

他說：「他還沒能脫身。我們國家擁有刑事司法系統，我們還有民事訴訟，每一位前任總統，對於被追究法律責任都無法免疫。」

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