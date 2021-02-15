彈劾特朗普案被參議院否決 對美國，特朗普和拜登意味著什麼？

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美國前總統特朗普（Donald Trump 台譯川普）被控煽動叛亂，遭眾院彈劾，但美國參議院美東時間周六表決時，結果未達定罪所需的三分之二多數門檻，彈劾案落幕。

贊成及反對彈劾特朗普分別為57票：43票。有7名共和黨人投票贊成特朗普有罪，但彈劾特朗普所需票數需要達到67票。

審理僅五天，針對特朗普的參議院彈劾審理就此結束。正如人們預測，最終投票決定前總統在涉嫌煽動上個月在國會山騷亂一案中無罪。

在美國歷史上，已進行過四次總統彈劾動議審理，而這是迄今為止審理時間最短的一次。

這段期間缺乏證據指證的後果，將設下一位「前任總統」接受審判的先例。前總統的名聲已被消磨殆盡，而這些激烈的辯論是為了未來政治爭鬥做好凖備。

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以下是一些此次彈劾案的主要參與者，以及他們如何在這美國歷史時刻中出現。

彈劾結果對特朗普意味這麼？

新的彈劾審理，同樣的結果。

特朗普再次從被美國參議院的定罪中全身而退。因為他的共和黨人同事基本上都站在他那邊。最終的投票結果是57-43，還差10票才能到達到能判他有罪的2/3票數。

從最基本的角度來看，這是這位前總統的一次勝利。

如果他有意願，特朗普仍然有資格在2024年再次競選總統。

所有跡象表明，支持他的陣營基本上仍然完好。無論是在眾議院還是在參議院，大多數共和黨公職人員都下反對彈劾票。而那些支持彈劾的共和黨，已經面臨著猛烈的抨擊，而且一些人還是遭到共和黨同志的正式譴責。

這位前總統在新聞稿上慶祝了他的無罪並譴責民主黨，同時表示他的政治運動才剛剛開始。

但是，從這次彈劾案中，特朗普及其政治運動並未毫髮無損。 在眾議院關於彈劾案的審理中，最令人難忘的部分之一是呈現了暴動當天的影相片段，記錄著特朗普支持者戴上有「讓美國再次偉大」字樣的帽子，揮舞著特朗普的旗幟，在國會山莊大肆破壞。

這些影像將永遠與「特朗普」這個品牌連在一起。

從此以後，每一次他舉行的集會或動，將會喚起人們對這場騷動的記憶。 這可能不會讓他共和黨支持者中失去聲譽，但是無政黨立場的獨立選民或溫和派人士不大可能會忘記。投票當日發生了什麼事？

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喬·拜登

現任總統面對前任總統的彈劾案的策略是保持距離。

白宮官員說，拜登沒特別關注整個訴訟程序。 在彈劾案審理期間，他正忙著處理有關新冠疫情的種種事情。

拜登就此事發表的評論，都是有關當日國會騷亂事件的新影片內容，這些都已經是在電視新聞中反覆播放的片段。

拜登政府的計算是，他的政治命運取決於他如何應對新冠大流行，經濟和美國公眾的其他擔憂，而不是取決於特朗普彈劾案的結果。

最後彈劾案對拜登手上正在制定的立法議進程幾乎沒影響。參議院僅「損失」了三個工作天;在眾議院花了一周時間研究並通過拜登提出的新冠紓困法案之前，參院將無法處理這個法案。

彈劾審理結束後，參議院從還將處理確認拜登的行政任命，包括司法部長提名人梅裏克·加蘭德（Merrick Garland）。

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目前為止，結果都應該使拜登和他的團隊感到滿意。但是，民主黨人需要考慮到，若推進拜登的政治議程的代價是未能使特朗普完全負責任（例如，在沒有證人的情況下進行迅速審判決定），拜登未來仍可能會付出政治代價。

因為，在未來的政治鬥爭中，拜登需要一個團結的民主黨。如果在這之後還有來自黨內對此事的事後批評，那麼內部裂縫可能會開始出現。

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參議院共和黨人

一年前，只有一名共和黨參議員，來自猶他州的羅姆尼（Mitt Romney），贊成對特朗普定罪。這次，他與另外其他六名共和黨人一起加入這個陣營。

然而，並非偶然的是，這些人當中，蘇珊·柯林斯（Susan Collins），班·薩斯（Ben Sasse）和比爾·卡西迪（Bill Cassidy）都剛當選連任，不必面對他們的選民長達六年。另外兩為參議員，來自賓州的派特·圖米（Pat Toomey）和北卡羅來納州的理查·布爾（Richard Burr)都即將退休。

這凸顯了中許多共和黨參議員面臨的挑戰。

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投票定罪特朗普將引起主要選民的憤怒，其中許多選民將這視為背叛。對那些從共和黨安全席次選出來的參議員來說，來自共和黨同儕中保守派的挑戰，比起任何一個民主黨人帶來的挑戰，都更為嚴峻。

共和黨籍的參議員凖備在明年的佛羅里達州，威斯康星州和愛荷華州等搖擺州再次競選，他們不得不擔心他們的選票將被民主黨對手在大選中奪走。

眾人都能預見，到時候對手攻擊他們的競選廣告，將會搭配著國會山騷亂的視頻一起出現。

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此外，共和黨的走向，很大程度上取決於特朗普接下來的行動：他是否會再次將自己全面投入美國政治，提醒他的支持者和他的批評者在下一個選舉日臨近時進行的鬥爭？還是他會把自己關在自己的私人具樂部和高爾夫球場？

我想我們都知道哪一個選項更有可能。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 民主黨元老佩洛西 （Nancy Pelosi）第二次出任美國眾議院議長。

眾議院民主黨人

長期以來，眾議院議員的工作並不廣為人知。 除了議長佩洛西及少數議員外，435名議員所在的眾議院，幾乎從沒有受過這樣的全國關注，直到眾議院組成了彈劾特朗普的團隊。

這個由9人組成的團隊在為期5天的審判過程中進行了一次簡短的演講，後者附有1月6日當天騷亂的視頻以及國會大廈的地圖，顯示初當時暴動人士與包括副總統在內的美國政界人士相隔的距離有多近。

該小組首席主任傑米·拉斯金（Jamie Raskin）眾議員激動人心的開場白，可能會被好好地記住。他回想起騷亂當天，他與他24歲的女兒在國會大廈大樓被撤離後的談話，令人印象深刻。 在談話之後整個星期，他還主持了一個更加敏捷的團隊，在參議院進行審理彈劾案，這都顯示了他在華盛頓的美國大學（American University）擔任憲法學教授的背景。

剛擔任兩屆眾議員的喬·尼古斯（Joe Neguse）被認為是民主黨內的後起之秀，在此次彈劾案的鎂光燈關掉之後，他仍將是備受矚目。 然而，此團隊最大的驚喜可能是來自美屬維爾京群島（ US Virgin Islands）的史黛西·普拉斯凱特（Stacy Plaskett）。來自維島，雖為美國公民，因免繳聯邦稅，因此在美總統大選中無投票權，在眾議會也無投票權。

但她在審理中，說了最熱情也最令人難忘的宣言。 歷經表現出色後，民主黨人可能會開始爭取美屬維爾京群島可以正式投票的地位。

如果這個彈劾團隊的工作有所瑕疵，那便是來自他們不斷反覆地試圖召喚證人，他們沿著那條路開始，之後卻半途而廢。因此，同黨內的左派可能會認為這是個非受迫性的失誤，不會對此保留批評。